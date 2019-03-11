Это конец? Шоу Зеленского посмеялось над армией Украины

В социальных сетях активно обсуждается скандальный выпуск шоу «Студии Квартал 95», основанной кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. В рамках выступления юмористы высмеяли украинскую армию, пошутив над ее слабостью. Об этом сообщает «Диалог.UA». В опубликованном в интернете видео двое артистов зачитывали свои комментарии к забавным роликам.

«Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар», — объявил Евгений Кошевой, после чего на экране появились сражающиеся баран и корова.

Символизирующий вооруженные силы Украины баран отошел на большое расстояние, разбежался и, приблизившись к корове, струсил и передумал атаковать. После этой миниатюры в зале раздались бурные аплодисменты, и оператор перевел камеру на зрителей: шутка явно пришлась им по душе и заставила смеяться до слез.

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Представители сегмента украинских соцсетей отреагировали на эту миниатюру по-другому: они заявили, что после таких слов в адрес вооруженных сил поддержка избирателей Зеленского может уменьшиться в разы.

Вместе с тем в сети активно обсуждается отрывок из сериала «Слуга народа», где новоиспеченный президент Голобородько в исполнении Зеленского расстреливает депутатов украинской Рады. Отмечается, что ролик собрал много позитивных отзывов.

По информации издания Sputnik, фрагмент сериала обрел новую популярность на фоне растущих предвыборных рейтингов Зеленского.

Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», шоумен со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины. Об этом пишут РИА «Новости». По данным исследования, опубликованного 11 марта, Зеленского готовы поддержать 24,7% избирателей, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 18,3%. Желание проголосовать за действующего президента Петра Порошенко изъявили 16,8% избирателей.

Ранее ближайший конкурент Зеленского Юлия Тимошенко прокомментировала растущую популярность своего оппонента Лидер партии «Батькивщина» заявила, что голосовать за шоумена — все равно, что варить «борщ из Чебурашки», сообщает LВ.ua.

«Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки — это, может, определенным образом креативно и это какой-то эксперимент, но это точно невкусно», — заявила Тимошенко.

Также она выразила уверенность в том, что такое «блюдо» может быть опасно для страны. Как и Зеленский, политик пообещала, что сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если станет главой Украины.

«Я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным», — отметила Тимошенко.

Недавно о необходимости переговоров Украины с Россией говорил и Зеленский. Он заявил, что в случае победы на выборах пойдет на этот шаг для «сохранения жизней людей», ради которого он готов на общение хоть с «чертом лысым».

«Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией», — считает Зеленский.

Ранее кандидат в президенты рассказал о своем опасении по поводу организованных против него провокаций и даже уголовных дел. Шоумен поделился тревожным видеообращением в фейсбуке.

«Вы знаете, 31 декабря давно прошло, а я продолжаю получать подарочки от нашей власти. Сначала политики говорили: как это так человек без политического опыта может думать и идти в кандидаты в президенты? Этого не может быть. У нас во власти очень много специалистов, которые работают в политике уже 28 лет», — поделился Зеленский.

Он признался, что в последнее время получает «целый водопад оскорблений и фейков» и, более того, жертвами угроз стали его дети и другие родственники.