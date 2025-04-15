Юрий Куклачев рассказал о важности выступлений на передовой

Сыновья Юрия Куклачева продолжают семейное дело и поддерживают отца в стремлении выступать на прифронтовых и фронтовых территориях. Об этом в новом выпуске Лилии Абрамовой «Откровенно с Татаркой» рассказал Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, артист цирка Юрий Куклачев.

Артист рассказал, что гордится позицией своей семьи и планирует и дальше выступать для людей, попавших в трудную ситуацию.

«Мы побывали в Белгородской области. Как все прошло? Дети были счастливы. Они очень тепло нас встретили, долго аплодировали, не хотели отпускать, просили сфотографироваться и автографы. В общем, все прошло замечательно, и они были искренне рады. Ведь дети — они тоже хотят быть счастливыми. Все люди хотят счастья. Поэтому мы ездим туда и будем ездить», — подчеркнул он.

Дрессировщик кошек отметил, что его сын Дмитрий также участвует в выступлениях на передовой, используя программу без кошек.

«Он все делает тихо, чтобы я не расстраивался. Он побывал и в Мариуполе, и в Донецке, и в Луганске — везде проехал. И он работает не только для детей, но и для солдат. У него есть программа без кошек — ведь кошек нельзя брать, когда вокруг взрывы, они боятся. Дима — клоун, у него есть программа, которую он может проводить без слов», — сказал Куклачев.

Также артист подчеркнул важность кошек на передовой. По его словам, в каждом окопе обязательно живет кошка.

«Дело в том, что кошка — это помощник солдатам. Если не будет кошек, появятся крысы. Они начнут съедать продукты, кусать раненых. Так что кошка нужна даже на передовой», — добавил он.

Размышляя о роли России и противоречиях, которые существуют в обществе, Куклачев отметил, что ребята на передовой показывают свой сильный дух.

«Понимаете, дух русского человека — это огромная сила. Никто и никогда не сможет победить Россию. Люди всегда пытались разделить Россию. Но сегодня Россия может дать миру обновление. Многие уже начинают это понимать», — сказал артист.