«Я тебе отрежу гениталии»: в Барвихе напали на 13-летнего сына главы ФПБК Виталия Бородина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородин рассказал, что на его 13-летнего сына напал отсидевший в тюрьме мужчина. Накануне сын Бородина сделал замечание сверстнику на детской площадке, а тот пожаловался отчиму. Вскоре рецидивист подкараулил мальчика у школы, затащил в лес, ударил по голове и пообещал устроить жуткую расправу. Бородин обратился в прокуратуру с требованием задержать преследователя, но получил отказ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Подкараулил и затащил в лес

В Москве на сына главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина напали из-за конфликта на детской площадке, сообщил Telegram-каналу Shot сам Бородин.

По словам главы ФПБК, на его 13-летнего сына напал недавно освободившийся из тюрьмы 40-летний Турал Ганиев. Он затащил ребенка в лес на территории поселка Барвиха на Рублево-Успенском шоссе, ударил по голове и запугал жуткой расправой: пообещал оторвать мальчику гениталии и помочиться на него.

«Подошел к сыну, взял за шкирку, затащил в лесополосу, дал по голове и сказал: «Я тебе отрежу гениталии, обоссу тебя здесь. Еще раз к моему сыну подойдешь, я тебя в следующий раз убью», — рассказал Бородин телеканалу «360».

Бородин также объяснил, что на его сына напали, потому что накануне он сделал замечание сверстнику, увидев, как тот подобрал с земли чью-то электронную сигарету и начал ее курить.

«Пацан пожаловался своему отчиму — Ганиеву. Тот примчался на место и устроил весь этот треш», — сказал Бородин Shot.

При этом напавший продолжает преследовать сына Бородина, из-за чего тот боится ходить в школу. Глава ФПБК признался, что планирует приставить ребенку охрану.

Полиция разбирается в ситуации.

Борьба сына с рецидивистом

Как отметил Бородин в четверг, 5 октября, нападавший несколько часов караулил подростка возле школы и оставил его только тогда, когда кто-то вызвал полицию.

Глава ФПБК обратился в прокуратуру с требованием задержать преследователя, но, по его словам, получил отказ. Общественник написал заявление в полицию. Ответ правоохранителей пока не последовал.

По данным Shot, у напавшего есть судимость за «разбой и наркотики», он отсидел в тюрьме 10 лет.

Борьба отца с иноагентами

Бородин периодически конфликтует с теми или иными медийными людьми в России. Только за сентябрь 2023 года он несколько раз просил признать российских знаменитостей иноагентами.

14 сентября стало известно, что активист направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой признать актера Алексея Панина иностранным агентом из-за его высказываний против специальной военной операции на Украине. Это стало вторым обращением Бородина относительно Панина. В августе он просил признать призывами к терроризму и вооруженному восстанию в России высказывания Панина в интервью Ксении Собчак.

13 сентября стало известно, что российский актер Данила Козловский отсудил у Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Бородин в середине апреля обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге. Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке.

10 сентября Бородин в своем Telegram-канале пригрозил раскрыть имена покровителей украинской певицы Ани Лорак в России. Он назвал певицу «предателем России» и пожаловался, что Лорак за кулисами называет себя патриоткой, однако официально свою позицию не обозначила. 26 сентября общественник отказался от претензий к Лорак.

Звезда Tik-Tok Даня Милохин осенью 2022 года во время стрима исполнил гимн в поддержку украинца Артура Бабича. Внимание к записи привлекла ведущая «России 1» Ольга Скабеева. «Будем считать, что сжег мосты», — заявила она. Затем Бородин попросил Генпрокуратуру признать Милохина иноагентом.