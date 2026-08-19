В США заявили, что получают около половины добываемой в Венесуэле нефти

Около половины добываемой в Венесуэле нефти экспортируется в США. Об этом заявил заместитель министра энергетики Соединенных Штатов Кайл Хауствейт, сообщает агентство Reuters.

«В последние пару месяцев мы видим, что более 500 тыс. баррелей, или примерно половина добываемой в Венесуэле [нефти], доставляется в Соединенные Штаты на НПЗ, которые были специально построены для этой нефти», — сказал он во время выступления в Хьюстоне (штат Техас).

По словам замминистра, в латиноамериканской стране добывается порядка 1,25 млн баррелей нефти в сутки.

22 июля сообщалось, что США получили более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти в текущем году. Экспорт венесуэльской нефти находится под контролем Соединенных Штатов.

В марте министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием государственной компании Венесуэлы PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Разрешены все операции, запрещенные регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы.

3 января Вооруженные силы США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены отрядом специального назначения «Дельта» и вывезены в Соединенные Штаты. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией».

Ранее в США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы.