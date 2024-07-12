Украина ввела санкции против Машкова

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, шестерых российских актеров, среди которых народный артист РФ Владимир Машков. Список опубликован на сайте ведомства.

«На заседании 11 июля медиарегулятор решил включить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, еще шестерых российских актеров», — говорится в сообщении.

Санкции также вводятся в отношении Натальи Антоновой, Антона Батырева, Сергея Векслера, Виталия Гогунского, Алены Яковлевой.

До этого сообщалось, что видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. В публикации отмечается, что были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова. В конце июня на YouTube также были удалены каналы иностранцев, которые рассказывают о России в положительном ключе. Среди них канал Sasha Meets Russia Саши Йост, Fiorella in Moscow Фиореллы Изабель и многие другие.

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