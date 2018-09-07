«Это чушь»: адмирал раскритиковал фильм «Курск»

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов раскритиковал трейлер фильма-катастрофы «Курск» о гибели российской подводной лодки в августе 2000 года. Комментируя ролик, Попов, возглавлявший операцию по спасению субмарины, назвал увиденное «чушью».

«Я видел это. Это чушь»,

— передает слова адмирала НСН.

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Режиссером «Курска», снятого по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать», выступил известный датский кинематографист Томаc Винтерберг, призер Каннского фестиваля за драму «Торжество». Главные роли в картине исполнили Колин Ферт (триумфатор «Оскара» за «Король говорит!»), Леа Сейду (обладательница Золотой пальмовой ветви за «Жизнь Адель») и Маттиас Шонартс, известный по «Красному воробью».

Как сообщают СМИ, создатели фильма, премьера которого прошла накануне в рамках кинофестиваля в Торонто, изначально планировали включить в сюжет драмы президента России Владимира Путина, однако впоследствии отказались от данной идеи, якобы решив не касаться политического вопроса и сконцентрироваться на человеческой драме. Тем любопытнее, что одного из главных персонажей картины, капитана-лейтенанта Михаила Калекова, играет Шонартс, которого в Голливуде считают «двойником Путина» — актер, к примеру, сыграл российского лидера в сериале «Карточный домик», тогда как в «Красном воробье» ему досталась роль одного из руководителей отечественных спецслужб.

Ранее в прессе отмечалось, что при съемках «Курска» со студией Люка Бессона и Винтербергом планировало сотрудничать Министерство обороны России. Пару лет назад это, в частности, подтверждал начальник ведомственного департамента по культуре Антон Губанков, вместе с участниками ансамбля Александрова трагически погибший в авиационной катастрофе под Сочи в декабре 2016 года.

Катастрофа атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года. Двумя днями ранее экипаж вышел в море для выполнения учебно-боевого задания недалеко от Кольского залива — согласно плану учений, подлодке предстояло произвести пуск крылатой ракеты и учебную торпедную стрельбу по отряду боевых кораблей.

После успешного проведения условной атаки экипаж подлодки перестал выходить на связь. Вечером 12 августа ситуация была объявлена аварийной, поисково-спасательные операции начались на следующий день, и уже вскоре «Курск» нашли лежащим на глубине 108 метров. На борту подводной лодки находились 118 членов экипажа, и 24 из них удалось выжить непосредственно после самого потопления — ожидая помощи, они находились в турбинном зале на корме лодки. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников (вероятно, прототип главного героя «Курска» Михаила Калекова) успел оставить записку с именами 23 выживших матросов. Тела подводников были обнаружены водолазами лишь 21 августа — спустя девять дней после аварии.

Позднее официальной причиной гибели «Курска» была названа утечка компонентов топлива торпеды, приведшая к пожару и детонации боеприпасов.

В минувшем марте Владимир Путин, обсуждая трагедию в рамках интервью Андрею Кондрашову, заявил, что к катастрофе привело плохое состояние российских ВС.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться. И трагедия «Курска» — это тоже проявление общего состояния Вооруженных сил», — заявил российский лидер.

Кроме того, он отметил , что на тот момент только начал исполнять обязанности президента.

«Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое», — заключил Путин.

Глава государства также назвал трагедию «Курска» «колоссальной», подчеркнув, что корпус лодки из-за произошедшего пожара в торпедном отсеке и детонации боезапаса «практически лопнул».