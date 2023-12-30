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Меладзе выплатил долги перед российской налоговой после «голой» вечеринки

Певец Меладзе погасил долг почти в 1,8 миллиона рублей перед налоговой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Валерий Меладзе выплатил долги перед Федеральной налоговой службой России (ФНС) на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Меладзе, по данным источника, не присутствовал на вечеринке, однако решил перестраховаться, поскольку ранее к нему уже появлялись вопросы у общественников. Певец погасил долг почти в 1,8 миллиона рублей.

СМИ сообщали, что долг Меладзе в начале декабря 2023 года перед ФНС вырос более чем в 6 раз за три недели — с 275 тысяч до 1 749 326 рублей. По данным Life, за 2023 год в России он мог заработать до 30 млн рублей на бизнесе по аренде и управлению недвижимостью и корпоративах.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски после сообщений о том, что Федеральная налоговая служба проводит в отношении блогера проверку и подозревает в уклонении от уплаты налогов.

Накануне участникам скандальной вечеринки блогерши Ивлеевой дали три дня, чтобы закрыть все возможные проблемы перед налоговой службой.

Ранее в «Мутаборе» заявили о долгах Ивлеевой за «голую» вечеринку.

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