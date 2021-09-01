Что смотреть в сентябре: Джеймс Бонд, Серебренников, Marvel, «Дюна» и другие новинки

Долгожданная «Дюна» Дени Вильнева, возвращение Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крэйга, экранизация «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова, а также новый фильм Marvel: «Газета.Ru» рассказывает о главных кинопремьерах сентября в России.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» («Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»); режиссер — Дестин Дэниел Креттон; премьера — 2 сентября

Супергеройский экшн о подвигах мастера боевых искусств Шан-Чи — уже 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel. По его сюжету после событий финальных «Мстителей» Шан-Чи внедряется в тайную организацию «Десять колец» и вскоре его настигают нерешенные проблемы прошлого. Главного героя в ленте сыграл Симу Лю, а роль его подруги исполнила Аквафина.

«После. Глава 3» («After We Fell»); Кастил Лэндон; 2 сентября

Триквел хитовой мелодрамы «После» об истории взросления и любви двух очень разных тинейджеров — Тессы и Хардина. В третьей части героиня стоит перед выбором: согласиться на работу мечты в крупном издательстве Сиэтла или переехать в Лондон вместе с парнем. Главные роли в фильме исполнили Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд.

«Уолден, или Жизнь в лесу» («Walden»); Иэн Риксон; 8 сентября

Фильм-спектакль Иэна Риксона, обращающийся к одноименной автобиографической книге американского мыслителя Генри Дэвида Торо. Действие ленты происходит в мире будущего на грани апокалипсиса. Подобно автору оригинального произведения, отстранившемуся от мира в лесной хижине, герои картины — эко-активист Брайан и его жена Стелла — живут в добровольной изоляции. Для их пары это способ переждать в безопасности голод, жажду, цунами и другие последствия климатической катастрофы. И вот — однажды к ним в гости приезжает сестра-близнец Стеллы, космонавт Кесси.

«Петровы в гриппе»; Кирилл Серебренников; 9 сентября

Мировая премьера «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова состоялась в рамках Каннского кинофестиваля — 2021, где фильм претендовал на главный приз (но не получил его). Экранизация романа Алексея Сальникова рассказывает об обыкновенной семье, которая заболевает гриппом в канун Нового года, что заставляет их совершенно по-иному воспринимать окружающую действительность. Грань между реальностью и потусторонним миром становится максимально тонкой, из-за чего не только страдающие галлюцинациями герои, но уже и сам зритель может усомниться в реальности происходящего.

Образ главы семейства — автослесаря Петрова — воплотил на экране Семен Серзин, роль его супруги-библиотекаря исполнила Чулпан Хаматова, а их восьмилетнего сына сыграл Владислав Семилетков. В сюрреалистической ленте также приняли участие Юлия Пересильд, Иван Дорн, Варвара Шмыкова, Юрий Колокольников, Николай Коляда и другие актеры.

«Дюна» («Dune»); Дени Вильнев; 16 сентября

Возможно, самая ожидаемая премьера этого года — «Дюна» канадца Дени Вильнева, взявшегося за экранизацию фантастической саги Френка Герберта. Эта история о борьбе могущественных кланов за обладание ценнейшим ресурсом Вселенной — так называемой Пряностью. Ее вырабатывают грозные гигантские черви на песчаной планете Арракис, известной как Дюна из-за жесткого климата.

По сюжету император Вселенной отдает Дюну под контроль герцогу Лето Атрейдесу. Его семье придется противостоять кровным врагам Харконненам, которым ранее принадлежала монополия на добычу ценного ресурса. Центральным персонажем фильма является сын Атрейдеса – Пол, который становится духовным лидером местного населения. Во главе их войска он планирует не только вернуть свой дом, но и трансформировать пустынную планету в цветущий сад.

Роли в «Дюне» исполнили Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (Лето Атрейдес), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар), Зендея (Чани), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Шарлотта Рэмплинг (Хелен Мохиям) и другие.

Ранее все попытки перенести сюжет книги на экран либо останавливались на препродакшн-стадии, либо проваливались в прокате и не получали теплого отклика публики. Среди режиссеров, пытавшихся покорить «Дюну», были Дэвид Лин, Ридли Скотт, Алехандро Ходоровски, Дэвид Линч, Джон Харрисон и Грег Яйтантс.

«Молоко»; Карен Оганесян; 23 сентября

«Молоко» с Юлией Пересильд в главной роли рассказывает о том, как повседневность Кировска (Мурманская область) однажды нарушают привычные для края северные сияния. Природное явление чудесным образом влияет на героиню Пересильд Зою, которая обнаруживает, что, несмотря на бесплодие, у нее появилось волшебное грудное молоко — и оно способно залечивать душевные травмы. Фильм Карена Оганесяна поднимает тему одиночества.

«Дело»; Алексей Герман-младший; 23 сентября

В мировом прокате картина Алексея Германа-младшего «Дело» получила альтернативное название «House Arrest» («Домашний арест»), наиболее точно отразившее замысел режиссера. Сюжет драмы повествует о преподавателе истории и литературы, который после обвинения мэра провинциального города в краже сам становится фигурантом сфабрикованного против него дела. Мужчину заключают под домашний арест и — вопреки советам знакомых отозвать заявление — он продолжает отстаивать собственные идеалы.

Главную роль в фильме исполнил грузинский актер Мераб Нинидзе, его коллегами по съемочной площадке стали Анна Михалкова, Александр Паль, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Анастасия Мельникова, Александра Бортич, Анастасия Талызина. На Каннском фестивале 2021 года «Дело» Германа-младшего было включен в программу «Особый взгляд».

«Разжимая кулаки»; Кира Коваленко; 25 сентября

Вторая полнометражная режиссерская работа Киры Коваленко «Разжимая кулаки» удостоилась Гран-при программы «Особый взгляд» на недавнем кинофестивале в Каннах. Сюжет картины разворачивается в шахтерском городке в Северной Осетии, где проживает главная героиня — молодая девушка Ада. Она планирует побег, чтобы вырваться из-под опеки строгого отца.

Кира Коваленко — выпускница мастерской Сокурова — также выступила как сценарист драмы о взрослении, а продюсером стал Александр Роднянский. Роли в фильме исполнили Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева, Хетаг Бибилов.

«Не время умирать» («No Time to Die»); Кэри Фукунага; 30 сентября

По сюжету долгожданного (во всех смыслах, учитывая переносы) боевика Джеймс Бонд покидает МИ-6 и отправляется отдыхать на Ямайку. Однако отойти от дел надолго ему все же не удается: старый друг из ЦРУ убеждает спецагента спасти похищенного ученого. Миссия оказывается не из простых — и впоследствии уже сам Бонд становится заложником таинственного злодея.

Съемки новой части «бондианы» проходили в Италии, Норвегии, Великобритании, а также на Карибских и Фарерских островах.

Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага, а главную роль вновь исполнил Дэниэл Крэйг. Также в шпионском боевике снялись Рами Малек, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Ана де Армас, Кристоф Вальц и Рэйф Файнс.