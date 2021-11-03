Милонов об идее Жириновского ввести уроки полового воспитания: «лучше посадить Моргенштерна»

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что уроки полового воспитания в школах, которые предложил ввести глава ЛДПР Владимир Жириновский, ничем хорошим не заканчивались.

«Здесь лучше нам вместо того, чтобы подчищать за всеми этими Моргенштернами, нужно повесить Моргенштерна или посадить его в тюрьму к чертям собачьим. И тогда будет проще, чтобы весь этот скам, который за деньги готов выполнять любую дичь, зачистить, и тогда нам будет проще. Уроки полового воспитания ничем хорошим не заканчивались, смотрите опыт европейских государств, Америки, там они введены были, в результате это никоим образом не сдерживает человека, ведь мы говорим не только применительно к детям, что беременность детей - это плохо не потому, что они не предохраняются, а потому, что они в детском возрасте ведут половую жизнь, развращены. Вот в чем истинная причина», — сказал он.

По словам Милонова, в школах сейчас есть уроки биологии, которых достаточно подросткам.

«Доктор Жириновский, видимо, не в курсе, что у нас в школе есть уроки анатомии, биологии. Поэтому, в любом случае, я понимаю обеспокоенность Владимира Вольфовича, что, возможно, когда он имел отношение к школе, еще этого не преподавали. Сейчас уроки биологии в рамках этого все достаточно полностью объясняют. Поэтому, наверное, беспокоиться не стоит, а то, что Владимир Вольфович высказал свою обеспокоенность о том, что есть процент беременностей и так далее, то хочу напомнить, что раньше не было беременностей среди школьниц не потому, что были уроки полового воспитания, а потому, что не было полового развращения со всех сторон», — заявил он.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что Жириновский предложил ввести в российских школах уроки полового воспитания. По словам политика, детям нужна хотя бы одна лекция этого предмета в неделю, чтобы узнать об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности.