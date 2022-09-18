«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов, ибо я солидарна с мужем»

Певица Алла Пугачева спустя два дня после объявления ее мужа Максима Галкина* иноагентом призвала Минюст включить и ее в эти ряды. Она объяснила, что согласна с мнением мужа. Автор закона об иноагентах депутат Петр Толстой сообщил, что желание Пугачевой не исполнится.

Эстрадная певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой зачислить ее «в ряды иноагентов». Послание она выложила в своем аккаунте в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) после того, как ведомство признало иноагентом ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», – написала она.

Депутат Петр Толстой, который является соавтором закона об иностранных агентах, сказал «Подъему», что Пугачева не добьется своей цели:

«Иноагентом она не станет и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен».

По мнению Толстого, певица «утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России».

Галкин попал в список физлиц-иноагентов 16 сентября. В Минюсте считают, что юморист получал деньги от Украины «при осуществлении политической деятельности».

В ответ на присвоение статуса шоумен записал видео, в котором заявил, что уже 28 лет выступает в юмористическом жанре с политической сатирой. Политической деятельностью, заверил Галкин, он не занимается.

Артист подчеркнул, что больше десяти лет не был на Украине и не получает от этой страны финансирование.

«Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», – добавил Галкин.

Резюмируя свое послание, он сказал: «Иноагент, так иноагент». И пообещал не отказываться от свободы слова, которая прописана в Конституции России.

Пугачева после 24 февраля

После начала спецоперации России на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. В ответ на слухи об эмиграции певица подчеркивала, что уехала лечиться и отдыхать и оставаться там навсегда не собирается.

В конце августа Пугачева вернулась в Россию. Сначала эту информацию подтвердила ее директор Елена Чупракова: «Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала [дизайнеру Игорю] Гуляеву». А затем и сам дизайтер выложил сторис в Instagram с певицей, которая выходила из автомобиля.

В комментарии журналистам Пугачева заявила, что приехала в Россию, чтобы «навести порядок» в головах, но первым делом хочет «набить морду одному человеку».

Вскоре после этого Пугачева раскритиковала на своей странице в Instagram телеведущего Владимира Соловьева: «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».

Это было ответом на слова Соловьева, осудившего возвращение певицы в Россию. «Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней», –

сказал он в одном из последних выпусков YouTube-проекта «Полный контакт».

В России Пугачева посетила похороны первого президента СССР Михаила Горбачева. После церемонии она заявила, что Россия утратила умение идти на компромисс. Кроме того, Пугачева выразила мнение, что в стране «куда-то пропало» человеколюбие и благородство. Певица выразила сожаление, что ушла эпоха, когда россияне обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и бояться за будущее своих детей.

Галкин после 24 февраля

Если Алла Пугачева не делала резких заявлений по поводу спецоперации на Украине, то ее муж Максим Галкин открыто критиковал действия российских властей.

«В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата», – отмечал он в видео в Telegram.

Галкин давал концерты в Израиле и европейских странах. Он также анонсировал несколько своих выступлений в Литве, они пройдут в ноябре.

В конце апреля, когда Галкин был в Израиле, он пообещал часть вырученных денег с концертов в этой стране пожертвовать на помощь украинским беженцам.

«Часть заработанных средств я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело», – сказал артист.

Мнение Кремля

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания юмориста Максима Галкина «непристойны». При этом от Аллы Пугачевой он «не слышал ни одного [такого] заявления».

«А [ее] супруг [Максим Галкин] – да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», – сказал представитель Кремля.

По его мнению, Галкин в своих заявлениях «себя антагонизирует со всеми нами».

Песков отметил, что к Пугачевой Путин «вполне нормально» относится: «Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались».