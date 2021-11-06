Моргенштерн попал в очередной скандал, устроив перепалку со зрителем на концерте в Дубае

Музыкант Моргенштерн схлестнулся в словесной перепалке с одним из зрителей на концерте в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Один из слушателей прервал выступление музыканта и поинтересовался у него, в «каком мире» он живет, и попросил не материться из-за того, что в зале находятся дети.

«Сразу про мат. Если здесь есть детишки – извините. <…> Ваши родители знали, куда вас ведут. Я живу жизнь и делаю что хочу. То, что ты сюда пришел – твое желание, не мое. Я тебя что, заставлял?» — поинтересовался Моргенштерн.

После этого он передал мужчине микрофон, чтобы пообщаться.

«Мы не приходили на твой концерт, но когда я услышал твою речь, то решил вернуться и разобраться с тобой», — ответил исполнителю возмущенный мужчина.

Затем он предложил Моргенштерну «выйти».

После непродолжительной словесной перепалки исполнитель продолжил концерт.

Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин призвал игнорировать четверть граждан России, поддержавших мнение рэпера Алишера Моргенштерна о высоких тратах на День Победы.