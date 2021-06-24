Гришковец о регистрации иска Земфиры: «Лично с ней не связывался»

Драматург Евгений Гришковец прокомментировал «Газете.Ru» информацию о регистрации иска Земфиры на 1,5 млн руб. в Центральном районном суде Калининграда. По словам писателя, он не пытался уладить конфликт с певицей в личном разговоре, принеся лишь публичные извинения.

«Нет, помимо публичного извинения, я никак не пытался уладить конфликт в досудебном порядке, не связывался с Земфирой лично. Я сейчас далеко, в Кемерове, у меня идет постановка спектакля. Больше я ничего не буду говорить на эту тему, только от вас узнал о регистрации иска. Вчера его еще не было. В пятницу сообщили, что иск подан — но на самом деле его не было. Сейчас его, видимо, зарегистрировали».

Ранее Гришковец, комментируя выход альбома Земфиры «Бордерлайн» в эфире телеканала «Дождь», назвал ее «наркоманкой». Позднее он принес публичные извинения.

В своем иске в Гришковцу Земфира требует взыскать с драматурга компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб., признать высказанные им сведения не соответствующими действительности, а также обязать Гришковца опровергнуть слова в эфире телеканала. Певица утверждает, что высказывание писателя негативно повлияли на ее репутацию и отношение к ней близких, друзей, поклонников. В результате, следует из иска, она стала испытывать физические и моральные страдания.