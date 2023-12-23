«Мятежная луна» Зака Снайдера: недавным-недавно в недалекой-недалекой галактике

Когда десять с лишним лет назад корпорация Disney купила студию Lucasfilm со всеми потрохами (в смысле со «Звездными войнами»), на пороге «мышиного дома» возник Зак Снайдер с предложением сделать свой фильм про далекую-далекую галактику. Тогда ничего не сложилось: в Disney не заинтересовались лентой без знакомых персонажей и с рейтингом R, а сам Снайдер быстро смекнул, что ориентированные на семейный контент продюсеры не дадут ему развернуться на полную катушку. И вместо этого продолжил строить Расширенную вселенную DC (дело было во время постпродакшна «Человека из стали») и обзаводиться самой невыносимой в мире фанбазой.

Идея, впрочем, никуда не исчезла — и спустя годы нашла свое пристанище в каталоге стриминга Netflix, с которым Снайдер закрутил роман после разрыва с Warner Bros.

Забавно: никто не скрывает ни того, что изначально это должно было стать «Звездными войнами», ни того, что оригинальный питч так и звучал: «Семь самураев» [Акиры Куросавы] в космосе». Наверное, так и надо, потому что выдумыванием сверх того Снайдер не стал себя утруждать: формально на плагиат не тянет — и бог с ним. По сути режиссер выбил у Netflix $166 млн на неофициальный фанфик по «Звездным войнам» (вот уж где настоящий фильм-ограбление, не то что ваша «Армия воров»).

Тут то ли имеет место гнусное стремление плодить сущности, то ли был нанесен превентивный удар по гражданам, уже приготовившимся было к новому раунду кампании #ReleasetheSnyderCut (снайдеркат снайдерката?), но «Мятежных лун» будет вроде бы четыре: два «щадящих» ката и два «для взрослых» («для взрослых», по словам самого Снайдера, получились вообще другими фильмами — считай из другой вселенной; про черно-белые версии пока, к счастью, не заикаются). В пользу второго варианта (превентивного удара) говорит то, что гениальная финансовая модель Netflix не требует привлечения широкого круга лиц в кинотеатры, что, по идее, должно решать проблему с необходимостью кастрировать фильмы под возрастные рейтинги. Но оставим спекуляции.

close 100% Кадр из фильма «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» (2023) Netflix

Сколько бы частей и катов ни маячило впереди, проблем у проекта всего две. Первая состоит в том, что изначальной и главной интенцией Снайдера, очевидно, было именно желание снять свои «Звездные войны» (а не рассказать, например, какую-то интересную историю), остальное уже потом неким образом нанизывалось на эту ось. Вторая состоит в том, что Снайдер, кажется, не очень хорошо понял «Звездные войны» (что достаточно сложно сделать).

«Семь самураев» — великое кино, и сам Лукас в том числе вдохновлялся Куросавой, однако сюжет о защите одной небольшой деревеньки невозможно адекватно масштабировать до размеров гигантской космической оперы: он хорошо себя чувствует разве что в виде эпизода сериала «Мандалорец» («Глава 4: Убежище», если что). Тем не менее ровно это и происходит в «Мятежной луне». «Звездные войны» были про борьбу за системные изменения и свержение диктатуры (плюс они были художественным высказыванием про войну во Вьетнаме). В «Мятежной луне» речь идет про частный случай угнетения (а именно — буквально про сорванную зерновую сделку), большая схема вещей главных героев не слишком интересует. Тут есть свои имперцы и свои повстанцы, но их противостояние — вместо того, чтобы служить смысловым центром, — как бы вытеснено на задворки повествования. Эти семь самураев вне политики.

close 100% Кадр из фильма «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» (2023) Netflix

В результате в ленту оказывается невероятно трудно эмоционально вовлечься, поэтому регулярно возникающие моменты, где от зрителя ждут перехваченного дыхания, провоцируют скорее зевоту. Это ужасно нелепое кино, чья нелепость порой кажется милой, но чаще — раздражает: Снайдер каким-то образом добился предельно странного микса мультяшности Лукасовской трилогии приквелов и развесистой пафосности «Дюны» Дени Вильнева (тут тоже, кстати, дают полфильма по цене одного).

Без обожаемых режиссером цитат из Библии тоже, ясное дело, не обошлось, и одну хотелось бы, что называется, вернуть отправителю: что посеешь, то и пожнешь. Или, выражаясь Снайдеровским языком, ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ.