«Пусть отвечает за это слово»: губернатора ХМАО обвинили в дискредитации ВС РФ

Общественник из Тюмени Юрий Рябцев пожаловался в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову. Дискредитацией Российской армии он посчитал ответ губернатора на вопрос об обеспечении военнослужащих. Ему не понравилось, что глава региона употребила слово «война». Рябцев считает, что раз за это штрафуют обычных жителей, то должны наказывать и политиков. Кто из известных людей понес наказание за свои высказывания о спецоперации — в материале «Газеты.Ru».

Тюменский общественник Юрий Рябцев обвинил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за ее ответа на вопрос об экипировке участников спецоперации на Украине, сообщает портал 86.ru со ссылкой на копию заявления мужчины в полицию.

Рябцев посчитал, что ответ Комаровой не только дискредитирует Российскую армию, но и содержит публичный призыв «к воспрепятствованию использования Вооруженных сил».

В разговоре с порталом Рябцев заявил, что все должны быть равны перед законом.

«У нас недавно было громкое событие — девочка выходила на улицу против воблы, а ее за «войну» оштрафовали. Почему дозволено одним, но не дозволено другим? Пусть Комарова тоже отвечает за это слово», — сказал Рябцев.

Как сообщает «Картотека.ру», Юрий Рябцев — директор тюменской региональной общественной организации «Центр общественного контроля «Оберег».

Кому губернатор говорила «о войне»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с жителями Нижневартовска. Во время мероприятия ей задала вопрос жена одного из мобилизованных. По ее словам, бойцы не получили рюкзаки со всем снаряжением. Ни мобилизованные, ни их семьи не знают, где эти рюкзаки, хотя это прописано в контракте. Жена имела в виду сумку с 28 позициями: одеждой, предметами быта солдата, кнопочным телефоном, налобным фонарем, штурмовым рюкзаком, рейдовым рюкзаком, термобельем и другими вещами. Наименования двух позиций не раскрываются.

«Вы у меня спрашиваете? <...> Конкретную заявку можем рассмотреть с тем, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в том, что мы в данном случае всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Это такие же люди, как все. У вас всегда на работе все получается? У меня не всегда», — сказала Комарова.

Депутат, священник и Ройзман

Депутата Красносельского района города Москвы Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Об этом сообщал Business FM со ссылкой на пресс-секретаря Мещанского суда Юлию Котомину. После освобождения Горинов четыре года не сможет работать в государственных органах и органах местного самоуправления.

По версии следствия, 15 марта 2022 года 60-летний депутат во время заседания сделал ряд заявлений, дискредитирующих ВС РФ, например, он усомнился в необходимости проведения конкурса детского рисунка и предложил память военных минутой молчания.

В мае Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к административному штрафу в размере 260 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) по делу о дискредитации армии, сообщило РИА Новости.

Такое мягкое наказание он получил, поскольку у него двое детей, есть положительные характеристики и он ведет благотворительную деятельность.

По версии следствия, в июле 2022 года Ройзман во время стрима неподобающе высказался о ВС РФ.

В октябре 2022 года в Свердловской области за дискредитацию Российской армии осудили священника. Суд обязал иеромонаха Евгения Пинчука выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте органа.

По версии следствия, иеромонах опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором высказался против спецоперации.