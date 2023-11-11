Давка и панические атаки. В очереди за билетами на «Щелкунчика» пострадали люди

Люди в очереди за билетами на спектакль «Щелкунчик» на Театральной площади, 10 ноября 2023 года

Из-за огромного количества желающих приобрести билеты на предновогодние показы «Щелкунчика» в Большом театре возникла давка. СМИ сообщают о двоих пострадавших. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. Mash утверждает, что у одной из девушек в толпе произошла паническая атака. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на балет «Щелкунчик». Возле касс Большого театра некоторые люди стоят в очереди с самого утра.

Как сообщает источник «Известий», потенциальным покупателям объявили, что билетов на всех не хватит. После этого «толпа ломанулась вперед», в результате пострадали две девушки.

Mash в свою очередь пишет, что у одной из зажатых в давке девушек, пришедших за билетами, началась паническая атака.

В настоящее время организаторы пытаются распределить потоки людей, но толпа только уплотняется. Для контроля обстановки на Театральную площадь приехал ОМОН, передает РИА Новости.

Как рассказала агентству одна из стоящих в очереди, она подъехала к кассам еще в 6 утра, а вечером после работы ее сменила мама. По словам девушки, «это все ради мечты — посмотреть балет на музыку Чайковского перед самым Новым годом».

Ажиотаж вокруг «Щелкунчика»

Большой театр открывает продажу билетов на самые популярные предновогодние сеансы — 29, 30 и 31 декабря. Сначала билеты начинают продавать в кассах театра по паспорту, а спустя сутки — распродают остатки онлайн.

Неделей ранее в продажу поступили билеты на «Щелкунчика» на более ранние даты. 4 ноября очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты, достигала 500 человек.

Те, кто не успел приобрести браслеты, пытались выкупить оставшиеся места на сайте театра. Продажи открылись около 20:00 мск, но, как убедился корреспондент «Газеты.Ru», сайт постоянно подвисал, а при выборе места выскакивала надпись о том, что билет уже «забронирован другим пользователем системы».

Администрация театра отказывается менять правила продажи, утверждает Readovka.

Несанкционированные продажи

Накануне полиция задержала людей, которые вели незаконную запись в очередь за билетами на «Щелкунчик». В ответе гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской говорится, что задержание было проведено после обращения администрации театра в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой пресечь противоправные действия и обеспечить штатную работу касс.

«За две недели до начала продаж на балет «Щелкунчик» у касс Большого театра стали собираться стихийные очереди и появилась информация о несанкционированной театром записи в очередь на билеты через социальные сети и мессенджеры. Администрация Большого театра регулярно информировала зрителей о противоправности данных действий», — говорилось в опубликованном документе.

Ранее в Большой было направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов.

Большой театр покажет первого в этом году «Щелкунчика» 23 декабря. Билеты стоили от 1,5 до 20 тысяч рублей, по одному паспорту можно купить только один или два билета. При этом искоренить спекуляцию администрации театра не удается, заявлял в интервью «Российской газете» в 2021 году директор Большого Владимир Урин.

«Перекупщики встают в очередь вдвоем и покупают два билета на себя и два — на те данные, которые заранее запросили у желающих купить билеты, и потом по пятьдесят тысяч продают эти билеты. Они, в основном, набирают студентов и часть от полученной суммы выплачивают им, но сами получают двойную, тройную выгоду от стоимости билета», — пояснил он.

Продажа билетов на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября.