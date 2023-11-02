«Его творчество — эпоха». Умер Юрий Темирканов

Юрий Темирканов в Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича, 2013 год

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии и бывший главный дирижер Академического симфонического оркестра Юрий Темирканов умер за месяц до своего 85-летия. Причина смерти пока не сообщается. Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко рассказал «Газете.Ru», что народный артист долго болел. Подробнее о жизни и карьере маэстро — в нашем материале.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, дирижер Юрий Темирканов умер в возрасте 84 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», – сообщается на сайте филармонии.

Церемония прощания пройдет 5 ноября в Большом зале Петербургской филармонии. Начало в 11:00. «В прощании примут участие оба оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева и Владимира Альтшулера», — рассказали в пресс-службе филармонии.

До февраля 2022-го Темирканов также руководил Академическим филармоническим оркестром. Его преемником стал народный артист России Николай Алексеев.

«Его творчество — эпоха»

Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко рассказал «Газете.Ru», что Темирканов «долго болел».

«Я не могу давать никакие комментарии. Я также узнал сейчас из прессы. Я ничего пока не могу сказать. Знаю только, что он длительное время болел. Это тяжелая новость для нас всех», — сказал Стеценко.

Соболезнования в связи с кончиной народного артиста выразил и губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Для всех нас он останется примером дирижера высочайшего уровня, продолжателя традиций великих музыкантов России, настоящего гражданина нашего Отечества. Юрий Хатуевич был бесконечно предан России и Санкт-Петербургу. Его творчество — эпоха», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

«Прощайте, маэстро!»

Ведущая «Открытой студии» на телеканале «78» Ника Стрижак заявила, что Темирканов был одним из лучших дирижеров в мире — «ярким, харизматичным, непокорным».

«Много лет — художественный руководитель Петербургской филармонии, лидер его великолепного, главного оркестра. Трудно писать в прошедшем времени. Новость раздавила. В декабре мы готовились отметить его 85-летие», — прокомментировала Стрижак информацию о смерти музыканта.

Телеведущий Александр Малич назвал Темирканова «последним дирижером-романтиком» и подчеркнул, что тот сделал очень многое для российской культуры.

«Человек, который получил среди множества наград премию Франко Аббьяти — ее дают в Италии, он получил ее за исполнение музыки Джузеппе Верди, который для итальянцев как Чайковский для России. Юрий Хатуевич был единственным русским, кто получил ее за исполнение Верди. Всегда обходительный, добрый, очень вежливый человек с безграничным юмором. Это ужасная утрата», — констатировал Малич.

«Руки Темирканова — уникальное явление русской культуры. Руки — оркестр, руки — театр, руки — полет. Горько, что они опустились. Прощайте, маэстро!» — резюмировала глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Путь музыканта

Темирканов начал заниматься музыкой в начальной школе в родном Нальчике. В 13 лет переехал в Ленинград, где позже окончил Ленинградскую консерваторию по классам альта и симфонического дирижирования.

«В Нальчике поселился по соседству музыкант, переехавший из Ашхабада. Как-то он встретил нас, мальчишек, гонявших мяч. Спросил: «Хотите учиться музыке?» Я сказал: «Хочу», — только потому, что не мог обидеть отказом старшего», — рассказывал народный артист в своих интервью о том, как так получилось, что он связал жизнь с музыкой.

В 1966–1972 годах был дирижером Малого театра оперы и балета (в настоящее время — Михайловский театр).

В 1967-м дебютировал с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии и стал дирижером-ассистентом. С 1968-го — главный дирижер.

В 1976–1988 годах — главный дирижер и худрук Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1988 года — худрук петербургской филармонии.

«Меня выбрали только потому, что власти не очень хотели назначать Темирканова в филармонию. Собственно, поэтому предложили оркестру выборы, надеясь, что меня прокатят. А потом они могли бы сказать: «Да мы-то хотели, но коллектив не за вас!» И я не смог бы возразить», — отмечал в интервью дирижер.

В 1992-1998 годах был главным дирижером лондонского Королевского филармонического оркестра. Сотрудничал также с Балтиморским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Датского радио, Дрезденским филармоническим оркестром и Королевским театром Пармы.

Темирканов уже в 32 года был удостоен звания народного артиста СССР. Дважды получал Государственную премию СССР и еще две Государственные премии России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

Музыканта дважды номинировали на премию Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский» (в 1996 году) и симфонии №7 Дмитрия Шостаковича (в 1998-м).

Супруга Темирканова Ирина Гусева умерла в 1997 году. У музыканта остались сын и внук.