«Гнида в обличье кота». Куклачев ответил Зеленскому на санкции

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских звезд, среди которых дрессировщик кошек Юрий Куклачев и актер Оскар Кучера. Куклачев назвал политика «гнидой в обличье кота», а его сын Дмитрий в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что попадание в черный список — это «прекрасная новость». Кучера в свою очередь заявил, что экс-коллега Зеленский — «просрочка, узурпировавшая власть».

«Кот, который обделался»

Легендарный дрессировщик кошек, радиоведущий и писатель Юрий Куклачев, попавший в санкционный список Украины, обрушился с критикой на президента этой страны Владимира Зеленского. По словам народного артиста России, Зеленского можно было бы сравнить с «котом, который обделался», но такие параллели оскорбительны для кошек.

«Коты — это наша любовь. Мы их обожаем — я не хочу Зеленского сравнивать с котом. Зеленский — гнида в обличье кота. Если бы оказался — мы бы задавили, задушили и размазали всмятку», — сказал он в беседе с Mash.

Сын Куклачева Дмитрий заявил «Газете.Ru», что оба они поддерживают военную операцию России на Украине, а внесение дрессировщика в санкционный список назвал «прекрасной новостью».

«И я, и мой отец приняли ее с энтузиазмом, с хорошим настроением. Это говорит о том, что мы все делаем правильно, это говорит о том, что наши слова, наши действия действительно ведут к победе. Мы ведем огромную культурную, мотивационную борьбу, это наша СВО, но не путем ракет и снарядов, а путем слова и поддержки тех ребят, которые сегодня находятся на передовой», — сказал Куклачев-младший.

«Это замечательное событие, прекрасное. Я считаю, что мы очень близки к победе», — добавил он.

Ранее Куклачев-старший рассказывал, что его сыновья поддерживают его в стремлении выступать на прифронтовых и фронтовых территориях.

«Мы побывали в Белгородской области. Как все прошло? Дети были счастливы. Они очень тепло нас встретили, долго аплодировали, не хотели отпускать, просили сфотографироваться и автографы», — вспоминал дрессировщик.

Дмитрий Куклачев тоже выступает на передовой, используя программу без кошек.

«Ведь кошек нельзя брать, когда вокруг взрывы, они боятся. Дима — клоун», – пояснял Куклачев-старший.

Он уже давал представления в Мариуполе, Донецке и Луганске.

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Санкции против звезд

Президент Зеленский 18 апреля ввел персональные санкции против ряда российских деятелей культуры, которые поддержали действия ВС РФ на Украине. Согласно указу украинского лидера, им будет запрещен въезд на территорию Украины, а все их активы в этой стране заблокируют.

Помимо Куклачева, в список вошли актриса Ирина Апексимова, фехтовальщица Софья Великая, лыжница Елена Вяльбе, певец и актер Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов («Шаман»), режиссер Егор Кончаловский, актер Оскар Кучера, актер Евгений Миронов, гимнаст Никита Нагорный, артист балета Сергей Полунин, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, автор-исполнитель Александр Розенбаум и рок-музыкант Игорь (Гарик) Сукачев.

Прошлым летом Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, шестерых российских актеров — Владимира Машкова, Наталью Антонову, Антона Батырева, Сергея Векслера, Виталия Гогунского и Алену Яковлеву.

«Просрочка, узурпировавшая власть»

Актер Кучера, также попавший под санкции своего бывшего коллеги Зеленского, посмеялся над этим фактом, подчеркнув, что рестрикции для него «ничего не значат».

«Да он может хоть против Господа Бога ввести санкции, ему это не поможет. Тем более что они ничего не значат!» — заявил артист в разговоре с NEWS.ru.

«Он никто уже как год. Он просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается», — добавил Кучера.