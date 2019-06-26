«Курск», «Аннабель» и «Собачья жизнь»: на что идти в кино

Датчанин Томас Винтерберг, режиссер фильмов «Торжество», «Охота» и «Вдали от обезумевшей толпы», в этот четверг представит российскому зрителю новую драму «Курск». Главные роли в картине о гибели российской подводной лодки в 2000 году исполнили Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс. Продюсером проекта, к слову, выступил Люк Бессон.

«Битва за Землю» («Captive State»), Руперт Уайатт

Действие фантастического триллера «Битва за Землю» разворачивается в будущем в Чикаго. Наша планета захвачена пришельцами, и люди пытаются организовать сопротивление оккупантам. Творение Руперта Уайатта — скорее остросоциальная сатира, а не крепкий боевик с инопланетянами. Чикаго тоже не зря взят за место действия, так как сегодня этот город считается одним из самых опасных для проживания в США. Картина может оставить после себя ощущение некоторой схожести с «Районом №9» Нила Бломкампа, и рассматривать проект (при желании) можно как некое политическое высказывание на тему современных Штатов.

«Проклятие Аннабель 3» («Annabelle Comes Home»), Гари Доберман

Очередной представитель популярнейшей хоррор-франшизы познакомит зрителей с Джуди, повзрослевшей дочерью демонологов Эда и Лоррейн Уорренов. Зная, что в их доме (пускай и под замком) хранится кукла-убийца, родители года однажды отлучаться из дома, оставив ребенка в компании подруг, одна из которых, вероятно, неоднократная обладательница Премии Дарвина, закроет глаза на просьбы не входить в «комнату смерти» и, естественно, активирует злых духов. Вся эта достаточно сомнительная завязка, впрочем, никак не отменяет того факта, что скримеры в картине (как и у ее предшественников) сделаны на уровне.

«Собачья жизнь 2» («A Dog's Journey»), Гейл Манкусо

Сиквел умилительно-печально-веселой драмы, обращающейся к истории бесконечной любви одного мальчика (а затем — мужчины и дедушки) и одной собачьей души (которая перерождается в различных обличьях), является прямым продолжением первой ленты — знакомые герои, то же общее настроение, море слез при просмотре. С одним лишь «но»: если оригинальную ленту снимал сам Лассе Халльстрем (автор «Хатико: Самый верный друг»), то вот продолжением занималась Гейл Манкусо, не менее опытная постановщица («Друзья», «Клиника», например), однако, очевидно, без такого мощного опыта создания «собачьих драм».

Автором мелодрамы «Выше неба» выступила постановщица «Хорошего мальчика» Оксана Карас, которая скоро также представит ленту о Докторе Лизе. Главные роли в фильме о загородно-курортном романе сыграли Таисия Вилкова и Филипп Авдеев. Также в проекте участвовали Виктория Толстоганова, Алексей Агранович и другие.

«Та еще парочка» («Long Shot»), Джонатан Левин

Главные роли в романтической комедии «Та еще парочка» исполнили Сет Роген и Шарлиз Терон. Обладательница «Оскара» здесь играет госсекретаря США, которая решает баллотироваться на пост президента страны. Случайно героиня встречает персонажа Рогена и узнает в нем мальчика, в семье которого подрабатывала нянькой. Но теперь уже все будет по-взрослому (и достаточно смешно).

«План побега 3» («Escape Plan: The Extractors»), Джон Херцфелд

Остросюжетный боевик «План побега 3: Дьявольская станция» радует — в первую очередь — актерским составом: тут вам и легендарный Сильвестр Сталлоне, и рэпер Кертис Джексон (50 Cent), и бодибилдер Дейв Батиста, известный по «Стражам Галактики». Много тестостерона и экшена, не особо замысловатый сюжет — в общем, именно то, чего нам всем иногда так не хватает при походе в кино.