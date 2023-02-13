Блогер Некоглай объявлен в розыск. Он обвинял силовиков в насилии, его обвиняли в клевете

МВД России объявило в розыск ранее депортированного из страны молдавского блогера Некоглая. Его разыскивают по статье УК РФ, однако по какой конкретно — не уточняется. На прошлой неделе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в отношении Некоглая возбуждено дело о «клевете о ее деятельности и работе Лиги». Сам Некоглай после депортации обвинил российских силовиков в пытках и насилии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Некоглая (Николай Лебедев), соответствующая карточка уже появилась в базе.

«Лебедев Николай, 11 ноября 2000 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — говорится на сайте МВД.

По какой конкретно статье разыскивается блогер, не уточняется.

Дело о фейках

9 февраля против Лебедева было возбуждено уголовное дело по статье о клевете за распространение фейков о главе общественной организации Лига безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Как заявила сама Мизулина, которую в этот день вызывали на допрос, Лебедев, «угрожая и распространяя заведомо ложные сведения», пытался оказать на нее давление «как на общественного деятеля в связи с позицией по факту дискредитации российской армии».

Мизулина-младшая уже обращалась в Генпрокуратуру, требуя проверить действия блогера на признаки преступления по статье о публичной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ) из-за опубликованного Некоглаем ролика.

Видео с гранатами

В ноябре прошлого года Лебедев выложил в TikTok видеопародию, где он пытался повторить действия российского военнослужащего, откидывавшего гранаты, падающие на него с беспилотника. На фоне играла песня Rasputin группы Boney-M.

На видео обратила внимание Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.

«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе», — так она прокомментировала кадры.

Суд и депортация

9 ноября Лебедева задержали в квартире в Красногвардейском проезде (это «Москва-Сити»)» в Москве. В тот же день Пресненский суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение миграционного законодательства») и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.

11 ноября Некоглай в зале суда объявил, что передумал обжаловать депортацию и ему «стыдно» за пародию на российского солдата. Он отказался от услуг адвокатов и извинился. В ряде СМИ высказывались предположения, что блогера перед заседанием насильно обрили налысо: в суде он был с бритой головой. Этой версии придерживался и его менеджер. «У вас такое отношение к людям? Побрить налысо, избить? Вы избили его до такой степени, что он отказался от помощи адвокатов!» — заявил сотрудник.

24 ноября Лебедев депортировали из России. Позже он сообщил, что его заставили извиняться на коленях за видео с солдатом и избили. По словам тиктокера, избивавшие его люди пригрозили обнародовать видео с издевательствами, если блогер когда-либо расскажет о произошедшем. Нанесение побоев подтверждено справкой из травмпункта, утверждает он.

Никаких действий или реакции со стороны правоохранительных органов после этого пока не последовало.



В ходе январского стрима Некоглай пообещал стать «врагом российского режима» и купить дроны для ВСУ. Он подчеркнул, что уже обладает всем необходимым для совершения сделки. Блогер также пообещал «говорить о политике до конца жизни».