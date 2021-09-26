Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю

На блогершу Настю Ивлееву пожаловались в Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за гей-пропаганды, Украина выдвинула на «Оскар» фильм про Донбасс, лучшей актрисой «Кинотавра» стала дочь Сергея Бодрова-младшего, Питт подал новый иск к Джоли из-за виноградников во Франции: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

Ивлееву обвинили в пропаганде ЛГБТ

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец подала жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу «Королевские кобры» Насти Ивлеевой. Правозащитница направила «Газете.Ru» копии заявлений с обвинением блогерши в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

«Прошу принять меры по блокировке сайтов и иных интернет-ресурсов, транслирующих недопустимый контент, а также по недопущению выпуска шоу трансвеститов «Королевские кобры» блогера Насти Ивлеевой на телевидении и в сети», — говорится в обращении Волынец.

В новом проекте Ивлеевой будут соревноваться 36 дрэг-артистов со всей страны. Победитель «Королевских кобр» получит корону и денежный приз. По словам Волынец, некоторые отрывки репетиций были опубликованы в сети, и обеспокоенные родители стали массово обращаться к омбудсмену.

На Украине предложили запретить концерты всех российских артистов

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк создал петицию к президенту страны Владимиру Зеленскому с предложением запретить всем российским артистам выступать на территории Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

«Я требую прекратить этот бизнес. В мире почти 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди», — написал Кондратюк.

Российские музыканты Юрий Лоза, Александр Скляр, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский и Николай Расторгуев прокомментировали эту инициативу «Газете.Ru».

Объявлены итоги «Кинотавра»

С 18 по 25 сентября в Сочи проходил кинофестиваль «Кинотавр». Главный приз смотра получила картина «Море волнуется раз» Николая Хомерики.

В фильме снялась дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга, которая получила награду за лучшую женскую роль. Приз за лучшую режиссуру вручили якутскому режиссеру Владимиру Мункуеву («Нуучча»), а лучшими сценаристами признали Наташу Меркулову, Алексея Чупова и Марта Таниэля («Капитан Волконогов бежал»).

Лучшим актером смотра стал Павел Деревянко («Подельники»). Награду за лучшую операторскую работу получил Николай Желудович («Молоко птицы»), а приз за оригинальную музыку к фильму достался Алексею Ретинскому («Медея»).

Концерт Моргенштерна в Казани заменили хоккейным матчем

Жители Казани попросили в соцсетях президента Татарстана Рустама Минниханова отменить концерт рэпера Моргенштерна. Как сообщает mk.ru, причиной этого стал видеоролик, сделанный в бизнес-классе казанского аэропорта. Улетая в Москву, Моргенштерн покурил кальян, несмотря на запрет. Противники концерта также указали на пропаганду наркотиков в клипах исполнителя — ранее он был оштрафован за это на 100 тыс. руб.

Концерт, запланированный на 3 октября на казанском стадионе «Татнефть Арена», в итоге был перенесен на неопределенное время. В комментарии «Татар-информ» организаторы объяснили, что это произошло из-за матча КХЛ, запланированного на эту же дату. Также по этой причине были перенесены концерты Басты 2 октября и Скриптонита 31 октября.

Тимоти Шаламе репостнул рецензию школьника из Новосибирска

Актер Тимоти Шаламе сделал репост рецензии на фильм «Дюна», которую написал 16-летний Александр Решетников из Новосибирска. На своей странице в Instagram школьник похвалил визуальную составляющую фильма, каст и саундтрек Ханса Циммера. После репоста от Шаламе количество лайков поста выросло почти до 15 тыс.

«С главными ролями прям точное попадание, особенно с Шаламе, и все остальные смотрятся просто замечательно, каст звездный, прям глаз не оторвать», — написал Решетников.

Согласно ЕАИС, к концу второго уикенда проката сборы «Дюны» в России превысили 1 млрд рублей.

Украина выдвинула на «Оскар» фильм про Донбасс

close 100% Ukrainian Cultural Foundation/Kristi Films

Фильм Натальи Ворожбит «Плохие дороги» выдвинут на премию «Оскар» от Украины в 2022 году, передает «Интерфакс-Украина». В картине рассказывается о хирурге из Донбасса, который после выхода из плена пытается наладить отношения с дочерью. В 2017 года Ворожбит объединила несколько документальных историй о жителях Донбасса и поставила по ним спектакль. Также в украинском национальном отборе на «Оскар» участвовали «Отблиск» Валентина Васяновича, «Стоп-земля» Екатерины Горностай, «Носорог» Олега Сенцова и «Почему я жив» Виллена Новака.

Вышел тизер документалки про Канье Уэста

Netflix показал тизер документального фильма «Jeen-Yuhs» о жизни и карьере рэперов Канье Уэста и Mos Def. В архивных кадрах музыканты исполняют строки из трека «Two Words» из дебютного альбома Уэста «The College Dropout». В ленте освещаются 20 лет из жизни артистов. Согласно Netflix, фильм представляет собой «интимный и откровенный портрет переживаний Канье». Съемками «Jeen-Yuhs» занимаются Кларенс «Куди» Симмонс и Чике Оза. Премьера документалки — в следующем году.

Artik & Asti раскрыли свой заработок

close 100% Дуэт Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба) Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Продюсер и певец Артем Умрихин рассказал о заработке дуэта Artik & Asti за ротацию треков на радиостанциях. В интервью порталу ИМИ он заявил, что все песни Artik & Asti приносят ему и солистке Анне Дзюбе от 25 до 35 млн рублей за квартал.

«Мне сложно судить по одной песне, потому что у нас общий отчет по всей дискографии приходит. Поэтому я не могу сказать, сколько приносит один конкретный трек», — добавил Умрихин.

Также продюсер рассказал о том, что опыт в украинском хип-хопе нулевых помог ему при запуске проекте Artik & Asti.

Джоли и Питт судятся из-за поместья

close 100% Global Look Press

Актер Брэд Питт подал к Анджелине Джоли новый судебный иск, связанный с их общим поместьем с виноградниками во Франции. Как сообщает Daily Mail, актриса якобы мешает бывшему мужу распоряжаться своей долей собственности. Стоимость поместья оценивается в $164 млн. Согласно юристам Питта, Джоли пытается продать свою половину поместья за символическую сумму, чтобы лишить экс-супруга права распоряжаться имуществом и получать от него прибыль. Комментируя иск, близкий к Питту источник назвал Джоли «мстительной».

Вышел трейлер второго сезона «Ведьмака»

Netflix показал трейлер второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак». В одной из сцен Геральт перед схваткой предупреждает Цири о приходе бруксы — подвида вампира, в другой — обсуждает последствия обращения Цири в ведьмачку. Также в трейлере мелькнули Лютик и Йеннифер. Правда, поклонники сериала огорчились, что в основном были показаны кадры событий из первого сезона.

Сюжет «Ведьмака» основан на одноименном цикле польского писателя Анджея Сапковского, в котором рассказывается о приключениях Геральта из Ривии — генетического мутанта и охотника на чудовищ. Жизнь главного героя, его возлюбленной чародейки Йеннифер и приемной дочери Цири переплетены с войнами северного и южного королевств.

Съемки второго сезона закончились в апреле. Мировая премьера состоится 17 декабря.