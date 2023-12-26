От «Оппенгеймера» до «Оставленных»: лучшие фильмы 2023 года Топ-15 фильмов 2023 года: выбор «Газеты.Ru»

«Газета.Ru» начинает подводить культурные итоги года. Для этого материала кинокритик Павел Воронков выбрал 15 лучших фильмов 2023-го — из числа тех, что сумели так или иначе добраться до российского зрителя.

«В паутине страха» («Cobweb»)

Самый атмосферный и недооцененный ужастик 2023 года — леденящая душу сказка про мальчика Питера, живущего в очень странном доме, в стенах которого кто-то обитает. «В паутине страха» сделан будто бы по учебнику лучшего хоррормейкера последних лет Майка Флэнагана, главную роль в картине играет очаровательный Вуди Норман, известный по драме «Камон Камон» с Хоакином Фениксом, а его родителей блестяще изображают Лиззи Каплан («Монстро», «Мастера секса») и Энтони Старр («Пацаны»).

Об этом и других отличных хоррорах 2023 года «Газета.Ru» писала здесь.

«Восстание зловещих мертвецов» («Evil Dead Rise»)

Пятая полнометражная глава культовой франшизы Сэма Рэйми про дедайтов — живых мертвецов, одержимых демонами, — стала самой коммерчески успешной из всего цикла (не зря, получается, восставали). В этой части с последствиями активации заклинания из проклятого гримуара разбираются мать-одиночка, растящая троих детей, и ее сестра, приехавшая в гости.

«Восстание» — одна из самых стильных лент года, все прелести «Зловещих мертвецов» в ней на месте, пара моментов навсегда врежется в память: загадочным образом режиссеру Ли Кронину («Другой») удалось снять картину, которая подойдет и на тот случай, если хочется чего-нибудь не слишком напрягающего, и на тот, если тянет на что-то пожестче.

«Все средства хороши» («Fair Play»)

Эротический психотриллер (а по ощущениям — форменная мясорубка) про Эмили и Люка — двух аналитиков инвестиционной компании, скрывающих свои отношения от коллег, хотя у них уже запланирована свадьба. И без того непростое положение пары осложняет то обстоятельство, что Эмили получает повышение, на которое рассчитывал Люк. Изумительный дуэт звезды «Бриджертонов» Фиби Даневор и Олдена Эренрайка («Хан Соло. Звездные войны: Истории»).

«Джон Уик 4» («John Wick: Chapter 4»)

Заключительная (предположительно) и лучшая (точно) часть великой экшен-франшизы про бывшего киллера, выходящего на тропу войны. Тот случай, когда трех часов хронометража оказывается сокрушительно мало, — это не кино, а настоящая поэзия. Киану Ривз бьет без промаха.

О спин-оффе «Джона Уика» — сериале «Континенталь» — «Газета.Ru» писала здесь.

«Май декабрь» («May December»)

Черно-комедийная мелодрама (от которой, впрочем, в основном жутко не по себе, будто смотришь триллер) про семейную пару с преступно большой разницей в возрасте: 20 лет назад, когда все только началось, Грейси (Джулианна Мур) была уже взрослой женщиной, а Джо (Чарльз Мелтон из «Ривердейла») — тинейджером. Тогда скандал прогремел на всю страну, Грейси отсидела в тюрьме, а теперь по мотивам их истории хотят снять фильм. Грейси на экране должна сыграть звезда сериалов Элизабет (Натали Портман), которая рассчитывает, что эта роль станет поворотной в ее карьере. Она приезжает в гости к Грейси и Джо, чтобы познакомиться с ними лично.

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«Мальчик и птица» («Kimitachi wa Dō Ikiru ka»)

Фильм-завещание, снятый великим сказочником Хаяо Миядзаки для своего внука, — ну и, по остаточному принципу, для нас с вами. Большое кино большого мастера (разумеется, снова передумавшего уходить на покой): пронзительная история о ребенке, который пытается пережить смерть матери и обнаруживает себя посреди невероятного трипа сквозь миры и эпохи.

Подробнее о фильме можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

«Маэстро Бернстайн» («Maestro»)

Биографическая лента про композитора и дирижера Леонарда Бернстайна, его брак с актрисой Фелицией Монтеалегре и мучительное принятие себя. Блестящая режиссура Брэдли Купера, блестящая игра Брэдли Купера (накладной нос — сомнительно, но окей), однако главная здешняя звезда — Фелиция в исполнении Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

«Неудачницы» («Bottoms»)

Хлесткая и по-хорошему упоротая лента про школьниц, которые организуют женский бойцовский клуб в лучших традициях Чака Паланика и Дэвида Финчера. Неожиданный камбэк жанра подростковых комедий, обеспеченный режиссеркой «Шалом, папик!» Эммой Селигман, а также актрисами Рэйчел Сеннотт («Кумир») и Айо Эдебири («Медведь»).

«Оппенгеймер» («Oppenheimer»)

Уничтожающий всю веру в человечество байопик физика Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы. Грандиозная роль Киллиана Мерфи («Острые козырьки»), гениальная (без шуток) режиссерская работа Кристофера Нолана в жанре «иди и смотри».

Подробнее о фильме можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

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«Оставленные» («The Holdovers»)

Самая нежная картина года — комедийная драма, полная уютной меланхолии, свойственной зимним праздникам. Пол Джаматти изображает сварливого профессора, которому поручают присматривать за горсткой студентов, оставшихся в интернате на рождественские каникулы. С одним из них (невероятный дебют Доминика Сессы) у преподавателя завязывается парадоксальная дружба. Кино, где нужно следить за глазами и не сдерживать слез.

«Призраки в Венеции» («A Haunting in Venice»)

Третья и лучшая часть франшизы Кеннета Браны с Кеннетом Браной в роли Эркюля Пуаро — гениального сыщика из произведений Агаты Кристи. В новом фильме постановщик и актер уверенно заходит на территорию мистического хоррора: это самая мрачная, но вместе с тем и самая завораживающая картина цикла. Получается своего рода «Собака Баскервилей» из советской шерлокианы, только в болезненных декорациях обветшалого итальянского палаццо — и с хэллоуиновским вайбом.

Подробнее о фильме можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

«Присцилла: Элвис и я» («Priscilla»)

Биографическая драма Софии Копполы о Присцилле Пресли, жене певца Элвиса Пресли, на которую тот положил глаз, когда ей было всего 14 лет (а ему — 24); такой вот дабл-фичер с «Маем декабрем». Зловещая лента о педофилии и груминге с безусловной кастинговой победой: поразительные трансформации Кейли Спейни («Мейр из Исттауна», «Разрабы») и бездонный мрак в глазах Джейкоба Элорди («Эйфория») — в числе лучших актерских выступлений 2023-го.

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«Прошлые жизни» («Past Lives»)

Драма о воссоединении друзей детства: эмигрировавшей в Америку кореянки Ен На и ее одноклассника Хэ Сона, оставшегося на родине. Разбивающую сердце картину, снятую по мотивам жизни самой режиссерки Селин Сон, тянет назвать моментальной классикой, рвущейся в один ряд с «Любовным настроением» Вонга Карвая и «Трудностями перевода» Софии Копполы.

«Солтберн» («Saltburn»)

Свистящая и хлюпающая черная комедия, в которой постановщица «Девушки, подающей надежды» Эмиральд Феннел то ли дает «Паразитов» по-английски, то ли просто развлекается в стенах роскошного поместья. Барри Кеоган изображает оксфордского студента, который с радостью принимает приглашение провести лето в усадьбе своего однокурсника (еще одно мрачное браво в адрес звезды «Присциллы» Джейкоба Элорди).

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«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»)

Эпическая криминальная драма Мартина Скорсезе об убийствах коренных американцев в округе Осейдж, где в какой-то момент забили фонтаны нефти, однако ничем хорошим это не закончилось. Страшная лента о худших проявлениях человеческой натуры — если какая-то вера в людей еще останется после «Оппенгеймера», «Убийцы цветочной луны» ее добьют. Грандиозная работа Лили Гладстоун, сумевшей не просто не затеряться, а выделиться на фоне Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро.

Подробнее о фильме можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».