Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

В США заявили, что получают около половины добываемой в Венесуэле нефти

Минэнерго: США получают порядка половины добываемой в Венесуэле нефти
Jorge Silva/Reuters

Около половины добываемой в Венесуэле нефти экспортируется в США. Об этом заявил заместитель министра энергетики Соединенных Штатов Кайл Хауствейт, сообщает агентство Reuters.

«В последние пару месяцев мы видим, что более 500 тыс. баррелей, или примерно половина добываемой в Венесуэле [нефти], доставляется в Соединенные Штаты на НПЗ, которые были специально построены для этой нефти», — сказал он во время выступления в Хьюстоне (штат Техас).

По словам замминистра, в латиноамериканской стране добывается порядка 1,25 млн баррелей нефти в сутки.

22 июля сообщалось, что США получили более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти в текущем году. Экспорт венесуэльской нефти находится под контролем Соединенных Штатов.

В марте министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием государственной компании Венесуэлы PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Разрешены все операции, запрещенные регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы.

3 января Вооруженные силы США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены отрядом специального назначения «Дельта» и вывезены в Соединенные Штаты. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией».

Ранее в США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бензин закончился посреди дороги. Что делать водителю и где искать помощь — понятный гайд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!