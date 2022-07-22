Эволюция Райана Гослинга: от поющего ребенка в Mickey Mouse Club до звезды блокбастеров

Райан Гослинг начал свою карьеру в 12 лет: вместе с Бритни Спирс, Джастином Тимберлейком и Кристиной Агилерой он выступал в танцевально-музыкальном шоу «The Mickey Mouse Club». С возрастом Гослинг охладел к музыке и переключился на кино. За 20-летнюю карьеру он добился больших успехов на экране, пройдя путь от слащавой звезды ромкомов до фаворита лучших режиссеров современности. «Газета.Ru» рассказывает об эволюции актера.

«Молодость Геракла»/ «Young Hercules», 1998–1999

В середине 90-х Гослинг снимался на телевидении в основном в эпизодических ролях в подростковых сериалах. Первым заметным успехом для него стал проект «Молодость Геракла» — приквел «Удивительных странствий Геракла». И хотя само шоу получилось вторичным по отношению к оригиналу, для Гослинга это была первая главная роль, открывшая перед ним другие двери.

close 100% Кадр из фильма «Молодость Геракла», 1998–1999 гг. MCA Television Entertainment Inc.

«Фанатик»/ «The Believer», 2001

Настоящий прорыв в карьере молодого актера случился с выходом авторской драмы Дэнни Баллинте «Фанатик». Райан исполнил сложную и амбивалентную роль еврейского юноши, который пытается отречься от своих корней и присоединяется к неонацистской группировке. Разрываемый надвое желаниями быть частью родной общины и уничтожить ее, главный герой проходит трагический путь к себе настоящему.

close 100% Кадр из фильма «Фанатик», 2001 год Fuller Films

«Отсчет убийств»/ «Murder by Numbers», 2002/ «Соединенные штаты Лиланда»/ «The United States of Leland», 2003

Следующие картины только закрепили за Гослингом амплуа надломленного антагониста: в криминальном триллере «Отсчет убийств» он сыграл убивающего от тоски маньяка, а в «Соединенных штатах Лиланда» — почти Раскольникова. Его герой — забитый подросток — внезапно совершает чудовищное преступление, причины которого не ясны окружающим. Легендарный кинокритик Роджер Эбберт назвал «Соединенные штаты Лиланда» «фильмом морального беспокойства», — через 10 лет этот термин войдет в обиход русскоязычной кинокритики.

close 100% Кадр из фильма «Отсчет убийств», 2002 год Castle Rock Entertainment

«Дневник памяти»/ «The Notebook», 2004

Устав играть социофобов и аутсайдеров, Гослинг сделал ставку на более светлое (и потенциально успешное кино). «Дневник памяти» — экранизация одноименного романа Николаса Спаркса. В картине Райан исполнил роль скромного на слова, но щедрого на чувства фронтовика Ноя, пытающегося заново добиться взаимности от некогда любившей его девушки.

И хотя от серьезных критиков картина получила разве что награду MTV в категории «Лучший экранный поцелуй», успех ленты в мировом прокате сложно переоценить. Подкреплял его и возникший на съемках роман между Гослингом и Рэйчел Макадамс.

close 100% Кадр из фильма «Дневник памяти», 2004 год Avery Pix

«Останься»/ «Stay», 2005

В драме-лабиринте Марка Форстера Гослинг исполнил роль неуравновешенно студента, который чудом выжил в автокатастрофе и уверяет, что отныне может слышать голоса умерших. Несмотря на то, что главные роли в картине сыграли Юэн Макгрегор и Наоми Уоттс, убедительный в своем надломе Райан Гослинг буквально украл фильм. Тогда стало понятно, что актер явно целится на «Оскар» и не готов размениваться на роли в слащавых ромкомах, от которых у него не было отбоя после успеха «Дневника памяти».

close 100% Кадр из фильма «Останься», 2005 год New Regency Productions

«Полу-Нельсон»/ «Half Nelson», 2006

От слов — к действиям. В следующем году на экраны вышла драма «Полу-Нельсон» (название отсылает к одноименному приему в борьбе), принесшая Гослингу первую номинацию на «Оскар», а также премии Гильдии киноактеров США.

Актер исполнил роль школьного учителя, чья жизнь и личные связи полностью разрушены из-за наркотиков. О нездоровой зависимости педагога узнает его ученица — также дисфункциональная личность, неспособная упорядочить свою жизнь.

close 100% Кадр из фильма «Полу-Нельсон», 2006 год Hunting Lane Films

«Перелом»/ «Fracture», 2007/ «Ларс и настоящая девушка»/ «Lars and the Real Girl», 2007

Годом позже на экраны вышли сразу две крепкие и совершенно разные картины с участием актера. В юридической драме «Перелом» Гослинг разыграл на экране сложную и опасную дуэль умов с героем Энтони Хопкинса.

А вот в драмеди «Ларс и настоящая девушка» Гослинг вернулся к своему любимому типу психологически сломленных героев. Его персонаж Ларс страдает от избыточной тревожности, которая препятствует его сближению с окружающими людьми, а со временем выливается в бредовое расстройство. Мужчина заказывает секс-куклу, которую пытается социализировать, выдавая за свою невесту. И пока близкие Ларса в панике обращаются за советом к психологу, сам герой счастлив от того, как реализовался его план. Эта роль не просто закрепила за Гослингом репутацию мультижанрового актера, но и принесла первую номинацию на «Золотой глобус».

close 100% Кадр из фильма «Ларс и настоящая девушка», 2007 год Lars Productions

«Валентинка»/ «Blue Valentine», 2010

В новое десятилетие Гослинг вошел с трагической мелодрамой «Валентинка» о том, что всякая любовь может иссякнуть, а отношения — обернуться пыткой. Картина ни за что бы не получилась настолько пронзительной, если бы не прекрасный дуэт Райана Гослинга и Мишель Уильямс, под которых изначально и был написан сценарий.

Тихая, почти бергмановская трагедия о крахе отношений обошлась создателям всего в $1 млн и собрала в мире почти $13 млн — скромно по голливудским меркам, но есть ощущение, что создатели и актеры старались ради идеи, а не гонораров.

close 100% Кадр из фильма «Валентинка», 2010 год Incentive Filmed Entertainment

«Драйв»/ «Drive», 2011/ «Мартовские иды»/ «The Ides of March», 2011/ «Эта дурацкая любовь»/ «Crazy, Stupid, Love.», 2011

2011 год становится для Гослинга суперуспешным. На экраны один за другим вышли «Драйв», «Мартовские иды» и «Эта дурацкая любовь» — непохожие друг на друга истории, в которых равно органично раскрылся актер.

Нео-нуарный «Драйв» Николаса Виндинг Рефна сделал Гослинга частью массовой культуры десятых, политический триллер Джорджа Клуни «Мартовские иды» помог укрепить позиции актера в авторском кино, а «Эта дурацкая любовь» породила не просто массу мемов с Райаном, но и напомнила о его способности балансировать между самыми разными жанрами.

close 100% Кадр из фильма «Драйв», 2011 год Bold Films

«Только бог простит»/ «Only God Forgives», 2012/ «Место под соснами»/ «The Place Beyond the Pines», 2012

В 2012 году Гослинг продолжил сотрудничество с Рефном в криминальном триллере «Только Бог простит» — менее цельном и успешном, чем «Драйв», но превосходящем его в визуальной части. Также актер снялся в детективной драме «Место под соснами» — картине, подарившей ему знакомство с будущей спутницей жизни — Евой Мендес.

Гослинг исполнил в драме роль мотокаскадера, который решается на ограбление банка, желая обеспечить свою семью. Разумеется, хождение по краю лезвия оборачивается провалом, а на след главного героя выходит дотошный полицейский (Брэдли Купер), не готовый проиграть.

В год выхода «Место под соснами» было включено в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.

close 100% Кадр из фильма «Место под соснами», 2012 год Electric City Entertainment

«Как поймать монстра»/ «Lost River», 2014 — режиссерская работа

В 2014 году состоялась премьера режиссерского дебюта Гослинга под названием «Как поймать монстра», в которую он пригласил своих коллег по «Месту под соснами» и «Драйву»: Еву Мендес, Сема Мендельсона и Кристину Хендрикс. Это мистический триллер в духе Дэвида Линча о вымирающем городке Лост-Ривер, жители которого пытаются выжить и вырваться из проклятого места.

Мировая премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, а сам фильм получил смешанные отзывы критиков. Многие отметили насмотренность Гослинга как автора — в его дебюте нашлось место ярким элементами культовых картин прошлого. Но самого актера подвело чувство меры: сюжет оказался настолько запутан, а смысл так просел в тени изящного видеоряда, что в самой истории было невозможно разобраться.

close 100% Кадр из фильма «Как поймать монстра», 2014 год Bold Films

«Игра на понижение»/ «The Big Short», 2015

Эксцентричная драма-капустник Адама Маккея, собравшего целый свет голливудских звезд. В кадре вместе с Гослингом блистали Кристиан Бейл, Брэд Питт, Стив Карелл, Мариса Томей. Фильм рассказывает об ипотечном финансовом кризисе 2007-2008 гг. Картина получила по пять номинаций на «Оскар» и премию британской киноакадемии BAFTA, а также три номинации на «Золотой глобус».

Роль героя Гослинга, сделавшего дешевый автозагар экономиста, сводилась к тому, чтобы вынести вердикт концу нулевых: мир стоит на пороге краха, но тем, кто за это ответственен, ничего не будет.

close 100% Кадр из фильма «Игра на понижение», 2015 год Plan B Entertainment

«Ла-Ла Ленд»/ «La La Land», 2016/ «Славные парни»/ «The Nice Guys», 2016

В 2016 году вышел «Ла-Ла Ленд», и, кажется, весь мир снова по уши влюбился в мюзиклы. В музыкальной драме Дэмьена Шазелла Гослинг и Эмма Стоун воссоединились на экране в третий раз (после «Этой дурацкой любви» и «Охоте на гангстеров»). Они сыграли влюбленную пару, чьи чувства не выдерживают испытания личным амбициями. Она — талантливая актриса, мечтающая покорить Голливуд. Он — одаренный музыкант, которому выпадает шанс последовать за мечтой. Вместе они прожили красивую историю любви, но были вынужденный проститься.

Фильм подарил Райану вторую в карьере номинацию на «Оскар» и первый «Золотой глобус». Со сцены последнего актер произнес трогательную речь, в которой поблагодарил свою любимую женщину Еву Мендес, вынужденную на время его съемок взять на себя большую часть хлопот по воспитанию их дочерей и заботу о болеющем раком брате. Если экранный герой Райана не сумел оценить жертву любимой девушки, сам актер трезво осознал цену своего успеха.

close 100% Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд», 2016 год Black Label Media

«Бегущий по лезвию 2049»/ «Blade Runner 2049», 2017

Масштабное фэнтези Дени Вильнева из вселенной «Бегущего по лезвию». По сюжету герой Гослинга — полицейский-репликант, который в футуристичном Лос-Анджелесе будущего должен разыскать Рика Декарда, персонажа Харрисона Форда из оригинального фильма.

Гослинг делает в этой картине то, что умеет лучше всего: задумчиво смотрит вдаль, всматривается в пустоту, пока она всматривается в него, бродит по опустевшим улицам под саундтрек Ханса Циммера и готовится проститься с жизнью в любой момент. Флегматичные герои-аутсайдеры — главный конек актера, который и в реальной жизни сторониться лишней публичности, а на вопросы о личном предпочитает отшучиваться.

close 100% Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049», 2017 год 16:14 Entertainment

«Человек на Луне»/ «First Man», 2018

Вторая совместная работа Гослинга и режиссера Шазелла. На этот раз актер исполнил роль американского космонавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на Луну. Гослинг создал портрет героя, на которого равнялся весь мир, но которому было мучительно сложно разобраться с собственным горем, — за несколько лет до покорения Луны у него умерла маленькая дочь.

После выхода «Человека на Луне» актер взял перерыв в карьере длиною в несколько лет. Но 2022 год становится для Гослинга годом камбэка. Уже вышел самый дорогой фильм Netflix — боевик братьев Руссо «Серый человек», в котором актер снялся вместе с Крисом Эвансом. А в следующем году состоится премьера картины «Барби», в которой Райану досталась роль Кена. И хотя авторы не раскрывают подробностей сюжета, сам Гослинг настаивает, что его персонаж — трагическая фигура, а пестрый фильм о самой известной кукле в мире — обманет наши самые смелые ожидания.