WAM: два судна эмиратской нефтегазовой компании были атакованы в Ормузе

Два судна, принадлежащих Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), были атакованы в Ормузском проливе. Об этом сообщает Об этом сообщило агентство WAM, со ссылкой на заявление эмиратской компании.

В ADNOC уточнили, что оба танкера были атакованы во время транзита через пролив. В результате происшествия, никто не пострадал, ситуация находится под контролем.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о полном контроле американских военных над Ормузским проливом. По словам главы Белого дома, у Ирана отсутствуют флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие «не получают денежных выплат». Он добавил: Тегеран «имеет только фейковые новости и 300-процентную инфляцию», и ситуация «ухудшается».

В июле президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана. Российский лидер выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном позволит найти развязку по ключевым вопросам урегулирования.

Ранее Иран поставил США ультиматум для открытия Ормузского пролива.