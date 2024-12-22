Пять лучших российских сериалов 2024 года

Пятое место: «Жвачка», реж. Александр Цой

Где смотреть: Premier

Юная Галя Шаламова (Дарья Балабанова) готовится покинуть детдом и поступить во ВГИК на сценарный, а на предложение своего парня — бандита Кирилла (Антон Артемьев) — все бросить и перебраться в Дубай отвечает уклончиво. Относительно размеренную жизнь девушки нарушает провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе (Антон Рогачев), где тот делает вид, что хочет совершить самоубийство. Без труда разыскав Шмюзе, Галя знакомится с ним в реальной жизни, и между молодыми людьми завязываются отношения. Однако ни он, ни она не представляют, к чему в итоге приведет этот роман.

close Киностудия КИТ

Пока авторы «Трудных подростков» Екатерина Матвиенко и Алексей Воробьев конструировали оммаж юношеской фантастике «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» в своих «Подростках в космосе», режиссер финального сезона «Трудных» Александр Цой взялся за своеобразное переосмысление «Чучела». Если «Подростки» были достаточно трушным рассказом о том, что тинейджерские проблемы не особенно уступают по значимости родительским (с поправкой на художественную выразительность в духе «Молокососов» и «Эйфории»), то «Жвачка» напоминает, что вчерашние школьники способны на вполне взрослую жестокость. От «Трудных» здесь унаследована общая стилистическая хлесткость и бодрый саундтрек, а к числу собственных открытий относятся нелинейный монтаж, который иногда эффектно вклинивается в происходящее, и артистка Балабанова из «Караморы» и «Здорового человека».

Четвертое место: «Лихие», реж. Юрий Быков

Где смотреть: Okko и Start

Семья Лиховцевых начинает новую жизнь — почти синхронно со всей остальной страной. И, как вся остальная страна, стремительно рушится. Еще вчера Павел (Артем Быстров) был егерем из небольшой деревни Хабаровского края, а сегодня он — безжалостный киллер на службе преступной группировки в Комсомольске-на-Амуре 1990-х. Его жена Лена (Елена Николаева) не может мириться с новой профессией мужа. Раскол распространяется и на следующее поколение: старший сын Лиховцева Женя (сначала Савелий Кудряшов, затем Егор Кенжаметов) решает пойти по кровавым стопам отца, а младший Вася (сначала Глеб Кулаков, затем Максим Карушев) остается с матерью. Параллельно мы наблюдаем за тем, как в наши дни повзрослевший Женя (Евгений Ткачук) выходит из тюрьмы после 23 лет заключения — и разыскивает уже своего сына Пашу (Вадим Филипченков).

В истории семьи Лиховцевых не составит труда разглядеть историю России последних десятилетий — сериал «Лихие» выписался из примерно того же диагностического отделения российского кинематографа, что и «Груз 200» Алексея Балабанова. Разумеется, вынесением этого художественного приговора занимался режиссер, перенявший, кажется, от Балабанова статус народного: автор «Дурака» и «Майора» Юрий Быков. Для пущей убедительности постановщик в первом же эпизоде включает песню Юрия Лозы «Плот», а в последнем с горечью констатирует: зло, просочившееся через несколько поколений, теперь нависло над нашими детьми.

«Лихие»: Юрий Быков возвращается с сериалом про 90-е и диагнозом России В онлайн-кинотеатрах Okko и Start вышли первые серии криминальной саги Юрия Быкова «Лихие», действие... 24 октября 11:15

Третье место: «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов

Где смотреть: Start и Okko

В сказочном Белогорье все спокойно. Правит им теперь Иван Муромец (Виктор Хориняк), унаследовавший трон от своего отца Ильи. Жена Василиса (Александра Урсуляк, сменившая в этой роли украинку Милу Сивацкую) родила ему двух дочерей: богатырку Марью (Арина Рожкова) и чародейку Софью (Эвелина Мазурина). Помогает Ивану колдун Белогор (Владислав Ветров). Однако один колдун — хорошо, а два — еще лучше: вместе с гостем из далеких краев, чародеем Северином (Александр Устюгов), Белогор создает волшебный венец всесилия, призванный защитить волшебный мир. Тем не менее беда не обходит Белогорье стороной. Тогда главной надеждой его жителей становятся сестры Муромец. Каждой из них выпадает собственное приключение: Марья с друзьями отправляется в опасный поход, а Софья перемещается в Москву, где встречается с альтернативным Иваном.

После трех коммерчески успешных, но художественно не самых выдающихся полнометражных фильмов франшиза «Последний богатырь» внезапно обнаружила в себе силушку богатырскую; что называется, мышь из дома (в смысле Disney из России) — кошки в пляс. Сериал «Наследие» взял от предшественников лучшее (например, обаятельных героев и уютный сеттинг), а от лишнего и неработающего почти полностью избавился. Персонаж Хориняка занял подходящее место на втором плане, уступив первенство дочерям; свежий приквел-спин-офф «Финист. Первый богатырь», посвященный горстке героев второго ранга, лишь подтверждает их несостоятельность на лидирующих позициях. А диссонирующие со славянским фольклором англоязычные песни сменились мотивами из зарубежной поп-культуры — заимствованиями из «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Игры престолов», «Матрицы» и кинокомиксов Marvel.

Богатыри — не вы или все-таки вы? Нашли три любопытных сериала по мотивам русских сказок 30 ноября вышли финальные эпизоды сказочного сериала «Молот ведьм», созданного... 02 декабря 13:43

Второе место: «Юг», реж. Иван Соснин

Где смотреть: Okko

Мальчик с кучей фобий, а также странным, но теплым именем Юг (Ярослав Могильников) рос без мамы и воспитывался бабушкой (Надежда Маркина). В очередной день рождения он находит в серванте деньги и кипу квитанций со своей фамилией — Кипень. Рассудив, что это средства, которые за все 14 лет наприсылал ему отец, мальчик решает самостоятельно разыскать Д. Кипень (фамилия не склоняется). Составив список из потенциальных отцов, Юг отправляется в сольное путешествие по всей России. А бабушка, заручившись помощью следователя (Тимофей Трибунцев), пускается за внуком в погоню.

В современном российском кино Иван Соснин давно зарекомендовал себя ведущим специалистом по двум вещам: гуманизму и жанру роуд-муви. В его полнометражном дебюте, альманахе «Иваново счастье», вахтовик Иван, который работает в тысячах километров от дома, вспоминает истории своих попутчиков в плацкартном вагоне. А в «Далеких близких» сын, занимающийся перегоном машин, везет отца на встречу с возлюбленной через всю страну. Сериал «Юг» значительно расширяет арсенал транспортных средств в фильмографии Соснина и охватывает все пригодные для человеческого перемещения стихии. Щипать душу тут начинают с первых минут и не прекращают до последних, когда неожиданный финал обескураживает зрителя своей пронзительностью. И в то же время дарит надежду на то, что самые глубокие раны могут быть исцелены, — просто не всегда так, как рассчитываешь.

Первое место: «Трасса», реж. Душан Глигоров

Где смотреть: Okko

У Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), коррумпированной судьи из Петербурга, пропадает дочь Кира (Елизавета Ищенко). В день своего 18-летия девушка сбегает в Минеральные Воды, чтобы выяснить правду о своем удочерении, и вскоре оставляет на автоответчике Светланы тревожное сообщение о том, что ее похитили. Тогда Незнамова лично отправляется в Минводы, где накануне произошла чудовищная трагедия: 13-летняя Вита (Василиса Немцова) убила всю свою семью, а сама осталась в живых лишь благодаря соседу Виктору (Александр Ильин — младший). Вскоре становится ясно, что дела Киры и Виты как-то связаны между собой. Оба кейса поручают следовательнице Эльвире Бараевой (Анна Михалкова), а Незнамова начинает собственное расследование, заручившись поддержкой Виктора, — у которого много лет назад в этих краях пропала жена.

close Okko

Российская индустрия любит заниматься ответами на зарубежные вопросы, которые никто не задает. Рассуждая в этой парадигме, «Трассу» можно назвать самой близкой из здешних многочисленных попыток подобраться к первому сезону «Настоящего детектива» — в том числе из тех, что предпринимались самим сценаристом шоу Олегом Маловичко, до этого написавшим хитовый детектив «Хрустальный». Вместо лавкрафтианской хтони тут плещется просто российская, без авторства, а зло, как водится, разлито в воздухе. В результате становится сложно разобрать, что лидирует в здешних соревнованиях по чудовищности: конкретные душегубы, местные порядки или человечество как явление. Выходя на финишную прямую, «Трасса» угощает зрителя свинцовым кулаком в область солнечного сплетения, а непредсказуемым финалом отправляет в нокаут. Маловичко — человек удивительного профессионального непостоянства, но «Трасса» относится к числу тех проектов, что искупают все грехи — вроде трилогий «Лед» и «Бендер».