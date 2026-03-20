Центробанк раскрыл свои убытки за 2025 год

Убыток Центрального банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

В течение указанного периода доходы ЦБ составили 942 млрд рублей, в то время как расходы достигли 1,12 трлн рублей. Особенно заметное снижение произошло в процентных доходах, которые упали с 1,24 трлн до 800 млрд рублей.

В 2024 году Центральный банк продемонстрировал рост прибыли на 42,5%. Однако до 2023 года регулятор испытывал убытки в течение нескольких лет подряд. В частности, в 2022 году убыток составил 721,7 млрд рублей, что значительно превышает убыток в 26,3 млрд рублей годом ранее. По итогам 2020 года убыток составил 61,5 млрд рублей, в 2019 году — 182,6 миллиарда рублей, а по итогам 2018 года — 434,7 млрд рублей.

В 2025 году чистые доходы Центрального банка от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами снизились на 31,7%, составив 72,3 миллиарда рублей.

Расходы Банка России на содержание персонала в минувшем году возросли на 4,4%, достигнув 160,5 млрд рублей. При этом средняя численность сотрудников ЦБ в 2025 году сократилась на 3 564 человека (8%), составив 40 206 служащих.

Ранее в ЦБ сообщили о замедлении роста цен.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
