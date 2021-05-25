Домашний прокат: Снайдер, предубеждение и зомби; «Вечное сияние» по-ковидному

«Армия мертвецов» («Army of the Dead»), Зак Снайдер

Из-за неосторожного вождения и минета не в то время и не в том месте на трассе близ Лас-Вегаса переворачивается военный грузовик, который куда-то зачем-то вез сверхсильного зомби. Монстр вырывается на свободу, обращает весь конвой в себе подобных, а затем выдвигается в сторону столицы казино. Вскоре весь город оказывается населен живыми мертвецами, многочисленные военные операции не приносят результата, и тогда правительство решает обнести мегаполис стеной из контейнеров, после чего сбросить на него тактическую ядерную бомбу. Команда наемников во главе с героем Дэйва Батисты соглашается на опасное задание от мутноватого бизнесмена-авантюриста: необходимо проникнуть в Вегас, пока тот не стал радиоактивным пепелищем, и вынести из сейфа под казино $200 млн.

В отбитом зомби-трэш-хорроре «Армия мертвецов» Зак Снайдер, начинавший с ремейка «Рассвета мертвецов» Джорджа Ромеро, с виду возвращается к истокам, но на деле чуть ли не переизобретает себя: новый фильм — совсем не то, чего стоило бы ожидать от человека, выпустившего четырехчасовой кат зашкаливающе пафосного комикс-пеплума. А при этом все, так скажем, не баги, но фичи на месте: оголтелое слоу-мо, библейские мотивы, гипермаскулинность, граничащая с кэмпом, непомерный хронометраж. Прелесть в том, что «Армия мертвецов» — кино издевательски глупое (вне всяких сомнений, абсолютно намеренно), и оттого совершенно не раздражающее, а, напротив, веселящее и даже умиротворяющее.

close Кадр из фильма «Армия мертвецов» (2021) Кадр из фильма «Армия мертвецов» (2021) The Stone Quarry

Это первый фильм, целиком выполненный постановщиком уже после самоубийства дочери, так что местами не отделаться от мысли, что съемки отчасти заменяли терапию. В лучшие моменты лента выглядит будто прожарка Снайдера в исполнении самого Снайдера, который, помимо собственной персоны, проходится, кажется, по всем имеющимся жанровым штампам (не только из зомби-ужастиков, но и фильмов-ограблений). И быстро превращает происходящее в полный балаган: имеются, в частности, зомби-тигрица и зомби-конь. Градус здешнего абсурда сопоставим с недавней попыткой штурма «Зоны-51» (этот объект имеет не последнее значение в картине). Если честно, вполне можно было бы подумать, что сценарий коллективно писали энтузиасты с Reddit. В чем-то «Армия» напоминает работы известного адепта кромешной дребедени и мастера на все руки Роберта Родригеса (теперь автор «Хранителей» и «Лиги справедливости» не только режиссер, продюсер и сценарист, но и оператор, причем речь уже не про айфонную короткометражку). С той только разницей, что приятель Квентина Тарантино, надо думать, не стал бы растягивать подобное благолепие на два с половиной часа. Но это уж как водится.

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Где смотреть: Netflix

«Маленькая рыбка» («Little Fish»), Чад Хартиган

В первой половине 2020-х годов Земля сталкивается с новым вирусом, поражающим мозг. Из-за него люди испытывают резкую или постепенную потерю памяти: разучиваются что-то делать, забывают близких, теряют воспоминания. Границы закрыты, общедоступного лекарства нет. Болезнь не обходит стороной и Эмму (Оливия Кук из «Первому игроку приготовиться») с Джудом (Джек О'Коннелл из «Молокососов»), пару молодоженов, которые теперь всеми силами стараются сохранить свою любовь — и свою историю.

Как несложно догадаться, «Маленькая рыбка» довольно бесцеремонно обгладывает стареющую классику Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума». Но ленте все же многое прощаешь: слишком уж удачно драма о памяти (или беспамятстве) вплетена в клубок неврозов, заработанных всеми нами за последние 12 с лишним месяцев (пророчество, естественно, вышло случайно). Это, возможно, не такое изысканное кино, как могло быть, и Кук с О'Коннеллом не то чтобы в полной мере заменяют Кейт Уинслет с Джимом Керри. Однако стоит признать: будь тут артисты калибра повыше, а на дворе год эдак 2012-й, у «Маленькой рыбки» были бы все шансы заработать статус недооцененного алмаза, чьим названием приходилось бы щеголять в душноватых беседах о кино. Другое дело, что без новой реальности, в которой теперь оказалось человечество, «Маленькая рыбка» стала бы несколько абстрактной фантастикой, и далеко не каждый зритель мог бы попытаться дать собственный ответ на озвученный вопрос: «Если твоя беда — это общая беда, как горевать?»

Где смотреть: Hulu