Моргенштерн посетит ознакомительную экскурсию Музея Победы

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что музыкант сходит на экскурсию в Музей Победы после высказываний о нецелесообразности празднования 9 Мая. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Это очень правильная инициатива: вместо того чтобы наказывать молодых людей, нужно рассказывать, показывать, и тогда они поймут, почему этот праздник важен, почему его нужно помнить. Алишер обязательно туда сходит», — утверждает Жорин.

Он подчеркнул, что представители Следственного комитета еще не связывались с ним по поводу проверки высказывания музыканта.

Ранее директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник пригласил рэпера Моргенштерна на ознакомительную экскурсию.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы.

Моргенштерн скептически оценил традицию россиян праздновать День победы. В интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» музыкант признался, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.