Крид, Ивлеева, Моргенштерн* и еще 5 звезд, с которыми боролась Мизулина Суд оставил иск Крида к Мизулиной без рассмотрения

Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск рэп-исполнителя Егора Крида к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной из-за дублирования дел в судопроизводстве. Рэпер обвинил общественницу в распространении порочащей его честь клевете и потребовал 1 млн рублей в качестве компенсации. О том, с кем еще из артистов публично боролась Мизулина, рассказывает «Газета.Ru».

Рэпер Егор Крид

close 100% Певец Егор Крид Артем Геодакян/ТАСС

Певец Егор Крид подал против Екатерины Мизулиной иск по статье «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Документ был зарегистрирован на сайте Замоскворецкого суда Москвы 16 ноября 2023 года. Причиной стало высказывание главы «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ), которая назвала рэпера «главным скамером страны» из-за рекламы онлайн-казино на его стримах. В переводе с английского это слово означает «мошенник».

26 апреля Мизулина также сообщала о блокировке аккаунтов Крида и еще двух популярных российских блогеров на стриминговом сервисе Twitch.

«Егор Крид, Buster и PlohoyParen заблокированы на платформе Twitch. Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения «Лиги безопасного интернета» по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров», — заявила она.

Канал Крида разблокировали после 99 дней бана. Кроме того, в октябре Мизулина рассказала, что полиция проводит проверку в отношении рэпера из-за «незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр».

В декабре ресторан Крида, бизнесмена Антона Пинского и рэпера Тимати Gucci Cafe закрылся навсегда, не просуществовав и года. Было ли это как-то связано со скандалом — неизвестно.

15 января 2024 года Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск рэп-исполнителя к главе ЛБИ из-за дублирования дел в судопроизводстве. Выяснилось, что подобное дело уже рассматривается в Одинцовском суде Московской области.

Певец Xolidayboy

close 100% Певец, блогер Xolidayboy (Иван Минаев) Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Продюсер певца Xolidayboy Ульяна Почеко 26 октября 2023 года пригрозила Мизулиной судом. По ее словам, из-за критики главы ЛБИ пострадали репутация и финансовое положение исполнителя.

Ранее Мизулина пообещала инициировать проверку произнесенных Минаевым антироссийских высказываний и предоставить правоохранителям выдержки из интервью музыканта. 6 ноября певцу вручили повестку в военкомат, когда он находился в аэропорту Минеральных Вод во время гастролей. Вечером того же дня во время выступления в Ставрополе Минаев упал в обморок.

В своем Telegram-канале Почеко подчеркнула, что Xolidayboy никогда не высказывался против России.

«А видеозаписи, которые нашла и опубликовала Мизулина, содержат в себе лишь информацию о том, что он родился на территории Украины, и были записаны много лет назад, еще до февраля 2022 года», — пояснила продюсер артиста.

Телеведущая Анастасия Ивлеева

close 100% Анастасия Ивлеева Рамиль Ситдиков/РИА Новости

О проверке блогерши Анастасии Ивлеевой Федеральной налоговой службой Мизулина сообщила в конце декабря:

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках».

Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 199 УК). Скандал спровоцировала организованная Ивлеевой вечеринка в клубе «Мутабор». Ведущая появилась там в полуголом виде в украшениях за 23 млн рублей.

Блогер Хилми Форкс

В июле 2023 года Мизулина сообщила о задержании российского блогера Хилми Форкса — против него возбудили уголовное дело из-за обвинений в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

30 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Следствие утверждало, что в ноябре 2022 года Форкс изготовил материалы порнографического содержания и разместил их в свободном доступе в своих соцсетях. В прокуратуре посчитали, что с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц. 27 декабря Форкса приговорили к трем годам колонии.

Адвокат Форкса Константин Ерохин подал апелляцию на приговор, которая будет рассмотрела Мосгорсудом в январе.

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом)

close 100% Моргенштерн morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпера Алишера Моргенштерна Мизулина критиковала неоднократно. В 2021 году она осудила его за высказывание о бессмысленности празднования Дня Победы. Кроме того, глава ЛБИ обвинила артиста в пропаганде наркотиков и заявила, что он «на подачки от иностранных заказчиков сеял насилие, грязь и зло».

Сам Моргенштерн выражал мнение, что она прикрывает свою «жажду популярности и хайпа» доносами на артистов и защитой детей в интернете: «Господа, поймите, Мизулина — никто, она даже не депутат, она не госслужающий, она никто. Она просто человек, который собрал какую-то команду и пишет доносы. Вы можете также писать доносы. А вы боитесь ее, на поклончики, фоточки делать».

В ноябре 2023-го в интервью YouTube-каналу «Киберэтика» Мизулина обвинила рэпера в пиаре на ее имени и сравнила с паразитом.

«В каждом интервью, в каждом сейчас уже видеоролике так или иначе меня упоминает, делает отсылку. Естественно, получает таким образом некую медийность», — заметила она.

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом)

close 100% oxxxymironofficial/YouTube

В октябре 2022 года Мизулина заявила, что направит в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить на признаки экстремизма трек Оксимирона «Ойда» (запрещен к распространению в России). Она отметила, что песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России.

Незадолго до этого Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок». Самого рэпера Мизулина предложила проверить на причастность к организации экстремистской деятельности «по расколу России на почве межнациональной темы».

В итоге суд в Санкт-Петербурге запретил к распространению трек «Ойда». Согласно заключению эксперта, песня призывает «к неким действиям», которые могут привести к нарушению территориальной целостности России.

Блогер Некоглай

close 100% nekoglai1337/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ноябре 2022 года молдавский блогер Некоглай записал и опубликовал ремейк популярного видеоролика, в котором российский солдат дважды успешно откинул от себя гранаты, сброшенные с квадрокоптера. Дома, лежа на ковре, он отбросил «гранату», а затем кувыркнулся через голову назад под кавер песни Boney M «Rasputin».

Глава ЛБИ в своем Telegram-канале назвала Некоглая «выродком» и заявила, что блогер глумится над подвигом солдата. Она пообещала обратиться в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье о публичной дискредитации ВС РФ. Сам блогер заявил, что не будет подавать на Мизулину в суд за оскорбление:

«Естественно, я не буду писать на нее заявление по факту нарушения административного кодекса, я поступлю мудро. Екатерина, вам что, настолько нечем заняться, что вы просматриваете TikTok-ролики блогеров, ищите там дискредитацию и подаете на них запросы в МВД и Генпрокуратуру?».

Он также обвинил Мизулину в клевете: она сообщила, что Некоглай «трусливо» удалил ролик с пародией на российского военного. Блогер в ответ заметил, что видео по-прежнему можно посмотреть на его странице в TikTok.

9 ноября 2022-го стример был задержан в своей квартире в центре Москвы. Его менеджер Никита Артемчук тогда сообщил «Газете.Ru», что юридически задержание не было связано с публикацией видео. 24 ноября блогера выдворили из страны — официальной причиной депортации стало нарушение миграционного законодательства.

В феврале 2023-го Мизулина заявила, что против Некоглая было возбуждено уголовное дело в связи с распространением клеветы о ее деятельности и работе ЛБИ, а также последовавшими угрозами в ее адрес.

Певец Шарлот

Певца Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов. Поводом для возбуждения уголовных дел стали провокационные видео в его соцсетях: певец разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на нее, в нижнем белье спел про курс валют на мотив песни «День Победы», прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа, а также сжег свой паспорт и заявил о готовности отправиться на Украину.

В своем Telegram-канале Мизулина уличила 25-летнего певца еще и в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ):

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела: 2 из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ — «Оскорбление чувств верующих».

По трем указанным уголовным делам Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас музыкант находится под арестом. На заседании Самарского областного суда он извинился по онлайн-связи перед президентом РФ Владимиром Путиным, патриархом Кириллом, ветеранами ВОВ, Мизулиной и всеми россиянами.

Адвокат исполнителя отметил, что певец признал свою вину и раскаялся, и попросил изменить наказание на домашний арест или выход под залог. Но суд отклонил апелляцию — поэтому Шарлот пробудет в СИЗО как минимум до 24 января.