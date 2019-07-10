Новый Люк Бессон и другие премьеры недели

Культовый режиссер Люк Бессон решил повторить успех своего хита 1990 года «Ее звали Никита» о наемной убийце и снял картину на схожую тему. Действие новой ленты француза происходит в конце 1980-х и рассказывает о русской шпионке Анне, маскирующейся под модель. Главную роль в фильме сыграла уроженка Магадана и супермодель Саша Лусс, которую Бессон разглядел несколько лет назад и пригласил сняться в своем фантастическом боевике «Валериан и город тысячи планет». Молодого человека главной героини «Анны» сыграл популярный российский актер Александр Петров. Также в каст ленты вошли звезды мирового кино Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерфи.

«Мертвые не умирают» («The Dead Don't Die»); Джим Джармуш

Один из ярчайших представителей американского независимого кинематографа и любитель «мертвечины» Джим Джармуш написал сценарий и снял фильм о зомби «Мертвые не умирают». Действия драмы происходят в небольшом американском городке, атакованном восставшими зомби. Роли живых мертвецов и мирных жителей, пытающихся выжить в апокалипсисе, сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс и рэпер RZA.

«Беглецы»; Ара Оганесян

Снятая в 2017 году комедия армянского режиссера Ары Оганесяна впервые была показана в августе 2018-го на фестивале российского кино «Окно в Европу». По сюжету отечественной ленты молодой поп-артист Алекс теряет статус звезды из-за злоупотребления спиртным и разгульного образа жизни. Поведение певца выводит его продюсера из себя, и она решает проучить его, наняв киллера. Главного героя «Беглецов» сыграл внук режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой Константин Крюков. Вместе с ним главные роли картины исполнили Равшана Куркова и Евгений Ткачук.

Сюжет шестой киноработы бывшего музыкального журналиста Рона Скальпелло разворачивается в преддверии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Бывший преступник Лиам (Сэм Клафлин) пытается вернуть доверие своей семьи, которое он потерял из-за своих незаконных деяний в составе местного преступного синдиката. Стремление Лиама к искуплению приводит к тому, что он снова оказывается в сети заговоров, преступности и коррупции.

«Красавчик со стажем» («Just a Gigolo»); Оливье Барру

Легкая французская комедия Оливье Барру о красавчике Алексе, занявшемся поисками работы после смерти отца. Желая заработать средства на существование без особых усилий, он решает стать жиголо и жить за счет богатых женщин. Судьба преподносит Алексу подарок: он встречает Дениз, 65-летнюю наследницу богатого рода.

«Присягнувшая тьме» («The Convent»); Пол Хайет

Действие хоррора британца Пола Хайета происходит в начале 17-го века, когда молодую женщину Персефону ложно обвиняют в колдовстве и предают суду для казни. Внезапно в судьбу невинно осужденной вмешивается таинственная Преподобная Мать, предлагающая ей убежище и надежду. Спасительница оказывается лидером небольшого религиозного объединения, где ее сестры посвящают свою жизнь Господу и ищут искупления грехов из прошлого. По прибытии в новое место жительства Персефона страдает от ужасных видений и вскоре понимает, что ее ждет не спасение, а битва за собственную душу. Загадочная мистическая картина не снискала успеха у западных критиков, отметивших неестественную игру актеров и странные графические эффекты вроде светящихся глаз героев.

Американский комедийный боевик с ироничным слоганом «Поездка на пять звезд» показывает историю кроткого водителя «Убера» по имени Стю (Кумэйл Нанджиани), в машину которого попадает полицейский, занимающийся погоней за убийцей. В результате таксиста ждет мучительное испытание, во время которого он отчаянно пытается сохранить свою жизнь и получить заветный пятизвездочный рейтинг.