Музыкальному лейблу грозит штраф за песню Моргенштерна «Виски на завтрак»

Российского рэпера Алишера Моргенштерна вновь заподозрили в пропаганде наркотиков. На этот раз штраф грозит не ему, а музыкальному лейблу, который выложил клип на песню исполнителя. Самого музыканта ранее оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в песнях на 100 тыс. рублей.

На лейбл «Раймс Мьюзик» составили протокол за пропаганду наркотиков в песне рэпера Моргенштерна «Виски на завтрак». Telegram-канал Mash указал, что компания недавно выпустила клип на эту композицию.

Дело рассматривает Зюзинский суд Москвы. Там уточнили, что протокол составили из-за размещения песни в открытом доступе. Как указали в суде, в тексте содержится положительная оценка наркотических средств и их употребления», передает РИА «Новости». Теперь лейблу грозит штраф по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Суд также может приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.

Самого Моргенштерна ранее уже штрафовали по статье о пропаганде наркотиков из-за песен «Розовое вино - 2» и Family. Эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр» нашли в треках положительную «демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство». В июне Зюзинский суд обязал рэпера выплатить 100 тыс. рублей.

Исполнитель не признал свою вину. Адвокат музыканта Сергей Жорин рассказал, что по делу проводили несколько экспертиз, и та, которая по мнению юриста наиболее авторитетна, не нашла пропаганды наркотиков. Ее автор, доктор филологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Мария Шульга установила, что тексты треков «Розовое вино — 2» и Familу относятся к песенному жанру, в них нет аргументов и тезисов, и они «не содержат обоснования употребления наркотических средств». Эксперт добавила, что отождествлять исполнителя с его лирическим героем некорректно.

Моргенштерн, комментируя дело, говорил, что теперь суду и экспертам придется послушать «очень много отличной музыки». «Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают [мои треки]», — отметил он.

Музыкант отмечал, что ему не жалко заплатить штраф, поскольку он «человек щедрый». Рэпер также обещал оплатить штрафы, если они будут наложены на администратора YouTube-канала, в котором были опубликованы клипы на песни, ставшие поводом для суда. В то же время после приговора Моргенштерн попросил подписчиков перечислить ему на карту пожертвования для оплаты штрафа. Сам приговор, по мнению рэпера, пошел ему только на пользу как реклама.

«Предлагаю внести меня в книгу рекордов Гиннесcа как маркетолога, который сделал самую масштабную — и в то же время дешевую рекламу. <...> Вы своего добились, вы наказали этого беса», - сказал он после решения суда.

Какие еще песни Моргенштерна вызывали сомнения

Изначально на треки Моргенштерна пожаловалась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Позже организация обнаружила пропаганду наркотиков в еще трех песнях рэпера — «Бебебе», «Ты ослеп» и «Ретро рейв». На эти композиции Лига также направила жалобу в полицию.

Прокуратура Санкт-Петербурга в декабре 2020 года потребовала запретить песню рэпера «Я съел деда» за элементы жестокости, физического и психического насилия в тексте. Объединенная пресс-служба судов города отмечала, что «специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия».

Прокуратура Москвы в мае заподозрила Моргенштерна в оскорблении чувств верующих из-за видеоклипа на его песню «Новая волна». Клип отправили на психолого-лингвистическую экспертизу, результаты ожидались не ранее IV квартала 2021 года (октябрь-декабрь).

Скандал из-за высказывания Моргенштерна о Дне Победы

Помимо пропаганды наркотиков рэпера обвинили в оскорблении ветеранов. В конце октября в интервью журналистки Ксении Собчак Моргенштерн скептически оценил традицию россиян праздновать День победы.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — не знаю», — сказал он.

При это музыкант уточнил, что не обесценивает Победу в Великой Отечественной войне. Однако движение «Ветераны России» это не успокоило, и активисты потребовали у Следственного комитета (СК) проверить высказывание рэпера. Теперь СК изучает цитату Моргенштерна на предмет реабилитации нацизма. Следствие уже нашло в словах рэпера «возможное распространение неуважительных к обществу сведений о днях воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов».

На высказывание Моргенштерна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что дело в плохом образовании рэпера, который не понимает всю важность этого праздника.

«Таким молодым хочется порекомендовать чисто по-человечески. Наверное, у них есть дедушки, бабушки, поговорите с ними, или придите к какому-то ветерану, и поговорите с ними и спросите, почему он (День Победы — прим.) важен, есть и будет важен для нашей страны. Скорее всего, это от отсутствия знаний, и здесь легко эти пробелы ликвидировать. Безусловно, знаменитые молодые люди должны понимать, что несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для нашей страны понятия как День победы. Именно моральную ответственность», — сказал Песков.

На фоне общественного резонанса музыкант извинился перед всеми, кого могли задеть его слова про День Победы. Он заявил, что фразу «вырвали из контекста», а СМИ «переворачивают слова в грязных целях». Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин добавил, что его клиент сходит на ознакомительную экскурсию в Музей Победы. По мнению юриста, «вместо того чтобы наказывать молодых людей, нужно рассказывать [им про исторические события], показывать, и тогда они поймут, почему этот праздник важен, почему его нужно помнить».

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в ответ сообщил, что движение не отзовет жалобу. Он призвал «вынести вердикт» Моргенштерну и его спонсорам.

«Молодежь прислушивается к нему и смотрит на его дорогие автомобили, роскошь, бабки, вседозволенность. Чему он учит наших детей, чему?», — возмутился Резяпов. Он также призвал заблокировать YouTube-канал Собчак, где вышло интервью с рэпером.