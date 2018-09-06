Фестиваль в Торонто: «Курск», Брейвик и Берлускони

Датчанин Томаc Винтерберг, участвовавший в знаменитом манифесте своего соотечественника Ларса фор Триера «Догма 95», экранизировал книгу Роберта Мура «Время умирать», опубликованную в 2002 году. В ней автор исследует причины гибели атомной подводной лодки «Курск» в августе 2000 года. В первой версии сценария присутствовал президент России Владимир Путин, однако продюсеры решили отказаться от его появления.

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Тем не менее вызывает усмешку тот факт, что в картине снялся ставший знаменитым на весь мир бельгийский актер Маттиас Шонартс, который очень похож на главу российского государства и уже сыграл прототипов президента в нескольких фильмах и сериалах, включая «Карточный домик» и «Красный воробей». Лента может похвастать внушительным актерским составом, включая Колина Ферта, Леа Сейду, Макса фон Сюдова и шведа Микаэла Нюквиста, для которого роль в «Курске» стала последней в жизни. Фильм будет участвовать в программе «Специальные презентации».

«Белый парень Рик», Ян Деманж

В той же программе лауреат «Оскара» Мэттью Макконахи постарается вернуться на творческий олимп после провальной «Темной башни» в картине Яна Деманжа «Белый парень Рик». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни Ричарда Вэрша-младшего, который в 14 лет стал самым молодым информатором ФБР. Когда в 17 лет он перестал быть нужен спецслужбам, то решил сам торговать наркотиками, за что был арестован и получил пожизненный срок. В прошлом году Вэрш был досрочно освобожден после более чем 30 лет в тюрьме.

«Вдовы», Стив Маккуин

В программе «Гала-презентации» лауреат «Оскара» Стив Маккуин, известный по фильмам «12 лет рабства», «Стыд» и «Голод», и автор финчеровской «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн представят картину «Вдовы». Маккуин сел в режиссерское кресло и стал соавтором сценария вместе с Флинн. Это криминальная драма о вдовах грабителей, погибших при неудачном налете, которые решают завершить начатое дело и выяснить, кто подставил их мужей. Маккуин собрал в свой новый проект впечатляющий актерский состав: лауреаты «Оскара» Виола Дэвис и Роберт Дювалл, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Лиам Нисон, Колин Фаррелл.

Британец Пол Гринграсс, подаривший миру двух замечательных «Борнов» и выведший жанр экшна на качественно иной уровень, представит в «Специальных презентациях» свою новую куртину «22 июля» о страшной трагедии в Норвегии, которая произошла в этот день в 2011 году. Тогда 32-летний Андерс Брейвик совершил два теракта в Осло и на острове Утейя. 24 августа 2012 года суд признал «норвежского стрелка» Андерса Брейвика вменяемым, виновным в смерти 77 человек в 2011 году и приговорил, как это ни странно, к 21 году тюремного заключения

Скандальный аргентинец Гаспар Ноэ, презентовавший свой новый фильм «Экстаз» в Каннах, привезет картину в Торонто, которая примет участие в программе «Ночное безумие», чье название буквально отражает происходящее в фильме. Ноэ известен своими экспериментами над формой, даже в большей степени, чем содержанием, и две минуты трейлера уже настраивают зрителя на нужный лад. В картине будет много танцев, сангрии и веселья, однако последние кадры ролика явно свидетельствуют о том, что у радостных героев фильма что-то пошло не так, причем дело оборачивается все хуже и хуже.

Известный актер и талантливый режиссер Луи Гаррель в программе «Специальные презентации» покажет свою вторую режиссерскую работу. Его дебютный фильм «Друзья», вышедший в 2015 году, получил массу положительных отзывов от критиков — интересно, чем порадует Гаррель на этот раз в «Честном человеке». В картине работает настоящий семейный подряд, так как главные роли в ней сыграли сам режиссер и его супруга Летиция Каста. К ним присоединилась дочь Джонни Деппа — Лили-Роуз. Фильм расскажет о замысловатой и запутанной любовной истории, которая будет длиться на протяжении более чем 15 лет.

tiff.net Лили-Роуз Депп в фильме «Честный человек»

«Лоро», Паоло Соррентино

В программе «Мастера» обладатель «Оскара» и нескольких призов в Каннах Паоло Соррентино покажет свою новую ленту «Лоро». Это титаническое полотно продолжительностью в два с половиной часа рассказывает о главном и самом скандальном персонаже итальянской политики миллиардере Сильвио Берлускони. Соррентино в течение всего времени рассказывает о праздной жизни богачей, ну а сам «виновник» становится главным объектом насмешек живого классика.

«Хэллоуин», Дэвид Гордон Грин

В программе «Ночное безумие» состоится мировая премьера нового «Хэллоуина», который станет прямым сиквелом первой части и проигнорирует все события разросшейся за 40 лет франшизы. Собственно, сюжет картины будут развиваться спустя 40 лет после описанного в оригинале кошмара. Майк Майерс сбегает из тюрьмы и отправляется завершить начатое — убить свою сестру Лори Строуд (Джейми Ли Кертис). Автор первого «Хэллоуина» Джон Карпентер работал над фильмом в качестве исполнительного продюсера, а режиссером выступил постановщик безбашенного «Ананасового экспресса» Дэвид Гордон Грин.

«Тень», Чжан Имоу

Знаменитый китаец Чжан Имоу представит в программе «Гала-презентации» свой новый фильм «Тень». Выдающийся автор «Героя» и «Дома летающих кинжалов», похоже, достиг новых высот в постановке боевых сцен. Картина расскажет о неких сущностях, называемых Тенями. Они могут жить внутри человеческого тела, иногда выходя из него, но после всегда должны вернуться обратно. Действие разворачивается в средневековом Китае, и, как обычно у Имоу, все выглядит невероятно красиво, а поставлено с бесподобным вкусом.

«Убийство», Синья Цукамото

Еще один исторический фильм с Востока будет показан в программе «Мастера». Автор легендарного хоррора «Тэцуо, железный человек» Синья Цукамото снял картину о ронине периода Эдо. Автор не скрывает того, что создал фильм под влиянием гения японского кинематографа Акиры Куросавы, но представит современный взгляд на самурайскую тематику.