Назвал «наркоманкой»: что ждет Гришковца за слова о Земфире

Евгений Гришковец на момент регистрации иска успел принести Земфире публичные извинения, но связаться с певицей он не пытался.

Реклама

«Нет, помимо публичного извинения, я никак не пытался уладить конфликт в досудебном порядке, не связывался с Земфирой лично. Я сейчас далеко, в Кемерово, у меня идет постановка спектакля. Больше я ничего не буду говорить на эту тему, только от вас узнал о регистрации иска. Вчера его еще не было. В пятницу сообщили, что иск подан — но на самом деле его не было. Сейчас его, видимо, зарегистрировали», — сказал драматург «Газете.Ru».

по теме

О регистрации иска артистки 24 июня сообщила пресс-служба Центрального районного суда Калининграда. Согласно релизу, Земфира заявила, что «слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников».

«Истец указала, что в связи с распространенными сведениями она испытывает физические и моральные страдания, ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. Она просит суд взыскать с Гришковца компенсацию морального вреда в сумме 1,5 млн руб., а также признать сведения, высказанные ответчиком в эфире телеканала «Дождь», не соответствующими действительности, обязать ответчика опровергнуть их в эфире телеканала», — заявили в суде.

В разговоре с «Газетой.Ru» звездный адвокат Сергей Жорин уточнил, что среднестатистический размер компенсации морального вреда составляет 50-150 тыс. руб., но в теории Земфира, учитывая ее статус, может отсудить у Гришковца и требуемую сумму.

«Если в судебной системе к Земфире отнесутся с большим уважением и вниманием, то, наверное, можно взыскать 1,5 млн. Мне давным-давно удалось взыскать 1,7 млн для Валерии и Иосифа Пригожина по иску о защите чести и достоинства. Но это было очень давно, и с тех пор судебная практика, к сожалению, скатилась до очень незначительных сумм, — сказал юрист. — У Земфиры есть все шансы на признание этой информации порочащей и не соответствующей действительности. С точки зрения Пленума Верховного суда утверждение о том, что человек употребляет наркотики, является порочащей информацией».

Он также ответил на вопрос, каким образом Гришковец может избежать наказания.

«Классический способ — доказать в суде, что это было его оценочное суждение, мнение. Это делают 99,9% ответчиков по делам о защите чести и достоинства. Они пытаются съехать на том, что это было личное мнение, ссылаясь на Европейскую конвенцию о правах человека, — пояснил Жорин. — В ней утверждается, что мнение и суждение не может подвергаться преследованию, мнение невозможно верифицировать. Поэтому если дойдет до суда, то, наверное, это единственный способ избежать удовлетворения иска. Но если Гришковец уже принес извинения, он, наверное, может признать иск».

Грубое высказывание в адрес Земфиры и ее творчества Гришковец сделал в эфире «Дождя» от 27 мая 2021 года, когда комментировал последний альбом певицы «Бордерлайн».

«Я считаю это просто омерзительным произведением, — сказал писатель. — Она наркоманка и это наркоманские песни».

Впоследствии он публично извинился перед Земфирой.

«Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев, — признался Гришковец. — Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и душевных мук, возможно, самой Земфиры и ее преданных поклонников».

Земфира никак не комментировала слова Гришковца, однако подала на него иск.

Подробнее о вышедшем в этом феврале «Бордерлайне» читайте здесь.