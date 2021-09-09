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Общество

«Оживление мертвых»: что предлагают в российских криокомпаниях

Биолог оценил эффективность крионирования тела после смерти

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Кадр из фильма «Чужой» (1979)

Кадр из фильма «Чужой» (1979)

Twentieth Century-Fox Productions Ltd.
Две компании в России предлагают клиентам услуги по крионированию — заморозке тела после смерти с перспективой оживить его в будущем. Хотя процедура стоит более миллиона рублей, основатели не дают никаких гарантий успеха. Один из них рассказал «Газете.Ru» о процессе заморозки, ее стоимости, а также о том, сколько россиян уже изъявили желание быть замороженными в сосудах Дьюара.

Оживление после смерти

Возможность заморозить свое тело после смерти в соцсетях стали обсуждать после конфликта между соучередителями крупнейшей в России фирмы по крионированию «КриоРус». Она была основана в 2006 году членами «Российского трансгуманистического движения», возглавили ее супруги Валерия Удалова и Данила Медведев. В 2019 году пути основателей разошлись, спустя два года Медведев создал аналогичную компанию «Открытая крионика».

Основной вид деятельности компаний – научные исследования. Основатели предлагают заморозить тело до тех пор, пока не появятся технологии по его оживлению.

«При заморозке все процессы внутри человека ставятся на паузу – таким образом он может храниться неопределенно долгое количество времени – до появления технологий, которые позволят его разморозить и вернуть к жизни. Основные варианты – это использование внутриклеточных технологий, которые будут позволять восстанавливать повреждения тех клеток, которые привели к смерти. Другой способ – делать это с помощью нанороботов», — рассказал «Газете.Ru» соучредитель «Открытой крионики» Дмитрий Квасников.

Оживить человека будет возможно и с помощью компьютерных технологий: в таком случае можно будет не затрагивать физическое тело человека и просто просканировать содержимое его мозга, загрузить результаты в компьютер и смоделировать его жизнедеятельность в виртуальной реальности, продолжает он.

«Точно сказать, как будет происходить процесс размораживания, нельзя. Однако люди, которые предпочитают крионирование, практически ничем не рискуют: после смерти сейчас можно человека закопать, сжечь или заморозить. То есть, при крионировании есть хоть какие-то шансы на воскрешение, а в остальных случаях — нет», — объяснил Квасников.

Заключить договор на крионирование может каждый. Стоимость будет зависеть от объема работ: полное замораживание тела стоит $36 тыс. (порядка 2,6 млн рублей рублей). Сохранение головы или мозга (нейросохранение) — $15 тыс. (около 1,1 млн рублей).

«Если человек хочет отдельно крионировать голову, мы ее аккуратно отделяем от тела специальными инструментами. И в дальнейшем технологии скорее всего смогут, опираясь на генетическую информацию и используя клетки ткани, «вырастить» ему новое тело. То есть здесь речь идет о процессе клонирования, с которым, в принципе, и сейчас нет проблем.

То есть человеку либо создадут новое тело, либо восстановят разрушенные клетки в старом. Сам человек, сама личность находится в мозгу – главное, чтобы он сохранился», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Как проходит заморозка

Процедуру крионирования начинают после констатации смерти пациента. Передать тело в криофирому нужно как можно быстрее — в течение трех дней.

При этом крионирование возможно даже после серьезной аварии или проведения вскрытия. «В этом случае мы сохраним то, что есть», — сказала соучередительница компании «КриоРус» Валерия Удалова в интервью VC.ru.

Сам процесс крионирования после смерти занимает около трех дней и проводится в несколько этапов. Сначала вводятся препараты для предотвращения свертывания крови, затем начинается перфузия (процедура замены крови охлажденным криопротектором ). Это специальное вещество, которое предотвращает образование кристаллов льда при заморозке.

Далее тело помещается в сухой лед, транспортируется в криохранилище и помещается сначала в пары жидкого азота, а затем — в жидкий азот для хранения при температуре –196°С.

Замороженные тела хранятся в специальных емкостях – сосудах Дьюара.

«По сути — это промышленный термос, предназначенный для хранения сжиженных газов, масштабируемый до необходимых размеров. Те сосуды Дьюара, которые используются для хранения криопациентов, мы просим сделать на заказ», — пояснил Квасников.

«Человек завещает свое тело науке»

Если человек решает крионировать себя после смерти, ему необходимо соблюсти ряд формальностей.

«Криокомпания – это компания, которая производит эксперементально-научную процедуру по криосохранению. Соответственно, человек, который решает крионировать себя после смерти, завещает свое тело науке. То есть это регулируется не как ритуальная или похоронная деятельность, а как научная», — пояснил Квасников.

Далее пациенту необходимо записать на видео волеизъявление о том, что он хочет пройти процедуру крионирования и поставить об этом в известность всех родственников и друзей, чтобы впоследствии фирма могла избежать конфликтов.

Следующий этап — заключение контракта с криофирмой. Клиент должен заранее выплатить полную сумму или указать в завещании, что фирме будет передано имущество, которое покрывает стоимость услуги. После этого криокомпания выдает пациенту специальный браслет или жетон с контактной информации – в случае внезапной смерти окружающие должны будут обратиться в фирму.

«Идеальный случай — если смерть наступила не внезапно, а в результате длительной болезни, то человека заранее переводят в тот госпиталь, с которым сотрудничает компания. И после официальной констатации смерти врачом начинается процедура по заморозке», — отметил Квасников.

Портрет клиента

У российской компании «Криорус» есть агенты в Нью-Йорке, Италии, Южной Корее, Белоруссии. Также компания развивает сеть по России: уже открыты представительства в Санкт-Петербурге и Челябинске. Это компании-филиалы, которые продают услуги по крионированию в этих странах и городах, а также осуществляют хранение уже замороженных тел.

«Наши клиенты — в основном люди с высшим образованием, больше мужчин, но не намного. Много программистов, средний возраст — 35 лет. Совсем богатых людей мало», — рассказывает гендиректор «Криорус» vc.ru.

По словам Квасникова, в настоящий момент в России заморожено 80 человек, две трети из которых составляют россияне.

«Также есть люди, которые крионируют своих животных: кошек, собак, шиншилл и крыс», — добавил эксперт.

Крионированием также занимаются американские и китайские компании: среди них Alcor, TransTime и Yinfeng Life Science Foundation. По данным РБК, в компании Alcor в Аризоне, созданной в 1972 году, где на данный момент на «сохранении» находится около 200 тел, минимальный взнос за криоконсервацию составляет $200 тыс. (14,6 млн рублей), а за консервацию только мозга — $80 тыс (5,8 млн рублей).

«Идеологически неправильное направление»

Несмотря на позитивные прогнозы основателей компаний по крионированию, биолог, научный директор компании Deep Longevity, которая занимается разработкой биологических препаратов, Федор Галкин оценивает их скептично.

«Заморозка человека и так процедура сложная и несовершенная, а разморозка — задача вообще нерешенная. И никто не знает, когда ее решат. Много где эта процедура принципиально запрещена или является неподобающим способом захоронения. Я считаю, что это идеологически неправильное направление геронауки. Гораздо оптимистичней выглядит перспектива продлевать жизнь живым людям», – сказал биолог.

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