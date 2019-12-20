Шевелись, Плотва: станет ли «Ведьмак» новой «Игрой престолов»

Создательница «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич, которая до этого работала над хорошим сериалом «Сорвиголова» и посредственной «Академией «Амбрелла», просила не сравнивать ее новую работу с «Игрой престолов». Но, в общем, понятно, что эти слова не лишены лукавства, а Netflix нацелен именно на лавры почившего хита HBO. Отсюда и проблемы: сага Анджея Сапковского довольно неспешно начиналась с двух сборников рассказов («Последнее желание» и «Меч Предназначения»), постепенно наращивая масштаб. Наследнику же «Игры престолов» большой эпик подавай, очевидно, здесь и сейчас. О том, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс почти целый сезон убили на выстраивание и проработку мира, почему-то никто не вспоминает.

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Хиссрич со товарищи бросается с места в карьер не самым изящным способом: события первой пары книг спрессованы в восемь часовых эпизодов и порублены в винегрет, но хронология при этом остается нетронутой. В результате приходится несколько раз с удивлением обнаруживать, что в промежуток между двумя соседними сценами закралась полноценная декада, а то и больше. Вау-эффекта, как в «Мире Дикого Запада», от этого не случается, но мозг так или иначе немного ломается.

close Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) Netflix

Какими-то рассказами пожертвовали (поначалу они не сильно связаны между собой), вместо них — подробный ориджин чародейки Йеннифер (Аня Чалотра), которая небезуспешно отвечает в сериале за тему женской эмансипации. Дабы облегчить всем жизнь: эта сюжетная линия протекает раньше основной (пока будем считать таковой историю ведьмака Геральта, но об этом чуть позже) примерно на 30 лет, не дайте сбить себя с толку усердной рифмовкой ее трансформации и снятия проклятия с принцессы-стрыги в третьей серии. Самая поздняя по хронологии ветка — злоключения Цири (Фрейя Аллан), княжны из нормального королевства Цинтра, которое захватывает злое королевство Нильфгаард. Еще до рождения девочку случайно застолбил Геральт (долго объяснять), поэтому теперь ей необходимо отыскать ведьмака, дабы не сломать Предназначение.

Забегая вперед: три таймлайна окончательно синхронизируются только в последнем эпизоде. До тех пор Геральт, который вроде как должен оставаться на первом плане, успеет послоняться по Континенту, выполнить ряд побочных квестов и, в общем, от души попинать балду. В середине сезона ему, к счастью, сообщают про центральный сюжет, и у него наконец появляется более-менее определенная цель. В то же время глобальный смысл происходящего для тех, кто Сапковского не читал, может так и остаться загадкой. Нильфгаардскому злодею, который активно охотится за сбежавшей Цири, в какой-то момент даже задают прямой вопрос о его мотивации, но тот лишь вероломно отмалчивается.

close Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) Netflix

Еще одна проблема «Ведьмака» заключается в острой нехватке задействованных в производстве поляков. Вселенная Сапковского во многом очаровывала славянским фольклором, лежащим в ее основе. В свое время этот дух очень точно уловила команда CD Project Red, сделавшая прорывную трилогию видеоигр (о ней в сериале напоминает разве что саундтрек): как было не влюбиться в тамошние избушки и болотистые лесочки, населенные кикиморами, лешими и прочими бабками-ежками. В версии Netflix сеттинг представляет из себя усредненное Средневековье без определенного колорита — та же «Игра престолов», только с более богатой и кровожадной фауной. При этом здешняя атмосфера все равно способна увлечь угрюмой лавкрафтовщиной, которая нет-нет, да и проклевывается, так что еще не все потеряно.

Надо сказать, что для проекта, чьи создатели активно открещиваются от экранизации Джорджа Мартина, здесь слишком многое с ней пересекается — и проигрывает на чужом поле. От мала до велика: есть и легко узнаваемая сцена с выходом правителя в окно, и заявка на масштабное побоище, которое длится всего пару минут и даже близко не подбирается к Битве бастардов. Даже в режиссерском кресле тот же самый Алик Сахаров, который снял четыре серии первого сезона «Престолов» (тут только три).

close Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) Netflix

Но однозначно сильные стороны у «Ведьмака» все же есть, их ровно две: это напросившийся на главную роль Генри Кавилл с желтыми линзами и Аня Чалотра, играющая Йеннифер, с фиолетовыми. Многие переживали, что британец, который до недавнего времени изображал Супермена в фильмах DC, будет слишком сахарным и юным для мрачного беловолосого ронина, но парадоксальным образом костюмчик сидит на нем как влитой. Кавилл редко бреется, всю дорогу хмурится и низким голосом цедит отрывистые панчи (болтливость накатывает только в присутствии Йеннифер). Не то чтобы здесь было где разгуляться, но попадание в образ точно случилось — и в результате это одна из лучших работ в его фильмографии. Что касается Чалотры, то она, во-первых, крайне убедительно взрослеет и превращается из забитой девочки с горбом в своенравную женщину, идущую напролом к собственной цели, а во-вторых, крайне живописно вопит и тужится, когда дело доходит до финального сражения.

Отвечая на витающий в воздухе вопрос: пока второй «Игры престолов» не получается, но шансы есть. К концу первого сезона «Ведьмака» перестает штормить, поэтому во втором (его анонсировали с месяц назад) дела должны, хочется верить, пойдут в гору. Другое дело, что в нынешнем состоянии сериал не тянет на флагманский продукт: если шоу Бениоффа и Вайса могло служить аргументом в пользу того, чтобы оформить подписку на HBO (в нашем случае — на «Амедиатеку»), то проект Хиссрич, скажем так, не вызывает острого желания бросаться купюрами в Netflix. Теперь слово за Amazon с «Властелином колец».