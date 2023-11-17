«Измениться может многоe»: что известно о смене гендиректора Большого театра Песков: Путин не общался в Петербурге с Гергиевым и Уриным

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев не исключил, что возглавит Большой театр. По данным СМИ, гендиректор учреждения Владимир Урин уволился по собственному желанию. Это может быть связано с подписанным им письмом против военной операции на Украине. Ксения Собчак утверждает, что кандидатуру Гергиева утвердил лично Владимир Путин, однако Дмитрий Песков подчеркнул, что главу театра «назначает не президент».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на пост генерального директора Большого театра, заявил, что решений о реформировании системы управления Большим театром на данный момент нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, что изначально о разных вариантах управления системой больших театров речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», – сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что руководителя театра «назначает не президент». Он также добавил, что Владимир Путин не общался с Гергиевым и действующим гендиректором Большого театра Владимиром Уриным на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Сам Гергиев ранее не исключил возможность своего назначения.

«Поживем – увидим», – заявил он Telegram-каналу Shot.

В беседе с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным дирижер также не опроверг свое возможное назначение генеральным директором Большого театра, но и не подтвердил его. Он подчеркнул, что у Мариинского театра есть «сложившееся устойчивое представление» о своей ответственности, возможностях и обязанностях.

«Когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже не так важно – два города, три театра, четыре региона, пять стран, – это не так важно», – сказал он.

При этом он подчеркнул, что «достаточно занят» и «не искал возможности работать еще больше», однако считает «необходимым и нужным» работать в своей стране.

Что известно об уходе Урина

Издание Forbes со ссылкой на собственный источник написало, что действующий гендиректор Большого театра Владимир Урин 17 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как сообщил источник Forbes, решение было принято в сентябре, когда «стало ясно, что никто из руководителей культурных институций, подписавших письмо против спецоперации, не сохранит свой пост до конца 2023 года».

Речь идет о коллективном письме деятелей культуры с призывом остановить военную операцию на Украине, оно было написано в феврале 2022 года, в числе подписавших его людей был и Урин.

Супруга гендиректора Большого театра Ирина Черномурова заявила телеканалу «Звезда», что ее муж продолжает исполнять свои обязанности, однако намерен покинуть пост:

«Он пока его (заявление. — «Газета.Ru») не написал, но напишет. Как только объявят, с какой даты заступает Гергиев, в этот момент Владимир Георгиевич напишет заявление об уходе».

В свою очередь журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Урин «лично подтвердил» информацию о своем увольнении и назначении Гергиева «в компании близких людей за ужином».

«Решение о назначении Гергиева принял лично [президент РФ Владимир] Путин. Для президента он — этакий Михалков от театра. Договорились на определенных условиях (завуалированно, конечно): на реконструкцию старой сцены Мариинки заложат очень большой бюджет», – утверждает Собчак.

При этом она заявила, что Михаил Мишустин и вице-премьер России Татьяна Голикова «были сильно против этого назначения», однако причины этого неизвестны.

15 ноября газета «Известия» и Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщили, что Владимир Урин покинет пост гендиректора Большого театра, на его место будет назначен Валерий Гергиев. По данным СМИ, худрук Мариинского театра будет руководить обоими учреждениями, их дирекцию могут объединить.

«Измениться может очень многое»

Пресс-служба Большого театра отказалась комментировать «Газете.Ru» сообщения об увольнении Урина и назначении Гергиева, призвав с подобными вопросами обращаться «к учредителю». В Мариинском театре заявили «Фонтанке», что узнали о возможных кадровых перестановках от журналистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о назначении Гергиева в министерство культуры, а в самом Минкульте заявили, что информацию «не комментируют».

Премьер балета Большого театра Игорь Цвирко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что у него «никакой информации нет», а первая солистка театра Дарья Хохлова сказала, что знает о перестановках «только из интернета» и «совершенно не осведомлена» о достоверности этой информации.

«Измениться может очень многое, безусловно. Смена гендиректора – значительное событие, особенно в такой огромной системе, как наш театр», – сообщила Хохлова «Газете.Ru».

Другие претенденты

Как пишет Forbes, в разное время о желании возглавить Большой театр заявляли бывший премьер балета театра Николай Цискаридзе, прима-балерина и экс-депутат Госдумы Светлана Захарова, а также худрук петербургского Михайловского театра и гендиректор Московского Художественного академического театра им. М. Горького Владимир Кехман.

В 2012 году деятели культуры, в числе которых были экс-глава МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков (ушел из жизни в 2018 году. – «Газета.Ru»), актриса Алиса Фрейндлих и другие, обращались к Владимиру Путину с просьбой назначить директором Большого театра Николая Цискаридзе.

На фоне новостей о смене руководства театра балерина Анастасия Волочкова также назвала артиста балета, который в настоящее время является ректором петербургской Академии российского балета им. Вагановой, «самым подходящим руководителем», так как он «прошел школу этого театра», а также является «человеком талантливым, любящим балет, преданным искусству».

Сам Цискаридзе в разговоре с каналом «Звезда» поддержал возможное назначение Гергиева гендиректором Большого театра, назвав это «счастьем»:

«Гергиев – гений <...> По сравнению с тем, что там происходит последние 20 лет, — это счастье. Вот и все, что можно сказать».

Дело не в «Щелкунчике»

13 ноября радио «Ъ FM» сообщило, что против Большого театра подана жалоба в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, министерство культуры и администрацию президента из-за очередей за билетами на новогодний балет Щелкунчик. Авторы обращения потребовали выплаты компенсации морального ущерба и увольнения руководства театра.

«Ожидаю, что после жалобы хоть что-то изменится в организации продажи билетов. Живая очередь — это зло. <...> Как минимум театру нужно принести извинения своим зрителям, а как максимум руководство должно быть уволено», – сказала одна из заявительниц.

При этом театральный критик Лариса Барыкина в разговоре с Ura.ru заявила, что смена генерального директора Большого театра с очередями за билетами не связана. По ее словам, назначение Гергиева обсуждалось еще в 2022 году:

«Президент говорил с Валерием Гергиевым, что театры нужно укрупнять. Тенденции объединять театры и делать культурные агломерации — она ведь тоже давнишняя».