Юра Борисов — первый в истории россиянин с номинацией на «Золотой глобус». Как он к этому пришел? Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Актер Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус». Артист будет претендовать на награду за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора». «Газета.Ru» рассказывает о ленте и о том, как Борисов пришел к участию в американском наградном сезоне, который может завершиться самым престижным призом — премией «Оскар».

Российский актер Юра Борисов попал в список номинантов на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в комедийной драме Шона Бейкера «Анора». Лента, которая в мае взяла «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, рассказывает историю отношений бруклинской стриптизерши Эни и Вани, сына русского олигарха.

Главную роль в «Аноре» исполнила актриса Майки Мэдисон, известная по фильму Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» и пятой части хоррор-франшизы «Крик». Образ Вани воплотил на экране другой россиянин, Марк Эйдельштейн, до этого игравший с Борисовым в фантастической картине «Сто лет тому вперед» по произведениям Кира Булычева. Также в «Аноре» снялись российские артисты Алексей Серебряков и Дарья Екамасова — они изобразили родителей Вани, недовольных романом сына с секс-работницей. Борисов сыграл одного из громил, которым поручено решение этого вопроса.

Всего лента получила пять номинаций на «Золотой глобус». В том числе она будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший фильм — мюзикл или комедия». Также на премию номинированы Мэдисон («Лучшая актриса — мюзикл или комедия») и Бейкер — как режиссер и сценарист.

Борисов стал первым российским актером в истории, получившим номинацию на «Золотой глобус».

Ранее за роль в «Аноре» он был номинирован на премии «Готэм» (ее он уступил звезде фильма «Синг-Синг» Кларенсу Маклину) и «Независимый дух». Также ему была присуждена премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса — эту награду актер разделил с Кираном Калкином, сыгравшим в комедийной драме «Настоящая боль». Эксперты прогнозируют, что Борисов будет претендовать и на премию «Оскар» . Список номинантов на нее огласят 17 января 2025 года.

Соперниками Борисова по «Глобусам» стали Калкин, Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»). 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 5 на 6 января 2025 года (по московскому времени).

close Кадр из фильма «Анора» (2024) Arna Media

Накануне российской премьеры «Аноры» (она состоялась в октябре на фестивале «Маяк», где гран-при получил другой фильм с Борисовым — «Кончится лето») актер рассказал изданию Interview, что многие соотечественники были рады успеху картины в Каннах и поздравляли его «в магазинах, некоторые — на заправках, на улице». Борисов сравнил произошедшее с победой на Олимпийских играх.

«Я так обрадовался, что люди этому так обрадовались. <...> Это очень круто. Я этим горжусь. Когда кто-то заводит со мной разговор, я горжусь», — отметил актер.

close Кадр из фильма «Анора» (2024) Arna Media

Борисов родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. В кино он начал сниматься в 2010 году, за несколько лет до выпуска из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина (курс В. М. Бейлиса и В. Н. Иванова). Во второй половине 2010-х Борисов снимался во второстепенных ролях в сериалах канала ТНТ «Закон каменных джунглей» и «Ольга». Как о будущей звезде о Борисове заговорили после главной роли в криминальной драме Бориса Акопова про 90-е «Бык», победившей на фестивале «Кинотавр» в 2019 году. В этой ленте артист изобразил главу преступной группировки, который попадается милиции.

После этого артист снялся в небольших ролях в военном боевике «Т-34», костюмной драме «Союз спасения» и научно-фантастическом экшене «Вторжение» — сиквеле «Притяжения» Федора Бондарчука. Следом Борисов появился в образе создателя автомата Калашникова Михаила Калашникова в биографической ленте «Калашников», а также в костюмной мелодраме «Серебряные коньки», снятой будущим режиссером «Мастера и Маргариты» Михаилом Локшиным. Фильм стал первой российской лентой, которую стриминг Netflix выпустил под своим брендом Originals.

close Кадр из фильма «Бык» (2019) WDSSPR

Одним из наиболее выдающихся экранных образов Борисова стал «афганец» Алик, старший брат главного героя сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Среди других заметных работ актера — триллер Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», попавший в основной конкурс 78-го Венецианского кинофестиваля, второй сезон хитового сериала «Эпидемия» и триллер «Кентавр», спродюсированный Ильей Найшуллером («Хардкор», «Никто»).

В 2021 году на экраны вышел роуд-муви финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть», где Борисов сыграл попутчика главной героини, студентки археологического факультета, которая едет в Мурманск, чтобы посмотреть на петроглифы (ее изобразила Сейди Хаарла). Лента участвовала в конкурсе 74-го Каннского фестиваля. Там с ней соперничали другой фильм с участием Борисова — «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова — и предыдущая картина Шона Бейкера «Красная ракета». Жюри смотра присудило «Купе номер шесть» Гран-при, а год спустя Бейкер позвонил Борисову и предложил сняться в «Аноре» — без проб.