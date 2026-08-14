Новак дал поручение по снабжению рынка топливом

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Во время совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива Новак также поручил держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей и розничные цены на АЗС.

На прошлой неделе Новак рассказал, что российские предприятия и нефтяные компании уже получили все нужные объемы топлива для осенних полевых работ.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

Ранее в России открыли горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом.