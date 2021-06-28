«Балтийские дебюты» — это не только кино, спектакли и концерты, это еще и атмосфера»

- Каким будет кинофестиваль «Балтийские дебюты» в этом году?

- 10 фильмов, по традиции, представят страны Балтийского региона и Северной Европы на фоне последних достижений российского кино и в контексте истории дебютов знаменитых деятелей мирового киноискусства. Каждый фестиваль имеет свои особенности, яркие запоминающиеся моменты. Это во многом зависит и от кинокартин, представленных на нем, и от персон, ставших хэдлайнерами форума.

Но, что интересно, «Балтийские дебюты» — это не только кино, не только спектакли и концерты, это еще и атмосфера.

Неслучайно мы проводим кинофорум в городе Светлогорске, где все способствует настроению творчества – морские просторы, живописные ландшафты, интересная архитектура. В Светлогорске также имеются отличные современные условия для туристического отдыха, который можно совмещать с богатым культурным досугом. Думаю, что особая «атмосферность» нашего фестиваля и в этот раз не подведет, ведь она по-настоящему дает некий «эмоциональный стимул», который так необходим кинематографистам разных стран.

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- «Балтийские дебюты» – кинофестиваль с историей. Какую он занял нишу среди других мероприятий? В чем его особенность?

- Действительно, наш кинофестиваль имеет интересную и разнообразную историю: идея его проведения возникла на волне формирования государственной программы культурных мероприятий, приуроченных к празднованию двух юбилеев — 60‑летия Калининградской области и 750‑летия со дня основания Кенигсберга, ныне города Калининграда.

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Проводя свой первый фестиваль, мы, прежде всего, стремились продемонстрировать жителям и гостям Калининградской области современные достижения мирового и российского киноискусства; сделать площадку кинофестиваля местом культурного обмена и встреч кинематографистов стран Балтии.

Калининградская область, являясь самым западным регионом Российской Федерации, с каждым годом все больше и больше превращается в центр российско-европейской интеграции, а на «Балтийских дебютах» всегда можно увидеть то, что интересует молодое поколение кинорежиссеров этого региона, познакомиться с новинками отечественного кинематографа. Мы всегда представляем ретроспективные программы, а также программы для детей и юношества.

- Любой фестиваль – это ожидание новых имен. Расскажите о ярких моментах кинофестиваля, запомнившихся в разные годы.

- На нашем кинофестивале в разные годы проходили мировые премьеры кинокартин из Финляндии, Польши, Германии и других стран. Мы отмечали и большие серьезные юбилеи, и знаменательные даты; посвящали фестиваль Году кино в России. В рамках фестиваля, к примеру, работала международная киношкола, которую представляли 16 кинематографических вузов России, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. А возглавил ее тогда выдающийся польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси.

На внеконкурсных программах зрителям в разные годы были представлены режиссерские кинодебюты известных актеров — Дмитрия Золотухина, Олега Анофриева, Александра Михайлова, Михаила Аграновича, Олега Янковского, Родиона Нахапетова.

На «Балтийских дебютах» проходили разнообразные культурные мероприятия: творческие встречи с выдающимися российскими мастерами театра и кино, спектакли, концерты и многое другое. Гостями кинофестиваля становились знаменитости отечественного кино и театра: Владимир Зельдин и Николай Караченцов, Леонид Куравлёв и Александр Лазарев, Валентина Талызина и Светлана Немоляева, Роман Карцев и Александр Михайлов, Светлана Дружинина и Наталья Варлей, Александр Филиппенко и Игорь Скляр, Наталья Белохвостикова и Ирина Мирошниченко, Станислав Говорухин и Федор Бондарчук и многие другие.

- Какие страны балтийского региона наиболее часто принимают участие в кинофестивале?

- Из 10-ти стран участников – почти всегда привозят фильмы режиссеры Германии, Польши, Швеции, Норвегии, Латвии, Эстонии и Литвы.

- Повлияют ли на проведение кинофестиваля ограничения, связанные с пандемией коронавируса?

- Наша команда работает, как и вся страна, с объективными ограничениями уже больше года. Учитывая, что нам удаётся проводить в этот период масштабные мероприятия, в том числе, международные, мы не видим особых сложностей в проведении фестиваля этого года.

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Найдены все пути реализации того или иного мероприятия. Тут главное, чтобы не произошло тех ограничений, которые были по всей стране весной прошлого года, когда все культурные мероприятия поставили «на стоп». В иных ограничениях мы работаем спокойно и с пониманием.

- Уже заявлены жюри и программа нынешнего кинофестиваля?

- Жюри и программу мы объявим чуть позже.

- Что ожидает на «Балтийских дебютах» жителей и гостей Калининградской области в рамках культурно-развлекательной программы?

- Событий много, все они разные, на открытии кинофестиваля – традиционная красная дорожка, участники которой пока держатся в секрете.

В культурной программе будет показан музыкальный спектакль Московского театра мюзикла с участием Михаила Швыдкого и Ефима Шифрина. Запланирована творческая встреча с выдающимся актёром, театральным режиссёром, сценаристом и продюсером Сергеем Леонидовичем Гармашом.

Меломаны смогут послушать замечательный концерт – «Музыка Вячеслава Овчинникова», посвященный 85-летию со дня рождения композитора – автора музыки к знаменитым кинокартинам Сергея Бондарчука, Андрея Тарковского, Андрона Кончаловского. В концерте примет участие Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки.

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А для любителей популярной музыки, для молодежной аудитории в рамках кинофестиваля выступит MANIZHA. Завершит программу кинофестиваля концерт группы UMA2RMAN. Кстати, в этот же день станут известны имена победителей кинофестиваля «Балтийские дебюты-2021».

- Что было самое сложное в организации кинофестиваля этого года, помимо рекомендаций Роспотребнадзора?

- Сложности в организации встречаются всегда. В настоящий момент имеются ограничения на въезд из зарубежных стран; возникают, например, проблемы с бронированием билетов, но профессиональная работа наших менеджеров всегда имеет положительный результат. А благодаря действенной поддержке и пониманию со стороны Министерства культуры РФ, всё становится возможным.

- Каким вы видите кинофестиваль в дальнейшем?

- Фестиваль может жить, если у него есть «начинка» или содержание. На «Балтийских дебютах» сформировалась очень благодатная почва, много всяких эксклюзивных и интересных моментов. Главное, что у этого кинофорума есть свой постоянный зритель.

Безусловно, фестиваль живет и будет развиваться. Меняются фильмы-участники, меняется его содержательная часть. В дальнейшем мы будем стремиться расширять культурные программы, привлекать новые имена, организовывать творческие встречи, круглые столы, мастер-классы и киношколы для молодых кинематографистов этого особенного региона.

- Чтобы вы пожелали участникам конкурса этого года?

- Хочу пожелать участникам творческой, насыщенной и увлеченной работы, интересных встреч, которые в дальнейшем будут способствовать укреплению культурного диалога между странами Балтийского региона. Гостям киносмотра желаю ярких незабываемых впечатлений, новых сильных эмоций и большой любви к кинематографу.