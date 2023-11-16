Большой и Мариинский театры могут объединиться. Их возглавит Валерий Гергиев

Художественный руководитель Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев возглавит Большой театр, написала газета «Известия» со ссылкой на три источника.
По информации издания, Гергиев будет совмещать работу в столице с руководством Мариинским театром и оркестром. Ожидается, что об этом решении будет объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который открывается 16 ноября.
Владимир Урин, который был гендиректором Большого театр с 2013 года, покинет пост по собственному желанию.
Единая дирекция
Информацию об уходе Урина и новом назначении Гергиева подтверждает и источник Mash. Кадровые изменения произойдут до конца года.
Также, по некоторым данным, дирекции Большого и Мариинского театров объединят в одну — единую. Фактически петербургский дирижер будет стоять во главе сразу двух учреждений.
В Большом театре «Газете.Ru» не смогли подтвердить информацию о том, что его возглавит Гергиев.
«Конечно, Большой театр это не комментирует. Все подобные вопросы к учредителю», — сообщили в пресс-службе ГАБТ.
Петербургская «Фонтанка» обратилась за комментариями в Мариинский театр. Там заявили, что не знают о возможном назначении.
«Валерий Абисалович сейчас в Москве, в «Зарядье» фестиваль полным ходом идет», — рассказали в театре.
В министерстве культуры заявили, что «не комментируют» слухи о кадровых перестановках.
Как отмечает источник газеты, основным условием Гергиева, получившего предложение возглавить ГАБТ, была возможность совместить должности директора и художественного руководителя и в Большом театре тоже.
Предполагается, что часть менеджмента Мариинского театра может переехать в Москву вслед за дирижером.
В марте прошлого года Владимир Путин и худрук Мариинки в прямом эфире обсуждали идею воссоздания Дирекции императорских театров, куда могли бы войти Большой и Мариинский.
Глава государства напомнил, что «в свое время у нас была Дирекция императорских театров», которая позволяла о самых лучших коллективах «заботиться соответствующим образом», и сказал, что, возможно, стоит воссоздать эту структуру.
Гергиев ответил, что «и Большой, и Мариинский представляют одну из самых могучих музыкальных или театрально-музыкальных традиций на Земле». По его словам, «объединение усилий и заботы государства», которое обсуждалось еще в 1990-х, «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».
Карьера Гергиева
Гергиев — выпускник Ленинградской консерватории. Он одержал победу на конкурсе имени Герберта фон Караяна в Берлине и на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве, после чего был приглашен в Кировский (ныне Мариинский) театр на место ассистента главного дирижера. Дебютировал зимой 1978 года с оперой Сергея Прокофьева «Война и мир».
С 1996 года — художественный руководитель-директор Мариинки.
Усилиями Гергиева на сцену главного петербургского театра вернулись оперы Рихарда Вагнера — «Парсифаль» (1997), «Лоэнгрин» (1999) и «Кольцо нибелунга» (2003).
Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева освоил обширный симфонический репертуар — симфонии Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера, Сибелиуса, Прокофьева, Шостаковича, сочинения Берлиоза, Брукнера, Римского-Корсакова, Штрауса, Скрябина, Рахманинова, Стравинского, Мессиана, Дютийё, Уствольской, Щедрина, Канчели и многих других.