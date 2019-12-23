От «Джокера» до «Паразитов»: 20 лучших фильмов 2019 года

Весна 1917-го, Франция, британцы собираются атаковать немецкую линию Гинденбурга, но это ловушка. Два солдата должны доставить руководству батальона письмо с приказом об отмене операции. Сэм Мендес снял главную военную драму со времен «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга. Филигранная работа великого оператора Роджера Дикинса (фильм имитирует съемку одним планом, как «Бердмен»), фантастический сценарий, который не дает продохнуть и минуты.

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«1917» выйдет в российский прокат 30 января.

close Кадр из фильма «1917» (2019) Кадр из фильма «1917» (2019) Universal Pictures

«Атлантика» («Atlantique»), Мати Диоп

Тягучая, гипнотизирующая и временами безмерно красивая сенегальская (!) драма про девушку, которая должна выйти за богача, а любит простого строителя. Строитель и его друзья погибают в море, но их души вскоре возвращаются на материк, что приводит к серии таинственных пожаров. Гран-при жюри Каннского фестиваля.

«Атлантику» еще можно застать в прокате, а 4 февраля она станет доступна в онлайн-кинотеатрах. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Атлантика» (2019) Кадр из фильма «Атлантика» (2019) Netflix

«Боль и слава» («Dolor y gloria»), Педро Альмодовар

Удивительно проникновенный автофикшн Педро Альмодовара. Лучшая роль Антонио Бандераса (приз Каннского фестиваля), который изображает альмодоваровское альтер-эго: пытается ужиться со старческими болячками, памятью о сложных отношениях с умершей матерью и романтической историей без хэппи-энда. Ответом на все вопросы становится (спойлер) кино.

«Боль и слава» доступна в онлайн-кинотеатрах. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Боль и слава» (2019) Кадр из фильма «Боль и слава» (2019) Sony Pictures

«Брачная история» («Marriage Story»), Ноа Баумбах

В 2009 году вышел самый точный и остроумный фильм о распадающихся отношениях — «500 дней лета». Десять лет спустя появился самый точный и остроумный (а еще невероятно пронзительный и безупречно сыгранный Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон) фильм о распадающемся браке, в котором фигурирует еще и общий ребенок, — «Брачная история». С материалом режиссер Ноа Баумбах знаком не понаслышке: в 2013-м он развелся с актрисой Дженнифер Джейсон Ли, с которой прожил восемь лет. При этом картина получилась очень уравновешенной: Баумбах в полной мере дал высказаться обеим сторонам. Противопоказано к семейному просмотру!

«Брачная история» вышла на Netflix.

close Кадр из фильма «Брачная история» (2019) Кадр из фильма «Брачная история» (2019) Netflix

«Два папы» («The Two Popes»), Фернанду Мейреллиш

Очаровательный бадди-муви про понтификов от автора «Города Бога» Фернанду Мейреллиша — это уже само по себе любопытно. Консервативный папа Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) вынашивает мысль об отречении от престола и вызывает в Ватикан своего главного оппонента — прогрессивного кардинала Хорхе Бергольо (Джонатан Прайс), будущего папу Франциска. В беседах и спорах они проводят несколько дней. Хопкинс и Прайс творят что-то несусветное, улыбка не сходит с лица на протяжении всех двух часов. Не пропустите сцену после титров!

«Два папы» вышли на Netflix. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Два Папы» (2019) Кадр из фильма «Два Папы» (2019) Netflix

Радикальный, тревожный и ошеломляющий кинокомикс, выдержанный в традициях Нового Голливуда и лучших картин Мартина Скорсезе. Самый обсуждаемый фильм года, победивший на киносмотре в Венеции. Хоакин Феникс лицедействует на молекулярном уровне; если уж это не достойно «Оскара», то в принципе не ясно, что.

«Джокер» доступен в онлайн-кинотеатрах. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Джокер» (2019) Кадр из фильма «Джокер» (2019) DC Films

Уморительная деконструкция классического британского худанит-детектива — с роскошным актерским составом, во главе которого оказался паясничающий Дэниел Крейг (получился Джеймс Бонд курильщика). Райан Джонсон окончательно реабилитировался после спорной восьмой серии «Звездных войн».

«Достать ножи» еще можно застать в прокате. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Достать ножи» (2019) Кадр из фильма «Достать ножи» (2019) Media Rights Capital

Пышущая цветовой палитрой «Амели» и в хорошем смысле щемящая драма о двух девушках в послевоенном Ленинграде, жизни и смерти. Кантемир Балагов утверждается в качестве одного из важнейших российских режиссеров современности. Лента попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Держим кулачки!

«Дылда» доступна в онлайн-кинотеатрах.

close Кадр из фильма «Дылда» (2019) Кадр из фильма «Дылда» (2019) Нон-стоп Продакшн

«Ирландец» («The Irishman»), Мартин Скорсезе

Монументальная гангстерская драма Мартина Скорсезе с участием сумасшедшей актерской сборной в лице Роберта де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтеля. Настоящий магнум опус от ветеранов жанра; после «Ирландца» в нем еще не скоро можно будет сделать что-либо по-настоящему выдающееся.

«Ирландец» вышел на Netflix. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Ирландец» (2019) Кадр из фильма «Ирландец» (2019) Netflix

«Кролик Джоджо» («Jojo Rabbit»), Тайка Вайтити

До ужаса нежный, истерически смешной и выворачивающий наизнанку гимн гуманизму, любви и дружбе. Лучшая экранная работа Тайки Вайтити — здесь он бесподобно сыграл воображаемого Адольфа Гитлера. Гран-при фестиваля в Торонто. Это единственная картина из всего списка, которую невозможно легально посмотреть в России. Ленту даже не попытались выпустить в прокат. О цифровом релизе пока ничего не слышно.

close Кадр из фильма «Кролик Джоджо» (2019) Кадр из фильма «Кролик Джоджо» (2019) Czech Anglo Productions

Мощный психологический триллер от Роберта Эггерса — автора «Ведьмы», одного из интереснейших хорроров десятилетия. Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо медленно, но верно сходят с ума на маяке, растущем из крохотного островка, что обосновался вдали от побережья Новой Англии конца XIX столетия. Лучшая роль Паттинсона и одна из самых запоминающихся ролей Дефо. На Каннском фестивале фильм получил приз Международной федерации кинопрессы.

«Маяк» выйдет в российский прокат 16 января.

close Кадр из фильма «Маяк» (2019) Кадр из фильма «Маяк» (2019) Focus Features

Издевательский, жуткий и местами громогласно смешной ужастик Джордана Пила, который дебютировал два года назад с прорывным «Прочь». В своей второй ленте постановщик обратился к более универсальным вопросам (первая была целиком и полностью про расизм в США), а в совокупности с рядом нестандартных и остроумных решений это привело к появлению одного из важнейших фильмов десятилетия.

«Мы» доступны в онлайн-кинотеатрах. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Мы» (2019) Кадр из фильма «Мы» (2019) Universal Pictures

«Однажды в... Голливуде» («Once Upon a Time in... Hollywood»), Квентин Тарантино

В своей девятой ленте Квентин Тарантино вновь провернул трюк с переписыванием истории, обернулся настоящим сказочником и отрефлексировал собственную фильмографию. Конечно, не хотелось бы такого итога, но на «Однажды в... Голливуде» вполне можно было бы завязать с кино. Пока режиссер делает противоречивые заявления на этот счет. Помимо прочего, здесь есть лучшая роль Брэда Питта, одна из лучших — у Леонардо Ди Каприо.

«Однажды в... Голливуде» доступен в онлайн-кинотеатрах. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019) Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019) Sony Pictures Entertainment

«Паразиты» («Gisaengchung»), Пон Чжунхо

Едчайшая, острейшая и чернейшая сатира в исполнении одного из лучших корейских режиссеров Пон Чжунхо. Семья бедняков потихоньку просачивается в дом богатеев под видом различных наемных рабочих: репетиторов, водителя и экономки. Это приводит к весьма печальным последствиям. Абсолютно заслуженная «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля.

«Паразиты» доступны в онлайн-кинотеатрах. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Паразиты» (2019) Кадр из фильма «Паразиты» (2019) CJ Entertainment

«Пираньи Неаполя» («La paranza dei bambini»), Клаудио Джованнези

Экранизация книги писателя-документалиста и журналиста Роберто Савиано, который специализируется на итальянской мафии. В 2006-м он выпустил прославившую его «Гоморру» (с тех пор Савиано находится под программой защиты из-за поступивших в его адрес угроз расправы), а в последовавших «Пираньях» описал, как итальянские дети становятся на путь преступности. Художественная адаптация вышла душераздирающе страшной. «Серебряный медведь» Берлинале за лучший сценарий.

«Пираньи Неаполя» доступны в онлайн-кинотеатрах.

close Кадр из фильма «Пираньи Неаполя» (2019) Кадр из фильма «Пираньи Неаполя» (2019) Sky Cinema

«Портрет девушки в огне» («Portrait de la jeune fille en feu»), Селин Скьямма

Один из сильнейших фильмов Каннской программы — феминистская элегия Селин Скьямма, посвященная трагической любви двух женщин: аристократки на выданье и художницы, пишущей ее портрет. Пронзительное переосмысление античного мифа об Орфее и Эвридике, при этом не лишенное толики юмора и некоторой бытовой приземленности.

«Портрет девушки в огне» станет доступен в онлайн-кинотеатрах 16 января. Подробная рецензия — здесь.

close Кадр из фильма «Портрет девушки в огне» (2019) Кадр из фильма «Портрет девушки в огне» (2019) Arte France

«Прощание» («The Farewell»), Лулу Ванг

Щемящая история столкновения восточной и западной философии в рамках одного большого семейства. В ходе обследования выясняется, что бабушка — Най Най (Чжао Шужень) — больна раком. Родственники решают ей ничего не говорить (распространенная в Китае практика), а вместо этого под предлогом свадьбы одного из внуков съезжаются на родину, чтобы побыть с ней и проститься. Одна из внучек, Билли (Аквафина), которая большую часть жизни прожила в Америке, разрывается между стремлением рассказать бабушке правду и давлением со стороны остального семейства.

«Прощание» доступно в онлайн-кинотеатрах.

close Кадр из фильма «Прощание» (2019) Кадр из фильма «Прощание» (2019) Seesaw Productions

Изумительно красивая, изобретательная и порхающая музыкальная сказка по мотивам биографии Элтона Джона. В российском прокате фильм подвергся преступной цензуре, поэтому увидеть его в первозданном виде можно только в цифре. Лучшая роль Тэрона Эджертона.

«Рокетмен» доступен в онлайн-кинотеатрах.

close Кадр из фильма «Рокетмен» (2019) Кадр из фильма «Рокетмен» (2019) Paramount Pictures

Безмятежный (насколько это возможно) нуар с терапевтическим эффектом, написанный, поставленный и сыгранный Эдвардом Нортоном — а также Брюсом Уиллисом, Алеком Болдуином и Уиллемом Дефо. Лайонел (Нортон) — сирота с синдромом Туретта и феноменальной памятью, которого в детстве взял под крыло частный сыщик Фрэнк Минна (Уиллис). В ходе одного из расследований Фрэнка убивают, и Лайонел решает во что бы то ни стало докопаться до правды. Сильнейшая актерская работа Нортона. Обезоруживающая песня лидера Radiohead Тома Йорка, написанная специально для фильма, и роскошные джазовые вариации Уинтона Марсалиса.

«Сиротский Бруклин» можно застать в прокате.

close Кадр из сериала «Сиротский Бруклин» (2019) Кадр из сериала «Сиротский Бруклин» (2019) Warner Bros. Pictures

«Солнцестояние» («Midsommar»), Ари Астер

Ядерная романтическая мелодрама, упакованная в леденящий душу хоррор (то, что в фильме почти все время светит солнце, только усиливает страх): своеобразные «500 дней лета», только с кровью и культистами-язычниками. Режиссер нашумевшей «Реинкарнации» Ари Астер — наряду с Робертом Эггерсом и Джорданом Пилом — успешно доказывает, что жанр сегодня переживает новое рождение.

«Солнцестояние» доступно в онлайн-кинотеатрах. Наше интервью с режиссером — здесь.