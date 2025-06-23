«Я не могу и не хочу ненавидеть». Как живет Валерий Меладзе после отъезда из России

Певец Валерий Меладзе выступает на концерте, посвященном открытию «Сочи Казино и Курорт» на территории игорной зоны «Красная Поляна», в Сочи, 2017 год

Певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе отмечает юбилей — ему исполнилось 60. За свою более чем 30-летнюю карьеру он создал десятки хитов и стал одним из самых востребованных исполнителей в России. В феврале 2022 года певец выступил против проведения специальной военной операции, после чего практически пропал с радаров отечественного шоу-бизнеса. Где и как сегодня живет Валерий Меладзе — в материале «Газеты.Ru».

Что Валерий Меладзе говорил про СВО

24 февраля 2022 года Валерий Меладзе записал в личном блоге видеообращение, в котором выступил против начала специальной военной операции и призвал стороны сесть за стол переговоров.

После этого заявления артист пропал из социальных сетей, а его концерты в России, запланированные на март 2022 года, отменили. Спустя пару недель в сети появился «черный список» якобы запрещенных музыкантов, в числе которых был и Валерий Меладзе. В конце мая 2022 года певец вышел на связь с подписчиками — заявив, что потерял интерес к шоу-бизнесу и планирует заниматься наукой.

«Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление», — написал он.

close Кадр из видеообращения Валерия Меладзе, 24 февраля 2022 года Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Впрочем, уже в июле Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса и начал выступать с концертами в России и за ее пределами.

Валерий Меладзе и скандал в Дубае

2 января 2023 года в сети завирусилось видео, записанное, как утверждали его авторы, во время концерта Валерия Меладзе в Дубае. В ролике человек за кадром обращается к артисту с проукраинским лозунгом, на что Меладзе, отодвинув микрофон, произносит ответную реплику — какую именно на записи не слышно, но оппонент отреагировал на нее словами — «О, красавчик! Обожаю тебя!»

close Во время концерта Валерия Меладзе в Дубае, 2023 год Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После этого Меладзе подвергся жесткой критике со стороны российских общественных и политических деятелей. В частности, лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Сергей Миронов призвал лишить музыканта всех званий: «Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо». Позже сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства, а глава Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов потребовал признать певца иноагентом.

В ответ Валерий Меладзе опубликовал в личном блоге пост, в котором заявил, что «уже 10 месяцев живет с ощущением тяжести и горя».

«Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте. <...> Я не могу и не хочу никого ненавидеть. <...> Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился — и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал он.

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Меладзе не простили: в марте его концерты в нескольких городах России были отменены, а уже в апреле прокуратура Москвы начала проверку певца на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. По итогам следствия был вынесен вердикт о невиновности артиста.

Долги Валерия Меладзе

В конце 2023 года стало известно о долгах Валерия Меладзе перед Федеральной налоговой службой России. По информации Telegram-канала SHOT, в ноябре певец был должен ФНС 275 тыс. рублей, а к середине декабря его долг превысил уже 1,7 млн рублей. Как утверждали журналисты издания, несмотря на отсутствие концертов в России, Меладзе продолжал зарабатывать в стране: получал внушительные гонорары за выступления на частных вечеринках, а также имел доход от собственного бизнеса по аренде и управлению недвижимостью.

close Валерий Меладзе выступает на концерте на XX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», 2011 год Андрей Александров/РИА Новости

30 декабря 2023 года Меладзе погасил долги. По данным журналистов, артист решил поскорее закрыть этот вопрос на фоне скандала с «голой вечеринкой» блогерши Насти Ивлеевой.

Где сегодня живет Валерий Меладзе

С 2024 года Валерий Меладзе вместе со своей супругой, певицей Альбиной Джанабаевой, и тремя детьми — Константином, Лукой и Агатой — живет в Испании. Певец, который до 2022 года активно вел соцсети, редко выходит на связь с подписчиками, в то время как его жена регулярно публикует в личном блоге забавные видеоролики со сценами из их семейной жизни. В апреле 2025 года шуточный ролик Джанабаевой о том, что именно Меладзе, который «тысячу раз обрывал провода», виноват в массовом отключении электричества в Испании, стал вирусным.

Концертов в России у Валерия Меладзе нет, но он много гастролирует по миру — выступает на небольших площадках перед русскоязычной публикой. По данным Life, на конец 2024 года за часовое выступление в любой точке мира исполнитель просил гонорар в размере €150 тыс.

«Запросы в райдере Меладзе довольно скромные. Он может остановиться даже в 4-звездочном отеле, в номер просит только маленькую баночку варенья из черешни и чай. Перед выходом на сцену артисту уже нужно кое-что погорячее: в гримерке должны стоять две бутылки 12-летнего виски и кока-кола», — выяснили журналисты издания.

close Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева после церемонии вручения премии в Москве, 2019 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Гастрольный график Меладзе на 2025 год уже расписан: в июле у артиста запланированы концерты в Европе, в октябре — в США. Примечательно, что попасть на предстоящие выступления певца в некоторых городах уже не получится — все билеты проданы.

Что касается новых песен, то за последние годы репертуар исполнителя пополнился всего двумя свежими работами: осенью 2024 года певец представил трек «Зима так близко», записанный с братом Константином Меладзе, а весной 2025-го выпустил песню «Игры».