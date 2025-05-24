«Вернуться к жизни в будущем». Писатель-фантаст Юрий Никитин завещал себя заморозить

Писатель-фантаст Юрий Никитин завещал заморозить свое тело, чтобы в будущем получить шанс на то, что ученые смогут его оживить и вылечить. Семья писателя подтвердила намерение провести крионирование и призвала оказать финансовую помощь, чтобы оплатить услуги криофирмы. Один из основателей жанра славянского фэнтези, автор произведений «Трое из леса», «Троецарствие», «Фарамунд» умер 23 мая на 86-м году жизни.

Писатель-фантаст Юрий Никитин умер 23 мая в возрасте 85 лет, сообщила его вдова Лилия Никитина. Его тело будет заморожено в надежде на возможное оживление в будущем.

«Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития», — говорится в посте Никитиной в социальной сети «ВКонтакте».

Семья писателя обратилась к читателям, коллегам и «всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича», с просьбой о финансовой поддержке, так как процедура крионирования не дешевая.

«Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей», — подчеркнула вдова.

Писатель Сергей Лукьяненко отметил, что его коллега «был большим сторонником трансгуманизма».

«Его (движения трансгуманизма. — «Газета.Ru») сторонники консервируют в жидком азоте обычно только головы в надежде, что потом как-нибудь сумеют это оживить, приделать другое тело. И, соответственно, будут жить вечно. Я бы это рассмотрел как форму религии своего рода», — пояснил автор «Дозоров».

Никитин начал литературную карьеру в 1970-х годах, но широкую известность получил в 1990-е благодаря сериям «Трое из леса», «Я — Владимир», «Русичи» и «Трое против Тьмы». Его произведения сочетают элементы славянской мифологии, истории и боевой научной фантастики. Всего опубликовал более 40 книг. По мотивам его произведений была создана онлайн-игра «Троецарствие».

Писатель стал одним из основателей и идеологов литературного проекта «Золотая серия фэнтези», который дал старт множеству молодых авторов.

Помимо художественных произведений, Никитин также известен как автор эссе, в которых выражал свои взгляды на литературу, политику и общественные проблемы. Выпустил публицистические сборники «Идущие в никуда» и «Я есмь».

Что такое крионирование? И кто заморозил себя в надежде воскреснуть

Крионика — процесс консервации умерших людей с использованием ультранизких температур, чтобы в будущем, когда медицина будет более совершенной, восстановить их организм и вылечить болезни.

В 1963 году американские ученые Роберт Эттингер и Эван Кушр основали в Вашингтоне «Общество продления жизни». Через год Эттингер опубликовал книгу «Перспективы бессмертия», ставшую «библией» для сторонников крионики. В начале книги провозглашается, что большая часть из ныне живущих на планете людей может вернуться к жизни спустя время.

Параллельно развивалась новая наука — криобиология. Ученые сумели заморозить сердце лягушки без повреждений, а чуть позже — сперму и почки кроликов. Несмотря на вроде бы одну цель, криобиологи отнеслись к сторонникам крионики враждебно, указывая, что те «ставят телегу впереди лошади», предлагая замораживать людей, не имея ни малейшего представления о том, как их вернуть к жизни.

В 1967 году был крионирован первый человек — умиравший от рака почки профессор психологии Джеймс Бедфорд. Его тело сейчас хранится в криокамере Alcor, недавно проведенные тесты показали его сохранность и отсутствие признаков разложения.

Сторонники крионики отмечают годовщину крионирования профессора как «День Бедфорда».

В 1972-м супруги Фред и Линда Чемберлен основали в Калифорнии некоммерческую организацию «Alcor Life Extension Foundation», на сегодняшний день это крупнейшая криофирма в мире. Они крионировали уже 248 пациентов. Среди них знаменитый бейсболист, член Зала славы Тед Уильямс.

В начале 90-х ученые из BioTime охладили бабуина до −2 градусов Цельсия, после чего продержали его при такой температуре в течение 55 минут, а после — успешно реанимировали. В последнее десятилетие прошлого века число проведенных крионирований людей начало расти, что можно объяснить двумя факторами. С одной стороны, появлением метода, позволяющего охлаждать тела без образования льда, тем самым ограничивая нанесенный им ущерб и повышая шансы на дальнейшую разморозку в неизмененном виде.

С другой стороны — включением крионирования в полисы страхования. Страховые компании предлагают клиентам «дать себе шанс увидеть 3000 год за $1 тыс. долларов в год».

Законодательство ряда стран запрещает крионирование. Среди них, например, Франция, разрешающая только два метода — захоронение и кремацию.

Пионер движения крионики во Франции, доктор Раймон Мартино, заморозил свою жену после ее смерти в 1984 году, используя простой морозильник, установленный в подвале его замка. В 2002 году сам Мартино после смерти был крионирован их сыном Реми, который потом вел долгую судебную тяжбу. Получив отказ во всех судах Франции, Реми Мартино готовился обратиться Европейский суд по правам человека, но в 2006 году из-за технической неполадки его родители были разморожены. Мужчину заставили сжечь их тела.

А что в России?

Первый гражданин Российской Федерации был крионирован в 2003 году. Это был биотехнолог из города Пущино Московской области Альфред Моренков.

В 2006 году Валерия Удалова и Данила Медведев основали компанию «КриоРус». Согласно информации на ее сайте, криосохранение тела человека целиком будет стоить от 3,8 млн рублей. Компания также предлагает заморозить только мозг умершего, так как именно в мозге, в нейронной сети, хранится память человека и большая часть информации о его индивидуальных особенностях. Такая услуга называется нейросохранением и обойдется вдвое дешевле — от 1,8 млн рублей .

К настоящему моменту компанией «КриоРус» было крионировано 100 человек, в том числе 28 иностранцев. «КриоРус» также осуществляет крионирование домашних животных. В ее криохранилище уже находятся 16 собак, 33 кошачьих, 4 птицы, 1 рыбка и 20 грызунов.

Удалова ранее рассказывала «Ридусу», что заморозила голову своей матери.

«Я «сохранила» мамину голову. Зачем ей, например, старое тело, у которого полиорганная недостаточность, печень вся уже старая, сердце не работает — все равно выращивать новое. Поэтому я не вижу особого смысла в «full body» [крионирование всего тела]», — отмечала предприниматель.

На российском рынке также работает компания Cryonic Group. У нее криосохранение тела (по процедуре «стандарт») стоит от 2,45 млн рублей.

Технологий криоконсервации тела умершего человека для возвращения к жизни не существует, заявил NEWS.ru молекулярный биолог доктор биологических наук, профессор Константин Северинов.

«Существуют технологии отъема денег у доверенных людей, у которых горе произошло», — сказал он.

«Оживление мертвых»: что предлагают в российских криокомпаниях В Подмосковье произошел конфликт между двумя компаниями, предлагающими услуги по крионированию... 22 сентября 09:12

Участники рынка настаивают, что их деятельность абсолютно легальна. Они ссылаются на Федеральный закон от 12.01.1996 №8 «О погребении и похоронном деле», статья 5 которого гласит, что «Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего». Другим правовым актом, регулирующим отношения в сфере криосохранения, является ФЗ №323 от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Статья №68 разрешает использование тела, органов и тканей умершего человека для медицинских, научных и учебных целей при наличии нотариально оформленного волеизъявления лица, сделанного им при жизни.

Кроме того, в статье №2 закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» указано, что объектами трансплантации могут быть сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и ткани. Головной мозг в данный список не включали.

В 2014-2016 годах «Левада-Центр» (признан в РФ иностранным агентом) проводил опрос, пытаясь выяснить отношение россиян к крионике. Около 15% респондентов ответили, что заинтересованы в том, чтобы крионировать себя или своих родственников.