Вика и Вадим Цыгановы на интервью у Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом)

«Может, прокатит»: зачем Вика Цыганова заявила, что ее интервью Дудю «сделала нейросеть» Вика Цыганова утверждает, что интервью Дудю сгенерировала нейросеть

Певица Виктория Цыганова заявила, что длящееся более трех часов интервью Юрию Дудю* было результатом работы «нейросети и технологий deepfake». Ее муж и продюсер Вадим Цыганов сообщил о «накатах от власти» после беседы с журналистом, а позднее объяснил «Газете.Ru», зачем его супруга сделала такое заявление. При этом он вспомнил Пригожина, у которого «это прокатило».

«Первые за почти год»

Интервью журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) с российской певицей Викой Цыгановой и ее мужем, продюсером Вадимом Цыгановым было опубликовано на YouTube-канале «вДудь» два дня назад. К настоящему моменту беседу продолжительностью 3,5 часа посмотрели 3,8 млн человек.

28 октября Цыганова разместила пост в Telegram, в котором утверждает, что «это все сделала нейросеть».

«P.S. Люди, не смотрите это! Это все сделала нейросеть, позже узнаете», — написала исполнительница в посте, прикрепив видеофрагмент беседы.

В следующей публикации она добавила, что «это правда» не она и ее супруг, а «нейросеть и технологии deepfake».

В начале интервью Дудь поблагодарил Цыгановых за то, что они согласились побеседовать с ним, учитывая разницу в политических взглядах.

«Вы первые за почти год люди, которые согласились с нами поговорить, и за это я вам очень благодарен», — отметил Дудь.

Видео называется: «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России».

Цыганова после съемок призналась, что интервьюер ее разочаровал. «Я думала, он умнее, смекалистей, а человек просто кидался какашками в сторону России».

«Пошли накаты от власти»

После сегодняшних постов жены Цыганов сообщил «Царьграду», что на певицу «пошли накаты от власти» после интервью. По его словам, на одном из государственных каналов якобы сорвалось обещанное поздравление певицы с 60-летием.

«Я начал разбираться, у журналистов спросил. Оказывается, Вика Цыганова в «черном» списке. То есть мы боремся с врагами, с сатанистами, значит, с нами борются враги России. Ведь Вику невозможно обвинить в том, что она против России», — заявил продюсер.

Позже Цыганов признался в беседе с «Газетой.Ru», что певица, рассказав об участии нейросети в интервью, хотела «избежать дурных вопросов».

«У Пригожина это прокатило, может, у нас прокатит. Меньше вопросов задавать будут дурных. То есть здесь уже чисто, чтобы не трогали. Пригожина не трогают же, оставили в покое, он может говорить что угодно про страну, про Путина, про что угодно. Никаких вопросов. Пусть и к нам не будет. Скажем «нейросеть». Правильно же? Мне кажется, очень логично», — пояснил продюсер.

Сама певица заявила «Подъему», что «есть люди, которые неугодны системе»: «Я вхожу в этот список. Поэтому я приехала к Дудю и сказала об этом, и не искала в нем врага».

«Вы испугались чего-то»

Ранее Дудь уже брал интервью у знаменитости, поддерживающей военную операцию России на Украине. Беседа с телеведущим, актером и музыкантом Оскаром Кучерой состоялась в январе 2023 года. Кучера после съемки заявил, что «после драки кулаками не машут», а «монтаж — великая вещь».

После инцидента с Цыгановой актер обратился к исполнительнице: «Почему Вика? Что за бред? Вы испугались чего-то. Чего?».

Кучера отметил, что интервью с супругами получилось «неоднозначным», «со своей какой-то позицией».

«Это шутка? 3,5 часа в 4К? Нейросеть?» — написал Кучера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дудю грозит проверка

Для самого Дудя интервью с Цыгановыми тоже может иметь последствия. Как сообщает Shot, глава ФПБК Виталий Бородин обратился к генпрокурору с требованием провести проверку высказываний журналиста на предмет «дискредитации ВС РФ» и привлечь к установленной законом ответственности.

Бородин считает, что Дудь и ранее не скрывал своей антироссийской позиции, а в своем новом видео грубо осуждал спецоперацию, «в циничной форме говорил об участниках СВО» якобы «на фоне похвалы» в адрес США.

Цыганова выпустила свой первый альбом «Гуляй, анархия» в 1991 году. В 2000-х работала совместно с певцом-шансонье Михаилом Кругом. Самым главным хитом в ее исполнении стала песня «Приходите в мой дом», автором слов был муж и продюсер Вадим Цыганов. После начала СВО певица выступила в поддержку действий российской армии и ЧВК «Вагнер», для которой даже сочинила гимн.