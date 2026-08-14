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Бизнес

ЦБ раскрыл размер внешнего долга России

Центробанк: внешний долг России на 1 июля составил $313,8 млрд
Alexey Belkin/Picvario Media/Global Look Press

Внешний долг России на 1 июля 2026 года составил $313,83 млрд, что на $6,5 млрд (2,1%) выше показателя на начало года. Это следует из материалов Центробанка РФ.

Согласно оценке ЦБ РФ, наиболее заметный рост внешних обязательств за этот период пришелся на прочие секторы экономики и банковскую систему.

До этого министерство финансов России сообщало о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в размере 8,5 млрд руб.

В марте прошлого года Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям в размере 5,5 млрд руб., срок погашения которых приходился на 2029 год. Выплата осуществлялась в соответствии с указом президента о порядке исполнения обязательств перед резидентами и зарубежными кредиторами по государственным долгам России.

Ранее Центробанк опубликовал отчет об убытках за 2025 год в размере 184,8 млрд рублей.

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