«Ушел как артист»: умер ведущий «Русского лото»

Ведущий лотереи «Русское лото» Михаил Борисов почувствовал себя плохо на съемках передачи «У нас выигрывают» и попал в больницу. Вечером 19 сентября СМИ сообщили, что 71-летний артист был подключен к аппарату ИВЛ и впоследствии скончался от воспаления легких. Однако его сестра Нина Борисова назвала эти слухи ложными, передает АГН «Москва».

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«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — сказала Борисова.

Но утром 20 сентября смерть артиста подтвердили в Театральном институте имени Бориса Щукина.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне, — говорится на сайте учреждения. — Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист — прямо со съемочной площадки».

Ранее о госпитализации заслуженного деятеля искусств России сообщил представитель «Столото».

«В субботу, 19 сентября, бессменный ведущий программы «У нас выигрывают» Борисов Михаил Борисович почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи, — рассказал источник РИА «Новости». — Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Борисовичу и с нетерпением ждем его возвращения, так как только с ним уже на протяжении более 26 лет ассоциируется розыгрыши «Русского лото».

В декабре прошлого года Борисов признался, что уже около 30 лет живет в бешеном ритме и не ведет здоровый образ жизни. Он рассказал «Стархиту», что после возвращения домой не может уснуть и смотрит спортивные передачи, чтобы успокоиться от нервного перенапряжения.

«Для меня отдых — смена одного вида деятельности на другой. Даже у врачей наблюдаться не успеваю, — говорил Борисов. — Обращаюсь, только если есть проблемы. Человек я не спортивный. Раньше играл в футбол, а теперь автомобиль убил последнюю надежду».

По словам артиста, за рационом он также не следил и питался хаотично.

«Живу один, дочка Маша порой приносит еду, — поделился Борисов. — Ну, разогреть в состоянии! Вопросами быта занимается домработница. Я лишь иногда мою посуду».

Ведущий родился 8 февраля 1949 года в московской семье фотокорреспондента и театрального администратора. В 11 лет состоялся его дебют в телесъемках. Из-за того, что отец был против творческой карьеры сына, Борисов поступил в Горный институт на факультет разработки рудных и нерудных месторождений. Но и там он не оставил тягу к актерскому мастерству, играя в театре и выступая в институтской команде КВН.

Лишь достигнув 28 лет, Борисов поступил на актерско-режиссерский курс главного режиссера театра имени Вахтангова Евгения Симонова в Театральный институт имени Бориса Щукина. Позднее он сам начал преподавать в этом учреждении и обучал таких артистов, как Антон Макарский, Екатерина Гусева, Александр Олешко и других.

С 1983-го по 1987 год года Борисов был режиссером Томского театра драмы, а затем работал в московских театрах «Глобус» и «Наш театр». Отдельные спектакли он ставил на сценах в «Табакерке», театрах имени Ермоловой, Сатиры и Оперетты. Также артист снялся в нескольких фильмах и сериалах. Наибольшую известность Борисов получил благодаря игре «Русское лото», которую он вел с 1994 года.

Комментируя «Газете.Ru» кончину Борисова, его ученик Александр Олешко назвал знаменитого ведущего «уникальным педагогом».

«Замечательный человек, талантливый, очень глубокий, разносторонний, интеллектуально развитый, подкованный, с замечательным чувством юмора. Абсолютно уникальный педагог, который помогал нам чувствовать себя свободными на сцене. Он научил нас очень интересным вещам и передал все секреты профессии. Он удивительно разбирал пьесы — я не встречал такого второго человека, который мог так объяснить, о чем написал автор, что мы на самом деле должны играть, для чего, для кого, — сказал Олешко. — На телевидении мы с ним, конечно же, встречались. Когда я поступал в Щукинский институт, я беспокоился, что он узнает во мне телеведущего, потому что я работал в соседней студии юным мальчиком, вел программу. Он очень помог мне при поступлении. Одно из замечательных качеств: умение дружить со своими студентами — будущими коллегами, поддерживать, помогать. Его сын вырос у нас на глазах».

По словам заслуженного артиста, уход Борисова стал тяжелым ударом не только для его семьи, но и всех, кто знал его лично.

«Это очень неожиданная и невосполнимая потеря, потому что такие люди — они как сваи, как фундамент театрального института. Они верны дому, делу, искусству, своим педагогам и ученикам. Поэтому он еще очень многое мог бы сделать и создать, передать свои знания дальше. Это очень тяжелый удар не только для его семьи, но и для всех, кто знал этого человека. Я выражаю глубочайшие соболезнования его сыну, его сестре и всем его ученикам. Светлая память ему», — заключил Ошелко.