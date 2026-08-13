Стал известен самый подешевший с начала года товар в России

Огурцы в России с начала года подешевели в 2,5 раза

Из всех товаров в России с начала 2026 года больше всего подешевели огурцы. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает РИА Новости.

В январе килограмм огурцов в среднем по стране стоил 299 рублей, в июле - 121,1 рубля. Таким образом, средняя цена за килограмм снизилась в 2,5 раза.

Помидоры стали дешевле на 27%, до 186,2 рубля за килограмм. На третьем месте расположились апельсины — в июле их можно было купить за 137,98 рубля, что на 15% меньше, чем в январе.

12 августа в «Руспродсоюзе» рассказали, что за июль помидоры снизились в цене почти на 13%, став наиболее подешевевшим продуктом за месяц.

17 июля стало известно, что в России планируют предоставить доступ к сквозному мониторингу цен на продовольственные товары сразу пяти ведомствам — Минпромторгу, Минсельхозу, Минэку, а также Федеральной налоговой и Федеральной антимонопольной службам.

Ранее в Госдуме предложили заморозить цены на социально значимые продукты.