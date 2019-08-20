Умерла звезда «Моей прекрасной няни»

В Москве в возрасте 79 лет скончалась народная артистка России Александра Назарова, хорошо известная российскому зрителю по роли Надежды Михайловны в сериале «Моя прекрасная няня». Об этом сообщил официальный сайт Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой, — говорится в сообщении.

— Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим».

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Замхудрука Театра имени М. Ермоловой Галина Боголюбова рассказала о проблемах со здоровьем, которые могли привести к смерти Назаровой, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, у актрисы были проблемы с легкими. С июля Назарова проходила лечение в больнице, пытаясь восстановить здоровье. Боголюбова отметила, что за время болезни, актриса «и на трубках лежала, и в кому впадала».

В настоящий момент место и время прощания с Назаровой не названы.

Александра Назарова родилась в Ленинграде 17 июля 1940 года в семье заслуженного артиста РСФСР Ивана Назарова. Ее судьба была определена еще в самом начале жизни, когда в возрасте шести лет она сыграла свою первую роль. Назарова окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего переехала в Москву и устроилась в Центральный детский театр (ныне — Российский академический молодежный театр), которым тогда руководил великий Анатолий Эфрос.

Однако в 1963 году Эфросу предложили возглавить «Ленком», и за ним отправились многие актеры, игравшие в его спектаклях в ЦДТ. Назарова же отказалась от этого пути и мечтала играть на сцене более серьезные роли. Как следствие, молодая актриса записалась на прослушивание в Театр Ермоловой, которое успешно прошла. Здесь артистка прослужила до конца жизни.

За свою продолжительную карьеру Назарова снялась более чем в 90 фильмах и сериалах и озвучила более 70 зарубежных фильмов и анимационных картин.

Назарова родилась в одно время с выдающимся актерским поколением нашей страны. Ее дебют на большом экране состоялся в 1961 году в картине Юлия Райзмана «А если это любовь?» Вместе с Назаровой в этом фильме свои первые роли сыграли будущие суперзвезды советского экрана Андрей Миронов и Евгений Жариков.

По иронии судьбы, дебют оказался весьма провокационным, так как фильм, рассказывающий о любви десятиклассников, которую порицали учителя, родители и даже сверстники, по понятным причинам вызвал продолжительную дискуссию в идеологических ведомствах и прессе.

Через год Назарова сыграла еще одну эпизодическую роль в ленте «Путешествие в апрель», которая стала трамплином для карьеры еще одного звездного артиста — Александра Збруева.

Назаровой редко выпадало играть ведущие роли. Но в 1965 году она хорошо запомнилась зрителям по ленте «Любимая», где сыграла главную героиню. Компанию в фильме составили также молодые Виталий Соломин и Светлана Дружинина, которая в будущем обретет народную любовь за постановку «Гардемаринов». А Соломин-младший станет лучшим доктором Ватсоном.

Что касается телевидения, то Назарова практически сразу освоила жанр сериала, сыграв небольшую роль в первом российском телесериале «Мелочи жизни». Она также снялась в популярных телепроектах «Простые истины», «Бригада», «Возвращение Мухтара», «Клуб», «Громовы» и многих других.

Самой же заметной из ее поздних ролей стала Надежда Михайловна в сериале «Моя прекрасная няня». Вместе с Сергеем Жигуновым, Анастасией Заворотнюк, Лобовью Полищук, Александром Филиппенко и Борисом Смолкиным Назарова составила основной актерский ансамбль популярного шоу, выходившего с 2004 по 2008 год.

Актрисе досталась роль бабушки главной героини Вики — эпатажной женщины с ужасными манерами, страдающей старческим склерозом. Практически с первых серий героиня Назаровой считала, то ее внучка являлась женой персонажа Сергея Жигунова.

Последней ролью Назаровой стала экранизация популярного режиссера Юрия Грымова пьесы Антона Чехова «Чайка», вышедшая в прокат осенью 2017 года. Главные роли в фильме исполнили Александр Балуев и Максим Суханов, а Назарова воплотила образ няни сестер Прозоровых — Анфисы.