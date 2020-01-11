Бытие Джона Малковича в «Новом папе» Паоло Соррентино

«Новый папа» — уже второй за последнее время проект с участием HBO, который вроде бы отлично себя чувствовал в формате мини-сериала, затем подписался на продолжение — и удивил если не пуще прежнего, то хотя бы в равной степени. «Большая маленькая ложь» разыграла джокера в лице Мэрил Стрип, сиквел (анти)религиозного хита Паоло Соррентино зарядил в обойму боевой патрон с внешностью Джона Малковича. В конце предыдущего сезона — ну или Ветхого Завета, если угодно — папа Пий XIII (Джуд Лоу) не умер, но впал в кому и с тех пор незримо (для всех, кроме зрителя) стоит у остальных героев над душой.

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Кардинальская сборная вынуждена избрать нового главу церкви, первый блин (спойлер) выходит комом, затем все взоры обращаются к герою Малковича, печальному священнику с подведенными глазами, семейной трагедией — и тайной. Его появление освежает сериал некоторой степенностью и аристократизмом; благодаря этому создается ощущение, что мы продолжили примерно там же, где остановились прежде, когда взбалмошный папа обрел внутреннюю гармонию и в целом стал поспокойнее. Три года назад роль противоречивого понтифика стала для почти 50-летнего Джуда Лоу одной из ключевых в карьере. Малковичу на подходе к 70-летию такие вещи уже, казалось бы, ни к чему — но тем не менее образ Иоанна Павла III займет одну из самых заметных позиций на его, простите, иконостасе.

close Кадр из сериала «Новый Папа» (2020) Кадр из сериала «Новый Папа» (2020) Canal+

В свое время «Молодой папа» вызвал довольно негативную реакцию у католиков, однако — после года деловитого молчания — ватиканская пресса сериал скорее похвалила. Одухотворенные рецензенты отмечали, что, несмотря на внешнюю легкомысленность и язвительность, в материале прослеживается почтительное восхищение перед описываемой институцией. Во втором раунде Соррентино, кажется, решил зайти еще дальше и спровоцировать еще сильнее. Теперь в заставке беснуются разнузданные монашки, как будто готовые попросить увезти их на дип-хаус, а в открывающей сцене их коллега с нескрываемым вожделением омывает тело Пия XIII; позже ему сделают операцию по пересадке мусульманского сердца, которое не приживется. Повествование то и дело пикирует в откровенный фарс, соседствующий с запрещенной в России «Смертью Сталина» Армандо Ианнуччи — тоже оскорбляющей религиозные чувства.

В остальном «Новый папа» (по крайней мере, на первых порах) не изобретает велосипед и придерживается стандартной сиквельной формулы: все то же самое, только нажористей. Больше подковерных кардинальских интриг (кажется, обреченных на провал), больше пронзительных размышлений о вере и человеке, больше, наконец, готовых к печати и обрамлению в рамку стоп-кадров. Теперь остается разве что надеяться, что Соррентино неспроста вложил в уста Малковича тезис о хорошем актере, который знает, когда вовремя уйти со сцены. Хотя — чем черт не шутит, в эпоху бесконечных сиквелов и ребутов мы можем дойти и до явления с условным названием «Завет: Сага. Восход», на фоне которого третий сезон «Папы» будет выглядеть более чем уместно.