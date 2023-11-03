Завещание, помощь мужу, похороны Темирканова. Зачем Пугачева приехала в Россию Песков о приезде Пугачевой: любой гражданин РФ имеет право на возвращение

Алла Пугачева приехала в Россию. Накануне певица пересекла погранпереход в Псковской области. Shot со ссылкой на источник в окружении артистки пишет, что Пугачевой нужно уладить дела с документами, «попытаться помочь мужу (он не приехал) решить вопрос со снятием иноагентского статуса» и посетить похороны дирижера Юрия Темирканова. Комментируя новость о визите Пугачевой в страну, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой законопослушный гражданин может свободно покидать Россию и приехать обратно — вне зависимости от того, является ли он родственником иностранного агента.

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. Так происходит во всех странах мира. Естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину — в Российскую Федерацию. И так же свободно ее покидает», — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам приезд в Россию певицы Аллы Пугачевой.

О том, что Алла Пугачева накануне поздно вечером вернулась в Россию, сообщили РИА Новости и Baza. Baza со ссылкой на подписчиков уточнила, что певица пересекала погранпереход в Псковской области.

Информацию о приезде Пугачевой ТАСС подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Отвечая на вопрос о том, сколько времени артистка планирует провести в Москве, Чупракова сказала, что «это неизвестно».

«Мало ли по каким делам она приехала», — добавила она.

Позже Shot сообщил, что Пугачева приехала в Россию, чтобы составить дополнительное завещание (чтобы ее дети смогли унаследовать особняк в подмосковной деревне Грязь) и забрать документы на детей, необходимые для переезда в новые апартаменты в кипрском Лимассоле.

«Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса», — пишет Shot.

По некоторым данным, артистка также может посетить церемонию прощания с народным артистом, дирижером Юрием Темиркановым, который скончался накануне.

Активисты пожаловались на Пугачеву

Муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в поездке Пугачеву не сопровождает.

Вскоре после появления новостей о приезде артистки Shot сообщил, что участники движения «Зов Народа» обратились в Следственный комитет и МВД России с просьбой задержать певицу и допросить ее на предмет возможного спонсирования украинской армии.

«Они требуют наказать Пугачеву по административной статье «Публичное оскорбление в интернете» за ее публикации, в которых она называла россиян холопами и рабами. Максимальное наказание — штраф в ₽10 тысяч. Кроме того, Алле Борисовне припомнили ее признания в солидарности с мужем-иноагентом Галкиным, который открыто признается в финансировании ВСУ», — говорится в сообщении Shot.

Главная певица страны живет в эмиграции

Осенью Минюст внес Галкина в список физлиц-иноагентов. Шоумен неоднократно высказывался против военного конфликта России и Украины.

По мнению Минюста, Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины.

«Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — прокомментировал Галкин решение Министерства юстиции России внести его в список физических лиц — иностранных агентов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Через соцсети Пугачева обратилась к ведомству с просьбой зачислить и ее «в ряды иноагентов своей любимой страны».

«Ибо я солидарна со своим мужем Максимом Галкиным — честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Пугачева.

Сейчас звездная пара живет в Израиле.

В мае 2023 года Пугачева прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.