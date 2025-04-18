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«Мы близки к победе»: клоун Куклачев порадовался санкциям Украины

Клоун Куклачев порадовался санкциям со стороны Украины
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев с хорошим настроением воспринял известие о введенных против него санкциях на Украине. Об этом «Газете.Ru» рассказал его сын Дмитрий. Оба артиста поддерживают военную операцию России на Украине.

«Это прекрасная новость. И я, и мой отец приняли ее с энтузиазмом, с хорошим настроением. Это говорит о том, что мы все делаем правильно, это говорит о том, что наши слова, наши действия действительно ведут к победе. Мы ведем огромную культурную, мотивационную борьбу, это наша СВО, но не путем ракет и снарядов, а путем слова и поддержки тех ребят, которые сегодня находятся на передовой. Это замечательное событие, прекрасное. Я считаю, что мы очень близки к победе», – сказал Куклачев-младший.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда деятелей культуры и спорта России, которые поддерживают власти страны и специальную военную операцию на Украине. В список попали певец Ярослав Дронов (Shaman), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Ранее Украина ввела санкции против Машкова и еще пяти российских актеров.

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